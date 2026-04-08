Universidad Austral de Valdivia negó acceso a funcionarios de Carabineros para proteger a ministra Lincolao

Una tarde de tensión se vivió al interior de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao tras asistir como invitada a la inauguración del año universitario en dicha casa de estudio.

Los incidentes se habrían provocado luego de que se realizara una manifestación al interior del campus por parte de los estudiantes, quienes se mostraron en contra de la presencia de la autoridad de gobierno. En ese contexto, según comunicó el Ministerio de Ciencias, Lincolao debió ser resguardada al interior del recinto durante tres horas para poder ser rescatada.

En ese contexto, según fuentes policiales consultadas por La Tercera, Carabineros solicitó a las autoridades universitarias acceder al campus de la UACh para sacar del recinto a la ministra y, consigo, restablecer el orden al interior del recinto, sin embargo dicho ingreso fue negado por la casa de estudios. Pese a que esto fue confirmado por este medio, fuentes de la rectoría, en privado, lo descartan.

La negativa, según agregan conocedores de lo ocurrido, impidió que Carabineros pudiera ingresar con funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la zona, dado que, según lo establece la normativa, la policía uniformada no puede ingresar a una casa de estudio sin la autorización de la institución académica.

A esto se suma que, además, la ministra de Ciencias no cuenta con protección permanente de Carabineros, dado el bajo perfil de riesgo que, hasta ahora, mantenía Lincolao. Por lo mismo, la autoridad de gobierno no cuenta con funcionarios del departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) para su resguardo.

Lo anterior, explicaría que -sostienen las fuentes consultadas por este medio- que Lincolao haya tenido que ser resguardada por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y en un vehículo de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemart), dependiente de la Armada.