    “Es la satisfacción más grande”: cómo tres técnicos llegaron a ser gerentes

    Una ingeniera en Informática de Duoc UC, un técnico en Enfermería de AIEP y un ingeniero en Electricidad de Inacap relatan cómo tomaron la decisión estratégica de ingresar a la educación técnico profesional en momentos en que socialmente se creía que el éxito venía de la mano de una carrera universitaria. Revive en esta nota el nuevo capítulo de Conversaciones LT Educa.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Juan Ignacio Bowen, técnico en Enfermería AIEP; María Fernanda Briones, ingeniera en Informática Duoc UC; y Óscar Godoy, ingeniero en Electricidad de INACAP. Foto: Gustavo Pineda / La Tercera.

    La evolución del mercado laboral está permeando la educación superior, obligando a universidades, institutos técnico profesionales y centros de formación técnica a moverse con agilidad y a ser versátiles para responder a los cambios. Los indicadores de empleabilidad e ingresos de la Subsecretaría de Educación Superior demuestran el avance que está experimentando la formación técnico profesional en industrias que claman por estos perfiles para incrementar la productividad y asegurar el recambio por jubilaciones.

    En este contexto se realizó un nuevo capítulo de Conversaciones LT Educa para conocer de primera mano las experiencias y trayectorias laborales de tres exalumnos de institutos técnico profesionales que han destacado en sus respectivos rubros.

    Tres técnicos relatan cómo llegaron a ser gerentes

    María Fernanda Briones, ingeniera en Informática Duoc UC. Foto: Gustavo Pineda / La Tercera. GUSTAVOPINEDA

    María Fernanda Briones recuerda que luego de egresar de la educación media se tomó un año para decidir qué estudiar: “Estuve un poco perdida al inicio. A muchos jóvenes les pasa hoy en día, no saben qué estudiar, porque están en una edad muy temprana para poder tomar una decisión tan importante. Hay que informarse, reflexionar”. Cuenta que comenzó a estudiar la carrera técnica de Analista Programador en Duoc UC. Su afán era trabajar lo más pronto posible y lo consiguió; eso sí, inmediatamente se matriculó en Ingeniería en Informática en la misma sede.

    Su pasión por la tecnología la llevó a convertirse en project leader en Globant, una empresa global de tecnología y servicios de software presente en 25 países con 20 mil empleados. “Soy mujer en tecnología y es difícil, pero los profesores nos apoyaban, tenemos las mismas capacidades que los hombres. Eso me motivó, me empoderó y hoy lidero equipos mayoritariamente compuestos por hombres, incluso hoy en día soy la única mujer en mis equipos. La satisfacción más grande es poder ejercer lo que estudié”, afirma.

    Juan Ignacio Bowen, técnico en Enfermería AIEP. Foto: Gustavo Pineda / La Tercera. GUSTAVOPINEDA

    A Juan Ignacio Bowen le gusta la adrenalina y el ruido que se siente arriba del helicóptero cuando se dirige a salvar vidas como técnico en Enfermería con mención en urgencias de AIEP. Pero esta carrera no fue lo primero que estudió al salir del colegio: alcanzó a llegar a tercer año de Educación Física, una carrera universitaria de cinco años. Influenciado por su ingreso a Bomberos, llegó al convencimiento de que lo suyo era el rescate de personas en situaciones límite. Juan Ignacio recuerda que muy pocos de sus cercanos entendieron que su paso desde la universidad a la educación técnico profesional no era un retroceso.

    “Uno tiene que creerse el cuento. Aunque uno estudie una carrera técnica puede llegar a ser igual o más que un profesional. Al final, profesional no es una persona que estudia cinco años, es una persona que ejerce una profesión de manera correcta; profesional podemos ser todos, estudiemos uno, tres o cinco años”, reflexiona Juan Ignacio, quien fue uno de los primeros rescatistas aéreos de Clínica Las Condes; y luego fundador del equipo ad hoc de la Clínica Alemana de Santiago, y actualmente emprendedor especializado en emergencias con asesorías en países de América Latina.

    Óscar Godoy, ingeniero en Electricidad de INACAP. Foto: Gustavo Pineda / La Tercera. GUSTAVOPINEDA

    La especialidad técnica en electricidad de baja tensión es muy demandada por el mercado. Estos profesionales se encargan de los circuitos y de aquella electricidad que llega directamente a los hogares, comercios, malls, pequeñas industrias y oficinas. Óscar Godoy, oriundo de Valparaíso, es un apasionado de la electricidad desde muy joven. Por ello, ingresó a estudiarla en la U. Técnica Federico Santa María; pero el enfoque de la carrera, centrada en la generación y transmisión, no lo convenció. Lo suyo era el consumo diario, por lo que dio un giro a su vida e ingresó a Ingeniería en Electricidad de Inacap en la sede porteña.

    Recuerda que en los últimos años de estudio, un grupo de compañeros de carrera de años anteriores había creado el primer laboratorio de domótica, centrado en la automatización y control inteligente de instalaciones eléctricas de diverso tamaño, del cual se hizo cargo junto a otros estudiantes de su generación. Con ese conocimiento de punta, Godoy llegó a ser certificador del IDIEM de la U. de Chile, y luego ingresó a Legrand, la empresa multinacional que fabrica los productos que hacen posible la domótica.

    El modelo aprender haciendo me marcó enormemente, porque las cosas que nos enseñaban no eran teóricas, eran prácticas. Otra cosa muy buena que fue el hecho de tener docentes que eran del área, que trabajaban en lo que enseñaban; entonces, se da esa cercanía con la industria, con la metodología, con los procedimientos de seguridad y con las normativas que se aplican. Esa formación me marcó mucho”, dijo el actual gerente de precios y estandarización de Legrand.

