PAES: ránking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

Este lunes se conocieron los resultados de la PAES para la Admisión 2026. Y ahí, los datos anónimos que ya están en manos de las universidades que componen el sistema de acceso permiten elaborar distintas comparaciones. Una de ellas, el ranking de los colegios a los que mejor les fue en la presente rendición.

Las brechas, en ese sentido, se mantienen y dentro del centenar de mejores establecimientos, 99 son particulares pagados y, en su mayoría, pertecenen a la Región Metropolitana . Son, en total, 66 de los 100.

El tema es que ellos se concentran, mayoritariamente, en un puñado de comunas, sobre todo si sólo se analiza el top 10: dos son de Las Condes, dos de Vitacura, dos de Lo Barnechea, uno de Providencia, uno de La Reina, uno de Ñuñoa y otro de Chiguayante (Biobío).

Al igual que el año pasado, el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa es el único recinto público que aparece dentro de los 100 primeros, aunque pasó del lugar 44 al 72.

Y si el primer lugar del ranking el año pasado había sido ocupado por el Colegio Pinares de Chiguayante, ahora ese puesto es del Colegio Cambrigde College de Providencia. El podio lo completan el Colegio Cordillera y el Colegio La Girouette, ambos de Las Condes.

El top 50 de establecimientos: