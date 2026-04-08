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    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Medios estatales la han mostrado en ejercicios militares y actos oficiales, en un rol cada vez más visible.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Una curiosa imagen dio la vuelta al mundo en las últimas semanas: Kim Ju-ae, la hija del líder norcoreano Kim Jong-un, al mando de un tanque de guerra durante un ejercicio militar, bajo la atenta mirada de su padre.

    El video, difundido por medios estatales, es parte de una serie de apariciones públicas que han alimentado las especulaciones del futuro político de Ju-ae.

    De acuerdo con The New York Times, la teoría cobró fuerza luego de que la agencia de inteligencia surcoreana concluyera que Ju-ae habría sido “elegida oficialmente para suceder a su padre”, según comentaron legisladores del país del sur.

    La estrategia de Kim Jong-un

    La creciente exposición de la menor no sería casual. Para los analistas, se trataría de una estrategia cuidadosamente diseñada en un sistema históricamente dominado por hombres.

    Desde la fundación del país en 1948, todos sus líderes han sido varones.

    El investigador Lim Eul-chul, citado por The New York Times, explicó que mostrarla en contextos militares es clave para cimentar su autoridad:

    “Para que una mujer pueda asumir el cargo de líder suprema, es muy importante que demuestre que posee la experiencia y los conocimientos militares que la sitúan en igualdad de condiciones con los hombres”, dice.

    En esa línea, agregó: “Construir una narrativa de valentía es muy importante”.

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Ju-ae ha sido vista este año acompañando a su padre en inspecciones de fábricas de armas, lanzamientos de misiles e incluso utilizando armamento, como rifles de francotirador.

    Las imágenes, según el legislador surcoreano Park Sun-won, buscan “resaltar la excepcionalidad militar de Ju-ae” y “disminuir el escepticismo hacia una heredera”.

    Un proceso a largo plazo

    Aunque no se espera que el liderazgo de Kim Jong-un termine pronto, los expertos creen que el proceso de sucesión ya está en marcha.

    “Lo más probable es que el líder norcoreano esté iniciando el proceso para su hija mientras aún es pequeña, con el fin de mitigar posibles objeciones”, señala Lim.

    El analista añadió que esta estrategia buscaría naturalizar su figura con el tiempo.

    “A lo largo de los años, se mostrará a Kim Ju-ae atravesando diversas experiencias, compartiendo la alegría y la tristeza del pueblo norcoreano (…) Finalmente, cualquier resistencia inicial a su sucesión se convertirá en una aceptación resignada”, agrega Lim.

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Las dudas sobre otros herederos

    La agencia de inteligencia surcoreana ha señalado que Kim Jong-un tendría hasta tres hijos, y que el mayor podría ser varón.

    Sin embargo, el ascenso público de Ju-ae ha debilitado esa hipótesis.

    “Tener un hijo y no revelarlo iría en contra del estilo de liderazgo de Kim Jong-un”, afirmó Lim, quien descartó que aparezca un heredero oculto.

    A diferencia de generaciones anteriores, el líder ha mostrado mayor apertura sobre su familia, incluyendo a su esposa, Ri Sol-ju, y su hermana, Kim Yo-jong, quien incluso fue considerada en su momento como posible sucesora.

    En ese contexto, la visibilidad creciente de Ju-ae refuerza la idea de que su preparación para liderar el país ya está en marcha.

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