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    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral

    Ambas agrupaciones universitarias manifestaron su rechazo al ataque sufrido por la titular de Ciencia en la Región de Los Ríos. Desde el Cuech respaldaron las eventuales acciones que aplique el plantel a los responsables.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Universidad Austral

    Luego de la agresión registrada la tarde de este miércoles contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) y el Consejo de Rectores (Cruch) condenaron lo ocurrido en dependencias de la Universidad Austral, en la ciudad de Valdivia.

    La secretaria de Estado concurrió al campus Isla Teja para participar de la inauguración del año académico, cuando un grupo de violentistas realizó protestas en el exterior del Aula Magna. La autoridad debió permanecer por tres horas en el interior antes de poder salir, momento en el que fue agredida e insultada.

    Ante lo anterior, desde el Cuech señalaron que “este tipo de hechos resulta incompatible con las condiciones básicas que deben resguardar las instituciones de educación superior para el desarrollo de sus funciones”.

    “La integridad de las personas, el respeto recíproco y la deliberación fundada constituyen presupuestos indispensables para la vida universitaria y no pueden ser relativizados bajo ninguna circunstancia", agrega el organismo que agrupa a 18 casas de estudios estatales.

    Con todo, desde la asociación manifestaron su respaldo a las acciones que adopte la Universidad Austral de Chile para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y prevenir su reiteración.

    En esa línea, agregan que las casas de estudios superiores están llamadas a “garantizar espacios donde la discrepancia se exprese mediante argumentos y no a través de la fuerza”.

    “La confrontación de ideas forma parte de su quehacer fundamental; la violencia, en cambio, interrumpe ese proceso, inhibe la participación y deteriora la esencia de estas instituciones", manifestaron desde el Cuech.

    Asimismo, el organismo expresó su solidaridad con la ministra Lincolao y al resto de las personas que se vieron afectados por las agresiones del grupo de estudiantes.

    “Reafirmamos que el fortalecimiento de la educación superior exige resguardar condiciones efectivas de respeto y diálogo. Solo sobre esa base es posible abordar, con legitimidad, los desafíos que enfrenta el sistema universitario y el desarrollo del país”, cerraron.

    Consejo de Rectores se suma a condena

    Asimismo, desde el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), también se sumaron a la condena frente a la violencia vivida por la titular de Ciencia.

    “El Cruch manifiesta su más categórico rechazo a los hechos de violencia que afectaron la integridad de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao”, consigna la declaración.

    Así, el grupo de rectores, señaló que las universidades son “por esencia”, espacios de encuentro, reflexión, crítica y diálogo respetuoso.

    “La convivencia democrática que caracteriza a nuestras comunidades académicas se sustenta en la deliberación de ideas, no en la descalificación ni en el uso de la violencia como forma de expresión", sumaron.

    “Consideramos inaceptable cualquier manifestación que atente contra la integridad de las personas o que busque inhibir el intercambio legítimo de visiones, especialmente cuando se trata de autoridades públicas que concurren a las universidades a dialogar con sus comunidades", señalaron.

    Al mismo tiempo, el Consejo de Rectores hizo un llamado a resguardar la convivencia pacífica al interior de las comunidades universitarias, resaltando el valor del diálogo, el respeto mutuo y “la resolución pacífica de las diferencias”, que son valores -señala el grupo- que deben primar en la vida universitaria y el vínculo entre las instituciones del Estado y la ciudadanía.

    Más sobre:Ximena LincolaoConsorcio de Universidades del EstadoConsejo de RectoresAgresiónUniversidad Austral de Valdivia

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