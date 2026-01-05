SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    PAES: ránking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    El mejor colegio de este año fue el Cambrigde College de Providencia, donde los 30 alumnos que rindieron las pruebas promediaron 893 puntos entre Competencia Lectora y Matemática 1.

    Roberto Gálvez
    Este lunes se conocieron los resultados de la PAES para la Admisión 2026. Y ahí, los datos anónimos que ya están en manos de las universidades que componen el sistema de acceso permiten elaborar distintas comparaciones. Una de ellas, el ranking de los colegios a los que mejor les fue en la presente rendición.

    Las brechas, en ese sentido, se mantienen y dentro del centenar de mejores establecimientos, 99 son particulares pagados y, en su mayoría, pertecenen a la Región Metropolitana. Son, en total, 66 de los 100.

    El tema es que ellos se concentran, mayoritariamente, en un puñado de comunas, sobre todo si sólo se analiza el top 10: dos son de Las Condes, dos de Vitacura, dos de Lo Barnechea, uno de Providencia, uno de La Reina, uno de Ñuñoa y otro de Chiguayante (Biobío).

    Al igual que el año pasado, el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa es el único recinto público que aparece dentro de los 100 primeros, aunque pasó del lugar 44 al 72.

    Y si el primer lugar del ranking el año pasado había sido ocupado por el Colegio Pinares de Chiguayante, ahora ese puesto es del Colegio Cambrigde College de Providencia. El podio lo completan el Colegio Cordillera y el Colegio La Girouette, ambos de Las Condes.

    El top 50 de establecimientos:
    LugarColegioComunaDependenciaRindenPromedio Competencia Lectora y Matemática 1
    1Cambridge CollegeProvidenciaParticular pagado30893
    2CordilleraLas CondesParticular pagado65889
    3La GirouetteLas CondesParticular pagado48872
    4TabancuraVitacuraParticular pagado97870
    5HuinganalLo BarnecheaParticular pagado32869
    6Instituto HebreoLo BarnecheaParticular pagado89865
    7Francisco EncinaÑuñoaParticular pagado27863
    8Los AndesVitacuraParticular pagado63862
    9PinaresChiguayanteParticular pagado21860
    10The GrangeLa ReinaParticular pagado125856
    11Santa ÚrsulaVitacuraParticular pagado41854
    12San BenitoVitacuraParticular pagado105850
    13AraucoAraucoParticular pagado17849
    14EverestLo BarnecheaParticular pagado138847
    15The Southern Cross SchoolLas CondesParticular pagado43845.9
    16Andree English SchoolLa ReinaParticular pagado124845
    17Monte Tabor y NazarethLo BarnecheaParticular pagado120844
    18Saint George’sVitacuraParticular pagado179843.7
    19Santiago CollegeLo BarnecheaParticular pagado116843.7
    20Itahue de ChiguayanteChiguayanteParticular pagado20842
    21TrebulcoTalaganteParticular pagado35841.8
    22Verbo DivinoLas CondesParticular pagado125841.7
    23San Francisco de AsísLas CondesParticular pagado59841.3
    24Los AlercesLo BarnecheaParticular pagado65839
    25Orchard CollegeCuricóParticular pagado23838
    26AkrosÑuñoaParticular pagado49837.2
    27Mackay SchoolViña del MarParticular pagado54837
    28Saint GasparÑuñoaParticular pagado58835
    29LincolnColinaParticular pagado62832.2
    30SuizoÑuñoaParticular pagado40832.1
    31San Miguel ArcángelLas CondesParticular pagado54832
    32Redland SchoolLas CondesParticular pagado48831.9
    33Villa Maria AcademyLas CondesParticular pagado108831
    34LincolnLo BarnecheaParticular pagado38830
    35Alianza FrancesaCuricóParticular pagado43829
    36HuelénVitacuraParticular pagado46828
    37San Ignacio El BosqueProvidenciaParticular pagado119827.5
    38The Kent SchoolProvidenciaParticular pagado54827.1
    39Instituto InglésRancaguaParticular pagado83827
    40Colegio InternacionalAntofagastaParticular pagado45826.6
    41Saint Gabriel’s SchoolProvidenciaParticular pagado103826.2
    42MontemarConcónParticular pagado38825.8
    43Wenlock SchoolLas CondesParticular pagado44825.1
    44MontessoriTalcaParticular pagado55825
    45AlemánConcepciónParticular pagado76824.8
    46San AnselmoColinaParticular pagado110824.5
    47The Newland SchoolLo BarnecheaParticular pagado78824.4
    48AlemánSantiagoParticular pagado118824.3
    49SSCC ApoquindoLas CondesParticular pagado51823
    50Trewhela´sProvidenciaParticular pagado82821.9
