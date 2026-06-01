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    Desde el Registro de Vándalos al fin de la tómbola en colegios: los proyectos anunciados por Kast en su Cuenta Pública

    También, el Mandatario adelantó que presentará una indicación a iniciativa de Sala Cuna y pondrá urgencia a propuesta que sanciona a los encapuchados.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    En el marco de su primera Cuenta Pública, este lunes, en Valparaíso, el Presidente José Antonio Kast anunció una batería de proyectos de ley que presentará en materias como seguridad, economía, educación y administración del Estado.

    Además, la agenda legislativa esbozada por el Mandatario en su discurso ante el Congreso considera algunas urgencias en proyectos actualmente en tramitación, especialmente en seguridad.

    Kast informó que esperan discutir con urgencia aumentar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas.

    “También pondremos urgencia al proyecto que sanciona a los encapuchados; y declararemos una guerra total al crimen organizado, planteando ampliar drásticamente las penas por asociación delictiva y criminal”, indicó.

    Registro de Vándalos e Incivilidades

    El Mandatario, también, anunció que “en los próximos días” se ingresará el proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que dio a conocer en octubre del año pasado, durante la campaña que lo llevó a La Moneda.

    “Permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra Carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos. Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales”, explicó.

    En el área de seguridad, el Presidente informó que van a ingresar un proyecto de ley “para mejorar las condiciones y estipendios de los alumnos Carabineros.

    “Asimismo, propondremos incorporar una asignación trimestral, que mejore las remuneraciones de nuestros policías”, anticipó.

    Reforma a la Ley Indígena

    Por otro lado, se comprometió a impulsar una reforma a la Ley Indígena, buscando reformular el sistema de entrega de terrenos a comuneros.

    El Presidente Kast señaló que lo que se espera es que la norma “otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”.

    Ciencia y educación

    El gobernante destacó que “el desafío de la próxima década no es solamente generar más conocimiento”.

    “Es transformar una mayor parte de ese conocimiento en innovación, emprendimiento, nuevas industrias y crecimiento económico, mediante el impulso del proyecto de Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento”, planteó.

    En materia educativa, en tanto, confirmó la intención de finalizar con la tómbola en la admisión en colegios.

    “Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo“, dijo.

    El plan se ajusta a los compromisos programáticos que han delineado la labor del Ministerio de Educación desde que asumió el nuevo gobierno en marzo.

    Kast adelantó, además, que “en una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres”, en dos semanas, el 15 de junio, se ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna.

    “Impulsaremos un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera”, puntualizó.

    Igualmente, el Presidente anunció que en las próximas semanas se ingresará un proyecto con un nuevo Estatuto Laboral para el turismo, que busca fomentar el empleo en las temporadas altas con adaptabilidad de jornadas y compensar las temporadas bajas.

    Respecto a administración del Estado, el Presidente informó que en las próximas semanas se va a presentar un proyecto de ley “para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica”.

    Ambas carteras son conducidas actualmente por Claudio Alvarado (UDI), que se convirtió en biministro con la salida de Mara Sedini de la Segegob en el reciente cambio de gabinete.

    Más sobre:Cuenta PúblicaSeguridadEducaciónPresidente José Antonio KastLey IndígenaSala Cuna

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