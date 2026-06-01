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    Kusanovic deja en duda asistencia a cónclave en Cerro Castillo en medio de temor oficialista por descuelgue en la megarreforma

    "Siempre he tenido la posición de conversar con el gobierno, pero la lealtad es una carretera de dos vías: el gobierno debe ser leal con sus parlamentarios. Claramente no lo ha sido", sostiene el legislador por Magallanes, quien anteriormente advirtió que no respaldaría el plan de reconstrucción nacional.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Ha hecho ver públicamente sus diferencias con el gobierno, pero de todas formas recibió una invitación.

    Al igual que los parlamentarios del oficialismo, el senador Alejandro Kusanovic (independiente, suspendido de Renovación Nacional) fue convocado por la administración de José Antonio Kast para participar de la reunión que se desarrollará esta tarde en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, tras la primera Cuenta Pública del Mandatario.

    El objetivo de la cita es entregar los detalles del plan de seguridad de La Moneda, encabezado por el ministro Martín Arrau (Partido Republicano).

    Sin embargo, el legislador mantiene su asistencia en suspenso. Tenía un vuelo programado a Santiago, desde Punta Arenas, a las 4:00 horas de esta madrugada. Este se atrasó hasta cerca de las 12.30 horas -por lo que llegaría pasadas las 16.00 a la capital. Su asistencia, adelantó a este medio, depende de cómo llegue.

    Más allá de eso, su presencia también depende de un factor político. “Siempre he tenido la posición de conversar con el gobierno, pero la lealtad es una carretera de dos vías: el gobierno debe ser leal con sus parlamentarios. Claramente no lo ha sido”, comenta Kusanovic.

    Dentro de los parlamentarios afines a la derecha, Kusanovic ha destacado por ser el que más distancia ha tomado de Kast y de su proyecto más ambicioso hasta el momento: la megarreforma que esta semana comenzará a ser tramitada en la Cámara Alta.

    A fines de mayo, el senador por Magallanes advirtió que la iniciativa no contaría con su apoyo.

    “El futuro de nuestra nación no se construye excluyendo ni actuando con deslealtad, y no voy a tolerar esa forma de hacer política. En consecuencia, si no median disculpas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la Región de Magallanes, el gobierno no contará con mi voto”, escribió en un comunicado.

    Esto encendió las alertas en el oficialismo. En un Senado técnicamente empatado, cada voto es clave, por lo que un eventual descuelgue de Kusanovic pone en riesgo el avance del plan de reconstrucción nacional de Kast en la Cámara Alta.

    La semana pasada, en conversación con Emol TV, Kusanovic profundizó en su molestia con el Ejecutivo. “Esto partió a fines de enero, cuando yo estaba realmente involucrado en el gobierno, y mientras trabajaba incluso con el propio Presidente en elegir las mejores personas para este gobierno, de repente me enteré que bajaron a un candidato que habíamos nombrado de común acuerdo”, sostuvo.

    “Llevo tres meses pidiendo que arreglen este problema y no hay ninguna reacción. Obviamente no me dejaron otra opción que decirles que no voy a votar por su reforma”, continuó.

    Consultado sobre qué necesita para cambiar su postura, Kusanovic zanjó: “Yo he pedido que me pidan disculpas, que me expliquen por qué lo hicieron y me digan qué me van a dar para Magallanes”.

    A la cita en Cerro Castillo también fueron considerados los parlamentarios del Partido Nacional Libertario, colectividad que no forma parte del oficialismo, pero que ha comprometido apoyo al avance de la megarreforma.

    Más sobre:PolíticaAlejandro KusanovicCerro CastilloMagallanesCónclavePresidente KastJosé Antonio Kast

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