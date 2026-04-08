Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming. Foto referencial de archivo.

Llega el turno del debut de Palestino en la Copa Sudamericana, que tiene como primer desafío su partido contra Deportivo Riestra de Argentina.

Los clubes salen a la cancha en el marco de la primera fecha del torneo internacional, como parte del Grupo F.

Cuándo juega Deportivo Riestra vs. Palestino

El partido de Deportivo Riestra contra Palestino es este miércoles 8 de abril, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires para este compromiso.

Dónde ver a Deportivo Riestra vs. Palestino

El partido de Deportivo Riestra contra Palestino se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de la Sudamericana se encuentra en la plataforma DGO y en Disney+, dentro del Plan Premium.