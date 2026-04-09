El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

Las exportaciones de litio crecieron el primer trimestre del 2026. Los favorables precios que ha venido experimentando el mineral desde finales del año anterior han hecho presagiar mejores resultados, tanto para las arcas fiscales como en las exportaciones.

Efectivamente, este último ámbito se comprobó esta semana tras la publicación de los datos de comercio exterior publicados por el Banco Central a marzo de este año. Las exportaciones del litio fueron al alza durante el primer tramo del año, incrementándose 185% frente al mismo periodo de 2025.

Si el periodo del año pasado se exportaron US$ 534 millones FOB en los productos de litio que exporta Chile al mundo -carbonato, hidróxido y sulfato de litio-, el primer trimestre de este 2026 se han enviado US$ 1.523 millones FOB en productos litíferos. Es decir, las ventas por litio casi se triplicaron en el lapso analizado.

El positivo resultado no es aislado en los datos históricos que presenta el Banco Central. El ejercicio figura como el segundo mejor primer trimestre en la historia, siendo superado solo por el primer trimestre de 2023, cuando se alcanzaron exportaciones de litio por US$ 2.338 millones FOB. El tercer mejor arranque fue el del 2022 con envíos por US$ 1.150 millones FOB.

Chile exporta tres productos de litio al mundo, siendo el carbonato de litio el principal negocio del país en este mineral. Desglosado, en la primera parte del año se exportaron US$ 1.107 millones FOB de carbonato; US$ 74 millones FOB de hidróxido y US$ 340 millones FOB de sulfato. Comparado estos montos con el mismo periodo del año pasado, los tres productos crecieron en envíos, el carbonato aumentó 148%, el hidróxido 17% y el sulfato 1.317%.

China: El socio principal

La potencia mundial asiática continúa siendo el socio principal de Chile en el litio. China fue responsable del 55% de las ventas de litio que hizo Chile durante el primer trimestre del año, comprando US$ 840 millones FOB de carbonato en el periodo.

El ejercicio se compara favorablemente con lo exportado en el mismo plazo del año anterior. En ese periodo Chile exportó a China US$ 354 millones FOB, lo que representó un crecimiento de 137% entre los trimestres.

Los otros dos socios que más importaron carbonato de litio desde el país fueron Corea del Sur y Japón. El primero compró un total de US$ 166 millones FOB de carbonato en el primer cuarto del año, representando el 11% de todo el litio que exportó Chile. Japón importó US$ 34 millones FOB, representando, en cambio, el 2%.

Por el lado del continente europeo, Bélgica figura como el comprador más relevante de carbonato. La nación se hizo de US$ 23,7 millones FOB en el periodo observado, que representó el 1.6% de lo que exportó Chile en este negocio. En tanto, Estados Unidos compró US$ 23,1 millones FOB de carbonato, el 1.5% del total.

Precio del litio

El precio del litio es el principal responsable de efecto positivo que presentaron las exportaciones de litio. El primer trimestre el valor del mineral promedió US$ 16.923 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE), según datos proporcionados por GEM. Frente al mismo lapso del año pasado, el crecimiento fue de 81%, cuando promedió a US$ 9.350 la tonelada de LCE en periodo.

“El repunte responde a una combinación de precio, volumen y timing contractual (...) Lo más probable es que también haya habido una recuperación en volúmenes exportados o cambios en la mezcla de productos”, examina el líder de economía de GEM, Patricio Faúndez.

En todo caso, “esa relación no debe leerse de forma mecánica”, sostiene el analista, “porque en litio el traspaso desde el precio spot al precio efectivamente realizado es parcial y rezagado: una parte relevante de las ventas se hace mediante contratos de mediano plazo, por lo que el ajuste de precios no se transmite completa ni inmediatamente a las exportaciones”.

En tanto, el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAI, Víctor Pérez, sostiene que “la producción chilena se mantuvo relativamente estable, por lo que el salto en valor no responde a un aumento de volúmenes sino a esta recuperación de precios tras el fuerte ajuste de 2024 y parte de 2025″.

Pérez observa factores de riesgo importantes. “El mercado global sigue con exceso de oferta, la demanda china —que concentra más del 70% de las compras chilenas— puede ser volátil, y el contexto arancelario global agrega incertidumbre. El alza actual es una recuperación desde mínimos, no necesariamente el inicio de un nuevo superciclo".

Faúndez espera que los precios del litio se mantengan por encima de los niveles del año pasado, cuando en ese periodo el mercado enfrentaba un contexto de oferta más abundante que deprimió los precios. “Aunque la volatilidad seguirá presente, el escenario base hoy es más favorable para las exportaciones chilenas que el que vimos en 2025″.