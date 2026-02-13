SUSCRÍBETE POR $1100
    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    La Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó que la joven de 13 años está cerca de ser designada como la futura líder de Pyongyang. Desde su primera aparición pública en 2022 durante una prueba de misiles, se ha hecho cada vez más presente en los actos oficiales.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte. Foto: archivo.

    La hija adolescente de Kim Jong Un, Kim Ju Ae, está cerca de ser designada como futura líder de Corea del Norte, según afirmó la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur a un grupo de legisladores este jueves 12 de febrero.

    Su potencial llegada al poder se traduciría en la cuarta generación de la dinastía familiar al mando de Pyongyang.

    Las informaciones entregadas por la agencia se posicionan en un escenario en el que, para finales de febrero, se tiene prevista una conferencia de alto perfil del líder supremo norcoreano.

    Se espera que, en dicha instancia, Kim Jong Un anuncie los principales objetivos políticos del régimen para los próximos cinco años.

    Esta semana, funcionarios de la inteligencia surcoreana comentaron en una sesión informativa a puerta cerrada que están monitoreando si Kim Ju Ae comparecerá con él, según informó el legislador Lee Seong Kwen, quien asistió a la reunión.

    La agencia presume que, por la manera en que la joven participa en los actos públicos junto a su padre, ha comenzado a influir en la decisiones políticas y podría llegar a convertirse en su sucesora.

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte. Foto: archivo.

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría llegar a dirigir Corea del Norte

    Es la única hija conocida públicamente de Kim Jong Un. Se cree que se llama Kim Ju Ae y que tiene 13 años.

    La joven apareció en público por primera vez en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022.

    Desde entonces ha acompañado al líder supremo en una serie de eventos, que incluyen desde pruebas de armas hasta desfiles militares e inauguraciones.

    En septiembre pasado, viajó con su padre a China para la primera cumbre de Kim Jong Un con el presidente chino Xi Jinping en 6 años, en el marco de un acto conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial.

    Según informaciones rescatadas por The Guardian, la agencia de inteligencia surcoreana informó en septiembre, en una evaluación sobre el estatus de Kim Ju Ae, que la decisión de su padre de llevarla a su viaje a China probablemente era parte de un esfuerzo para construir una “narrativa”.

    Esto, con el presunto objetivo de allanar el camino para su sucesión.

    Lee afirmó en declaraciones reunidas por el citado periódico, haciendo referencia a los recientes comentarios de la inteligencia surcoreana sobre la joven: “En el pasado, describían a Kim Ju Ae como si estuviera en plena ‘formación de sucesor’. Lo notable es que hoy usaron el término ‘etapa de sucesor designado’, un cambio bastante significativo”.

    No se conocen mayores informaciones sobre la hija del dictador norcoreano. La creencia de que se llama Kim Ju Ae se basa en un relato del exjugador de la NBA, Dennis Rodman, quien afirmó haberla sostenido en brazos durante un viaje que hizo al país en 2013, en el que compartió con la familia del líder supremo.

    Usualmente, los medios estatales norcoreanos no se refieren a ella por su nombre, sino que utilizan calificativos como la “respetada” hija de Kim Jong Un.

    Previamente, en 2023, la agencia de espionaje de Corea del Sur informó a los legisladores que el líder supremo y su esposa probablemente también tenían un hijo mayor y un tercer hijo menor, cuyo género se desconoce.

    Sin embargo, estos nunca han sido vistos en público.

