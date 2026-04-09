Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado. En esa instancia, donde compartió con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), junto con volver a criticar la situación fiscal heredada del gobierno anterior, valoró el hecho de que exista un diálogo compartido con el CFA sobre el escenario de estrés fiscal.

En ese sentido, dijo que bajo su administración cambiará la forma en que se miran las finanzas públicas. “Vamos a mirar el portafolio completo del Estado. Eso significa que hay otros activos financieros que no son líquidos, pero que tenemos que convertirlas en líquidos. Eso se hace con planificación, consenso con las comunas y regiones”, adelantó.

El secretario de Estado especificó que “hay 1.200 propiedades que tiene Bienes Nacionales, que son tierras que tiene guardada el Estado hace 150 años. Un tercio del norte es del Estado de Chile. Y un tercio del sur”, indicó.

Al respecto, el martes en el seminario de Sofofa-UDD Quiroz también precisó que “la ministra de Bienes Nacionales está viendo, por ejemplo, todos los activos que tiene el sector público. Son 1.200 propiedades. Algunas ocupadas por funcionarios públicos, otras abandonadas. Las vamos a vender todas. Ahí hay unos US$200 a US$300 millones de recaudación”.

El secretario de Estado agregó este miércoles que “el Estado puede ir vendiendo ciertos activos, y va convirtiendo esos activos, no para gastárselos, sino que para ir reconstituyendo los fondos soberanos que necesitamos. Estamos en un mundo geopolítico mucho más complejo, y esas transformaciones de activos ilíquidos a líquidos, se deben ir haciendo de a poco, con planificación, con consensos, con acuerdos con las regiones. Estas cosas funcionan cuando hay acuerdos con los municipios, con las comunas”.

8 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

CFA y reforma tributaria

Por su parte, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado su último informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda, en el que se analizan las proyecciones fiscales para el período 2026-2030.

A la instancia, en representación del Consejo, asistieron su presidenta, Paula Benavides, y su vicepresidente, Sebastián Izquierdo.

En la presentación, el CFA aseguró que la posición fiscal de Chile se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde 2008, enfrentando hoy una situación de estrés que se ha prolongado y profundizado en los últimos años, con nulas holguras en el mediano plazo; un nivel de deuda bruta muy cerca del umbral definido como prudente, y fondos soberanos en niveles muy inferiores a los recomendados por organismos internacionales.

“Estamos en el momento de ejecutar medidas que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada”, dijo Benavides.

La presidenta del CFA enfatizó: “La sostenibilidad fiscal juega un rol central para asegurar y mejorar el bienestar de la población, ya que entre otros aspectos se relaciona con un crecimiento económico inclusivo y con volatilidad acotada; una inflación baja y estable; la sostenibilidad de las políticas sociales; disposición de fondos soberanos para afrontar shocks transitorios adversos de gran magnitud y acceso a financiamiento a costos razonables, es decir, contar con la posibilidad de actuar en forma contracíclica con mayor flexibilidad”.

Benavides advirtió que “en caso de que la senda de consolidación fiscal se siga postergando, nos podríamos quedar sin espacios para absorber shocks adversos a nivel global, con impactos en el empleo, la inflación y la sostenibilidad de políticas públicas”.

En este contexto, sostuvo que “es imprescindible construir un diagnóstico común acerca de nuestra situación fiscal actual y, sobre esa base, generar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se materialice y se concrete en las decisiones que adopte en el futuro tanto el Ejecutivo como el Legislativo”.

Para ello, Benavides indicó que se debiese abordar una consolidación fiscal a mediano plazo, considerando una combinación equilibrada en cuatro dimensiones: aumentar el crecimiento tendencial de la economía; generar nuevas fuentes de ingresos fiscales; disminuir la evasión y elusión tributaria, y mayor eficiencia o ajustes en el gasto.

Reforma tributaria

En la ronda de preguntas de los senadores, Daniella Cicardini (PS), consultó al CFA cómo se relaciona la situación fiscal del país con la propuesta de rebaja del impuesto a las empresas, de la administración Kast, lo que generaría una menor recaudación.

Ante esa interrogante, Benavides manifestó que “estamos en una situación de desequilibrio, por ello es importante que cualquier propuesta que incluya baja de impuestos se evalué rigurosamente en el marco de la sostenibilidad fiscal y en coherencia con las metas que se definan de balance estructural y ancla de deuda".

Asimismo, expresó que a futuro se deben enfrentar presiones de gasto por el envejecimiento de la población y en ese contexto “hemos remarcado la importancia de avanzar en las cuatro dimensiones mencionadas para mejorar la posición fiscal del país”.