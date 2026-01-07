Cada profesor educa a 8.000 estudiantes en su vida: expertos analizan el futuro de la pedagogía

“Cómo formar buenos profesores en un Chile diverso” fue el marco en el cual tres especialistas analizaron la situación de la pedagogía en el país y el futuro de la profesión docente, en un nuevo capítulo de Conversaciones LT Educa. Los expertos coincidieron en que es necesario fortalecer la formación que imparten las universidades ante el déficit proyectado de profesores de aula, teniendo en cuenta las distintas realidades territoriales del país.

Marcela Momberg, rectora de la Universidad Católica de Temuco; Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar; y Nemesio Rodríguez, profesor ganador del Global Teacher Prize Chile 2025, dieron a conocer sus puntos de vista sobre cómo mejorar la formación de profesores en un contexto en que se debate el aumento de los requisitos para estudiar una carrera con un impacto directo en la sociedad: cada profesor educa, en promedio, a 8.000 estudiantes a lo largo de su trayectoria en el aula.

Verónica Cabezas, directora ejecutiva Elige Educar; Nemesio Rodríguez, profesor ganador del Global Teacher Prize Chile 2025; y Marcela Momberg, rectora Universidad Católica de Temuco. Foto: Gustavo Pineda / La Tercera. GUSTAVO PINEDA

Marcela Momberg expuso la importancia de estudiar pedagogía en regiones para que los futuros profesores tengan una visión integral y no centralista sobre la diversidad de temáticas que deberán expresar a sus alumnos en el aula.

“En la Universidad Católica de Temuco creemos que la educación transforma y construye el país, sobre todo cuando tiene una mirada desde las regiones. Hay que pensar en lo que significa educar a nivel de todo el territorio con vocación de servicio público, absolutamente ética e intercultural. Por eso, la labor fundamental como instituciones de educación superior es generar en las y los estudiantes de pedagogía las habilidades para analizar los cambios sociales, políticos y culturales. Porque una vez egresados, deben ser capaces de entregar lo que han aprendido a la sociedad, a sus comunidades”, aseveró la rectora de la Universidad Católica de Temuco, la única casa de estudios que imparte la carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche.

Expertos analizan el futuro de la pedagogía

Verónica Cabezas relevó el rol de la pedagogía frente a la incertidumbre de la revolución tecnológica, los avances en la robótica, la automatización y el impulso de la inteligencia artificial. “Genuinamente creo que la pedagogía y la profesión docente es la profesión que tiene más impacto en la sociedad, porque cada profesor forma 8.000 estudiantes durante toda su trayectoria, en promedio. También creo que es la profesión del mañana. Hoy en día sabemos que la inteligencia artificial va a estar reemplazando muchas de las profesiones y oficios, pero la pedagogía no es reemplazable por la inteligencia artificial. En un mundo tan individualizado, este trabajo es muy humano, movilizador de otros, que cada vez va a tomar un valor que incluso va mucho más allá de aspectos obviamente básicos de la enseñanza”.

Nemesio Rodríguez, en tanto, reafirmó la importancia de ejercer la docencia en el territorio. “A mí me ha tocado trabajar, partí en la Cuarta Región porque yo soy egresado de la Universidad de la Serena, una universidad regional, conocí bastante el territorio allá, luego me trasladé a la Sexta Región, a una escuela unidocente en la comunidad de Lolol, y terminé en La Pintana. Entonces, conozco un poco las diferencias que hay, qué significa ser docente de aula en estos diferentes contextos desde la educación pública. En ese sentido, creo que uno va viendo que los jóvenes están motivados por estudiar pedagogía, pero también no hay una claridad con las trayectorias, no hay una claridad con el impacto económico”.