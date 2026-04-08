Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao

Durante su visita a la Universidad Austral de Chile este miércoles, la ministra de Ciencia Ximena Lincolao resultó agredida por un grupo de estudiantes.

Según se puede ver en el registro exhibido por radio Biobío, los manifestantes le realizaron diversos insultos y le habrían lanzado agua.

Todo lo anterior tras su participación en la inauguración del año académico en la mencionada casa de estudios en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos.

Desde el Ejecutivo señalan que La Moneda se encuentra actualmente en contacto con la ministra de Ciencia.

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