Precio del litio se eleva 48% en primer bimestre y expertos prevén que recaudación fiscal en salar de Atacama se triplique

El precio del litio ha crecido casi un 50% en el inicio del año. Esta alza da cuenta de un arranque favorable para el “oro blanco” en 2026 y, como consecuencia de ello, también para la recaudación fiscal que recibe Corfo por los contratos de arrendamiento que tiene con las empresas que operan en el salar de Atacama. El valor del litio se ha visto favorecido por una menor oferta, bajos niveles de inventarios y mayores exigencias regulatorias en China. Pese a que su incremento era previsto por los expertos, no se esperaba que fuera tan abrupto.

Zimbabue, en Africa, prohibió la exportación de litio desde sus fronteras, declarando que solo las compañías mineras autorizadas podrán exportar sus minerales. Este país elaboró 28 mil toneladas en 2025. Aquella situación se sumó a la contracción de oferta que ya venía tras la paralización que experimentó el mayor productor del mundo de baterías de litio, la empresa china CATL.

Con todo ello, el litio escaló desde el 31 de diciembre hasta el 27 de febrero pasado un 48% , de acuerdo con la información proporcionada por la consultora GEM, basada en Trading Economics, que ofrece valores basados ​​en los precios spot del carbonato de litio comercializado en China.

Pasó desde los US$16.986 la tonelada de carbonato de litio al cierre de 2025, a US$ 25.080 la tonelada al término del mes pasado, lo que significó un incremento de poco más de US$ 8 mil.

En 2025 Chile produjo 56 mil toneladas de litio metálico, unas 290 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs, por sus siglas en inglés).

“No se veía este precio desde noviembre de 2023, cuando venía en clara decadencia desde el 2022. Aunque el mercado sí anticipaba que el 2026 tuviera precios más altos que el 2025, lo que no anticipábamos es que el incremento fuera tan sustantivo”, manifiesta el CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán.

El doctor en física y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Gonzalo Gutiérrez, explica que “las variaciones del precio del litio, al igual que las de otras materias primas (“commodities”) son difíciles de prever y de atribuir a una causa única. Esto es propio de los minerales, cuyo comportamiento suele enmarcarse en lo que se denomina ‘economía de las rentas’“.

Al comparar enero-febrero de este año versus igual bimestre del previo, también se aprecia un sólido avance. Si el periodo promedió un valor de US$10.505 la tonelada en 2025, ahora alcanzó los US$ 22.020, más que duplicando el precio. En lo que va del año el peak se registró el 26 de enero, cuando el valor alcanzó los US$ 26.136 la tonelada.

Recursos que le llegan a la Corfo

En Chile SQM y Albemarle son las principales productoras de litio y sus recursos provienen del salar de Atacama. La produccción de ambas compañías alcanzó un total de 282 mil toneladas de LCE en 2025 y sus pagos a Corfo cayeron 25% , ascendiendo a US$339 millones.

Con el aumento actual del precio, los expertos anticipan mayores ingresos por concepto de litio para Corfo. “Si asumimos que el precio se ha incrementado del orden de US$5.000 a US$8.000 la tonelada, obviamente eso nos da un rango de entre US$2.000 a US$3.000 la tonelada adicionales para Corfo, que en un ambiente de prácticamente 290 mil toneladas nos genera entre US$600 a US$900 millones adicionales para Corfo , si es que se mantuviera todo el 2026 como promedio anual”, anticipa Guzmán.

Esos pagos que menciona son adicionales. Pero si se considera el monto total que podría recaudar Corfo, Guzmán estima entre US$900 millones y US$1.500 millones para todo el 2026.

Explica que “en general la producción desde el Salar de Atacama tiene costos de entre US$4.000 a US$6.000 la tonelada, y si el precio se mantiene entre estos US$21 - 25 mil la tonelada, el margen es prácticamente un 70 - 80% del precio, lo que es bastante significativo. Eso significa que las empresas, Corfo y eventualmente también Codelco -en base al acuerdo que ya tiene con SQM firmado-, así como el fisco a través de la tributación de los impuestos a la renta corporativa, generarían ingresos sustanciales, pero nunca como los visto el año 2022”. Durante 2022 los compromisos económicos de SQM y Albemarle con Corfo alcanzaron un total de US$3.847 millones.

Por su parte, el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Víctor Pérez, proyecta una cifra más abultada para Corfo que llegaría a los US$1.200 millones. “En Chile, además, la recaudación responde de forma no lineal debido a los contratos de SQM y Albemarle, cuyos esquemas progresivos elevan la carga fiscal desde aproximadamente 7%–10% hasta cerca de 40% del valor marginal cuando los precios superan rangos de US$10.000–12.000 por tonelada. Por ello, pequeñas variaciones dentro del rango esperado para 2026 pueden generar efectos relevantes en los ingresos fiscales”, apunta el experto.

Ambas estimaciones, al menos, triplicarían los pagos de las empresas SQM y Albemarle a Corfo.