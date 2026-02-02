SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    La historia del TENS que se convirtió en médico

    Tras egresar del liceo de Rengo, estudió técnico en enfermería, trabajó en urgencias, y logró ingresar a Medicina. Hoy, el Dr. Carlos Gómez ejerce como anestesiólogo en el Hospital Regional de Antofagasta. “Haber sido TENS me dio la cercanía que tengo con mis pacientes”, dice.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Dr. Carlos Gómez, anestesiólogo en el Hospital Regional de Antofagasta.

    La calma con la que habla el Dr. Carlos Gómez, sin jamás apurar una respuesta ni exagerar una definición, es el mejor resumen de su trayectoria, llena de perseverancia y paciencia, un camino largo del que ya cosecha su recompensa.

    Tras egresar del Liceo Municipal de Rengo, en 1999, el puntaje que obtuvo en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) no le alcanzó para cumplir su sueño: estudiar Medicina. “Iba caminando por la calle y alguien me entregó un folleto del AIEP”, cuenta al teléfono desde Antofagasta, ciudad en la que vive hace seis años, y agrega: “Ahí decía que, si me iba bien, podía continuar estudios con una beca en la Universidad Andrés Bello”.

    Entonces, sin saber que esa continuidad tenía solo un cupo a nivel nacional, otorgada al mejor estudiante de su generación, Carlos se matriculó en Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) en AIEP. Eso significaba que tendría que sacar con la máxima distinción esa carrera técnica, que dura dos años, para luego empezar la de Medicina, que se extiende por al menos siete más, sin contar la especialización.

    Carlos Gómez logró titularse de TENS, consiguió el cupo para entrar a Medicina y, tras 10 años de balancear estudios y trabajo, se convirtió en médico cirujano a los 30 años. Cuatro años después ya tenía la especialidad de anestesiología; y a los 41, su edad actual, la ejerce en el Hospital Regional de Antofagasta y en el Hospital Militar de la zona, donde vive con Boris, su pareja, y Nicole, su hija de 12 años.

    Dr. Carlos Gómez, anestesiólogo en el Hospital Regional de Antofagasta.

    Una necesaria vuelta larga

    Mientras más pasa el tiempo, más valora su inusual trayecto, un recorrido sin atajos, difícil y lleno de altibajos. “La principal virtud que tuve, y que todavía tengo, fue perseverar”, dice. “Luché, luché y luché; tuve mis traspiés, me demoré. Alguien me podría decir: ‘Claro, sacaste la carrera en 10 años’. Sí, pero estuve ahí, perseveré, me caí, pero me volví a levantar”, agrega.

    Tampoco desestima lo aprendido como TENS en AIEP, tiempo en el que trabajó como técnico en la UCI de la Clínica INDISA. Allí, con pacientes en estado de máxima gravedad, a los cuales debía atender en sus más básicas necesidades, entendió la relevancia del contacto directo con el principal objetivo de la salud: las personas.

    “Como médicos, solemos alejarnos un poco del contacto cotidiano con los pacientes”, reflexiona. “En cambio, los TENS están todos los días, todo el día, con las personas. Haber tenido esa visión desde la base de la pirámide de la salud fue súper importante”.

    Esa etapa también lo obligó a fortalecer ciertas aptitudes que los médicos no siempre poseen, como las habilidades blandas. “Haber tenido práctica TENS me otorgó una cercanía que el resto de mis compañeros de Medicina no tenía”, recuerda.

    Un bachillerato técnico

    La tranquilidad con la que Carlos vive en Antofagasta es la que le permite revisar su pasado con orgullo. Especialmente su período como TENS, que en su momento vio solo como una puerta para llegar a ser médico, pero que ahora analiza como una gran preparación para la vida universitaria.

    “Cuando sales del colegio y llegas a la universidad, sobre todo a carreras exigentes como Medicina, tienes que madurar muy rápidamente; si no, te pierdes en el camino. Siento que haber pasado por una carrera previa fue como un bachillerato: me dio una base de experiencia para enfrentar distintos problemas con los que me encontraría después, como las mismas prácticas clínicas”, explica.

    Al ingresar a Medicina, Carlos tuvo que enfrentar desafíos que hoy recuerda: “Yo venía de un liceo público, de una pequeña ciudad de región; entonces, la brecha de conocimiento fue la que más me marcó. Tuve que dedicarle más tiempo de estudio y eso hizo que me demorara un par de años más en sacar la carrera”.

    Tras 15 años de estudios, prácticas y turnos, Carlos cumplió su sueño al egresar de Medicina y especializarse en anestesiología, un rol clave para reducir las listas de espera quirúrgicas en el país, que hoy superan a las 360 mil personas.

    “Mirándolo en retrospectiva, valoro aún más haber recorrido este camino. Pasaron muchos años desde que entré a TENS hasta que salí como anestesista. Más de una vez se me hizo largo, pero ahora, con más experiencia valoro realmente lo que significó todo este camino en mi vida profesional”, reflexiona.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónEducaLTTENSAIEPMedicinaTécnico en Enfermería de Nivel SuperiorUNAB

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    Lo más leído

    1.
    Las 10 carreras donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

    Las 10 carreras donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU
    Chile

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz
    Negocios

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    El dólar cae en medio de los sorpresivos datos de Imacec de diciembre

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica
    Tendencias

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas
    El Deportivo

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas

    Pellegrini da el golpe en el cierre del mercado: el Betis se refuerza con joya del América que dirigió Fernando Ortiz

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso
    Cultura y entretención

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca
    Mundo

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”