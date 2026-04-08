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    “No puede quedar en la impunidad” y “estuvo encerrada dos horas en un aula”: las reacciones que condenan la agresión a la ministra Lincolao

    Diversos actores del mundo político condenaron los hechos ocurridos en Valdivia, en la inauguración del año académico de la Universidad Austral.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Fue a la Universidad Austral, en Valdivia, a la inauguración del año académico. Pero la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue recibida en la sede universitaria por estudiantes protestando por las medidas de recorte presupuestario que ha tomado la administración del Presidente José Antonio Kast, llegando incluso a las agresiones físicas e insultos.

    Los hechos no tardaron en conocerse y provocar reacciones de diversos actores del mundo político.

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, dijo haberse comunicado con la secretaria de Estado y señaló que “es inaceptable la situación que vivió. La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave”.

    Rincón añadió que “Chile es un país democrático, libre y donde no podemos permitir este tipo de agresiones. Debemos hacer frente a los intentos de funa y cancelación. La ministra Lincolao siempre ha sido dialogante, ha tenido buena disposición y ha escuchado a todos los actores de su cartera”.

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, condenó la agresión sufrida por Ximena Lincolao. Desde el Congreso Nacional, sostuvo que “en democracia, las diferencias se enfrentan con diálogo, ideas y respeto, nunca con violencia. Los espacios universitarios deben ser lugares de encuentro, no de intimidación. Toda nuestra solidaridad con la ministra y el compromiso de defender siempre la convivencia democrática”.

    La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que “la violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia”.

    La también exministra manifestó todo su apoyo y solidaridad con Lincolao “ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”.

    El diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la Comisión de Ciencias, Futuro y Tecnología de la Cámara Baja, también rechazó la agresión sufrida por la ministra: “Queremos condenar rotundamente la agresión (...) uno puede tener diferencias con las cosas que está haciendo el gobierno, pero nada justifica la violencia en contra de una autoridad y mucho menos en una universidad donde es un espacio de diálogo, para confrontar ideas y no para las actuaciones que hemos visto”.

    “Hemos solicitado además un acuerdo unánime de la Comisión de Ciencias para rechazar la violencia, que pueda ser firmada por todos los sectores políticos, en solidaridad a la ministra de Ciencias. Esperamos que acá se pueda investigar esta situación y los responsables puedan ser sancionados”, añadió.

    El secretario general del Partido Por la Democracia (PPD), José Toro, también condenó los hechos ocurridos esta jornada en la Universidad Austral: “Las protestas son siempre legítimas, pero con respeto porque en democracia, las diferencias se resuelven conversando, no a gritos, ni menos a golpes ni lanzando agua. Toda nuestra solidaridad con la ministra”.

    La senadora Camila Flores (RN) sostuvo que “se repite la historia: delincuentes atacan a ministra de ciencia en Universidad Austral”.

    Luego añadió: “Estos actos no pueden quedar en impunidad, se debe identificar a los agresores para que paguen por estos hechos. Si no se frena de raíz, ya sabemos cómo terminan estas cosas. El estallido delictual fue consecuencia de la mano blanda con los violentistas y delincuentes”.

    La diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente) solidarizó y entregó su apoyo a la ministra de Ciencias, calificando la situación como “lamentable” y afirmó que “las mujeres en política estamos siendo agredidas a todo nivel, y eso es inaceptable”.

    Tras los incidentes, la diputada Parisi manifestó que resulta “lamentable ver una imagen en un centro donde se piensa, se cree y espera que las personas y jóvenes van a estudiar y a llenarse de conocimiento”.

    Por lo mismo, entregó e hizo público “todo mi apoyo a la ministra Lincolao, ella ha sufrido violencia política”.

    La senadora Yasna Provoste (DC) mostró en su cuenta de X su “más profunda solidaridad” con la ministra Lincolao.

    “La educación avanza en paz. La universidad debe ser ejemplo de tolerancia y diálogo. Estas agresiones son inaceptables y contribuyen a un ambiente de polarización que daña a Chile”, agregó.

    “Nada justifica la violencia”, partió diciendo la diputada Javiera Rodríguez (Rep.), integrante Comisión de Mujer.

    “La violencia política es algo que ya debería estar erradicado. También llamo a los directores, o a los rectores en este caso de las universidades y centros educativos, a que se hagan cargo y tomen acciones legales, que expulsen a los estudiantes que están en esto”, añadió.

    El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, también se sumó a las reacciones: “Agredida, insultada, rociada con agua y perseguida por una turba. Eso le hicieron hoy a la ministra de Ciencias en la Universidad Austral. ¡Esto no se hace nunca! Y menos contra una mujer", escribió en X.

    Luego añadió: “No fue una manifestación política, sino un hecho delincuencial y criminal. Esperamos que sean identificados los responsables y se apliquen las máximas sanciones”.

    Más sobre:Ximena LincolaoMinisterio de CienciaUniversidad AustralValdivia

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