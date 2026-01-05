PAES: ránking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público
El mejor colegio de este año fue el Cambrigde College de Providencia, donde los 30 alumnos que rindieron las pruebas promediaron 893 puntos entre Competencia Lectora y Matemática 1.
Este lunes se conocieron los resultados de la PAES para la Admisión 2026. Y ahí, los datos anónimos que ya están en manos de las universidades que componen el sistema de acceso permiten elaborar distintas comparaciones. Una de ellas, el ranking de los colegios a los que mejor les fue en la presente rendición.
Las brechas, en ese sentido, se mantienen y dentro del centenar de mejores establecimientos, 99 son particulares pagados y, en su mayoría, pertecenen a la Región Metropolitana. Son, en total, 66 de los 100.
El tema es que ellos se concentran, mayoritariamente, en un puñado de comunas, sobre todo si sólo se analiza el top 10: dos son de Las Condes, dos de Vitacura, dos de Lo Barnechea, uno de Providencia, uno de La Reina, uno de Ñuñoa y otro de Chiguayante (Biobío).
Al igual que el año pasado, el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa es el único recinto público que aparece dentro de los 100 primeros, aunque pasó del lugar 44 al 72.
Y si el primer lugar del ranking el año pasado había sido ocupado por el Colegio Pinares de Chiguayante, ahora ese puesto es del Colegio Cambrigde College de Providencia. El podio lo completan el Colegio Cordillera y el Colegio La Girouette, ambos de Las Condes.
El top 50 de establecimientos:
|Lugar
|Colegio
|Comuna
|Dependencia
|Rinden
|Promedio Competencia Lectora y Matemática 1
|1
|Cambridge College
|Providencia
|Particular pagado
|30
|893
|2
|Cordillera
|Las Condes
|Particular pagado
|65
|889
|3
|La Girouette
|Las Condes
|Particular pagado
|48
|872
|4
|Tabancura
|Vitacura
|Particular pagado
|97
|870
|5
|Huinganal
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|32
|869
|6
|Instituto Hebreo
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|89
|865
|7
|Francisco Encina
|Ñuñoa
|Particular pagado
|27
|863
|8
|Los Andes
|Vitacura
|Particular pagado
|63
|862
|9
|Pinares
|Chiguayante
|Particular pagado
|21
|860
|10
|The Grange
|La Reina
|Particular pagado
|125
|856
|11
|Santa Úrsula
|Vitacura
|Particular pagado
|41
|854
|12
|San Benito
|Vitacura
|Particular pagado
|105
|850
|13
|Arauco
|Arauco
|Particular pagado
|17
|849
|14
|Everest
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|138
|847
|15
|The Southern Cross School
|Las Condes
|Particular pagado
|43
|845.9
|16
|Andree English School
|La Reina
|Particular pagado
|124
|845
|17
|Monte Tabor y Nazareth
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|120
|844
|18
|Saint George’s
|Vitacura
|Particular pagado
|179
|843.7
|19
|Santiago College
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|116
|843.7
|20
|Itahue de Chiguayante
|Chiguayante
|Particular pagado
|20
|842
|21
|Trebulco
|Talagante
|Particular pagado
|35
|841.8
|22
|Verbo Divino
|Las Condes
|Particular pagado
|125
|841.7
|23
|San Francisco de Asís
|Las Condes
|Particular pagado
|59
|841.3
|24
|Los Alerces
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|65
|839
|25
|Orchard College
|Curicó
|Particular pagado
|23
|838
|26
|Akros
|Ñuñoa
|Particular pagado
|49
|837.2
|27
|Mackay School
|Viña del Mar
|Particular pagado
|54
|837
|28
|Saint Gaspar
|Ñuñoa
|Particular pagado
|58
|835
|29
|Lincoln
|Colina
|Particular pagado
|62
|832.2
|30
|Suizo
|Ñuñoa
|Particular pagado
|40
|832.1
|31
|San Miguel Arcángel
|Las Condes
|Particular pagado
|54
|832
|32
|Redland School
|Las Condes
|Particular pagado
|48
|831.9
|33
|Villa Maria Academy
|Las Condes
|Particular pagado
|108
|831
|34
|Lincoln
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|38
|830
|35
|Alianza Francesa
|Curicó
|Particular pagado
|43
|829
|36
|Huelén
|Vitacura
|Particular pagado
|46
|828
|37
|San Ignacio El Bosque
|Providencia
|Particular pagado
|119
|827.5
|38
|The Kent School
|Providencia
|Particular pagado
|54
|827.1
|39
|Instituto Inglés
|Rancagua
|Particular pagado
|83
|827
|40
|Colegio Internacional
|Antofagasta
|Particular pagado
|45
|826.6
|41
|Saint Gabriel’s School
|Providencia
|Particular pagado
|103
|826.2
|42
|Montemar
|Concón
|Particular pagado
|38
|825.8
|43
|Wenlock School
|Las Condes
|Particular pagado
|44
|825.1
|44
|Montessori
|Talca
|Particular pagado
|55
|825
|45
|Alemán
|Concepción
|Particular pagado
|76
|824.8
|46
|San Anselmo
|Colina
|Particular pagado
|110
|824.5
|47
|The Newland School
|Lo Barnechea
|Particular pagado
|78
|824.4
|48
|Alemán
|Santiago
|Particular pagado
|118
|824.3
|49
|SSCC Apoquindo
|Las Condes
|Particular pagado
|51
|823
|50
|Trewhela´s
|Providencia
|Particular pagado
|82
|821.9
