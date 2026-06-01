Cencosud anuncia millonaria inversión para expandir mall en Argentina

Este lunes Cencosud anunció una inversión de US$60 millones para Argentina, que se destinará a la expansión del centro comercial Unicenter en Argentina. La firma de la familia Paulmann, busca incorporar más de 20 mil m2 a la construcción, y 16 mil m2 de superficie arrendable.

Unicenter, ubicado en Buenos Aires desde 1988, tendrá 85 nuevos locales comerciales, con lo que sumará un total de 367 tiendas en el centro comercial.

“Esta ampliación representa una apuesta concreta de largo plazo por la Argentina y por la evolución del retail como espacio de encuentro, experiencia y comunidad. Argentina es un mercado estratégico para Cencosud y esta inversión refleja nuestra visión de crecimiento sostenido en el país”, señaló Dolores Fernández Lobbe, Country Manager de Cencosud Argentina.

La ejecutiva recordó que como parte de dicha estrategia se anunció la adquisición de Makro, cuya transformación ya está en marcha.

“Hoy las marcas quieren estar en Unicenter y desarrollar allí sus tiendas flagship, generando una presión directa sobre los metros cuadrados existentes. Esta ampliación viene a dar respuesta a esa demanda y nos permitirá seguir fortaleciendo el posicionamiento del shopping como el principal destino comercial del país”, señalan desde Cencosud Argentina.

Durante esta semana comenzarán las obras en Unicenter, y el proceso demorará cercea de 16 meses, para poder inaugurarse para octubre del 2027, de acuerdo a las estimaciones de la empresa. La intervención avanzará por etapas para garantizar la continuidad operativa del shopping durante todo el proceso.