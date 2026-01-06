¿Cuánto cuesta estudiar Medicina en Chile?

Medicina es la carrera más demandada del sistema de educación superior chileno. Su alta selectividad y reconocimiento social la han instalado como una apuesta segura para muchas familias, aunque detrás de esa imagen también existe una de las inversiones más altas en términos de costo y duración.

Estudiar Medicina en Chile supone una de las inversiones más altas de la educación superior. En 2026, los aranceles anuales de esta carrera se ubican, en la mayoría de las universidades, entre los 10 y 12 millones de pesos por año.

El costo de estudiar Medicina en Chile

A diferencia de otras carreras, Medicina no presenta grandes variaciones de precio entre instituciones. Incluso en regiones, los aranceles se mantienen en rangos elevados. A esto se suma la duración formal de la carrera, que va entre 12 y 14 semestres, es decir, entre seis y siete años de estudio.

Considerando solo el arancel, el costo total de la carrera puede superar fácilmente los 80 millones de pesos, sin incluir gastos asociados como materiales, transporte, alimentación, internados clínicos o eventuales atrasos en la duración real.

Actualmente, la carrera de Medicina se imparte en 42 programas a nivel nacional, distribuidos en 31 universidades del país. Se trata de una oferta acotada en comparación con otras carreras de alta matrícula, lo que explica su alto nivel de competencia en el proceso de admisión.

La mayor concentración de programas se encuentra en la Región Metropolitana. En Santiago, 14 universidades imparten Medicina, lo que da cuenta del peso que tiene la capital en la formación médica y en la disponibilidad de campos clínicos.

Según el buscador de carreras de MiFuturo, las vacantes anuales para Medicina a nivel nacional no alcanzan las 3.000. La combinación de pocos programas, cupos limitados y una demanda sostenida explica por qué esta carrera mantiene puntajes de corte elevados y una fuerte presión por el acceso.

Qué piden las universidades para postular a Medicina

Todas las carreras universitarias ponderan NEM, Ranking, PAES de Lenguaje y PAES de Matemática.

En Medicina, el rendimiento escolar tiene un peso especialmente alto, ya que NEM y Ranking pueden concentrar entre un 30% y un 40% del puntaje final.

A estos factores se suma la PAES de Ciencias, que suele aportar alrededor de un 25%, consolidándose como una de las pruebas clave para el ingreso. Matemática mantiene un peso relevante y Lenguaje uno menor, mientras que la prueba de Historia, en general, no se considera.

01 Diciembre 2025 Rendicion PAES, Regular Proceso de Admision 2026, sede Colegio Filipense Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

Ingresos promedio de los titulados

En términos de ingresos, Medicina se ubica entre las carreras con mayores remuneraciones del sistema. El ingreso promedio bruto mensual alcanza los $2.758.297 al primer año de titulación y supera los $4.280.720 al quinto año.

La dispersión de ingresos también es relevante. Mientras el 10% con menores ingresos recibe poco más de un millón de pesos mensuales al primer año, el 10% superior supera los 3,8 millones en el mismo período, brecha que se amplía significativamente al quinto año de ejercicio profesional.

Empleabilidad al egreso

Medicina presenta niveles de empleabilidad consistentemente altos. El 90,9% de las y los titulados se encuentra empleado al primer año de egreso y el 89,3% al segundo año. Esta tendencia se ha mantenido estable en el tiempo. En las cohortes más recientes, la tasa de empleo al primer año alcanza un 92,0% en 2024, mientras que al segundo año se mantiene en torno al 91,4%.

Costo, duración, exigencias de ingreso y resultados laborales convierten a Medicina en una de las decisiones más estructuradas del sistema de educación superior chileno, donde el prestigio convive con cifras que conviene conocer antes de postular.