SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

El nuevo reporte del organismo internacional se basó en más de 300 entrevistas con ciudadanos que escaparon del país en la última década. Alertan que la dictadura “ha ejercido un control casi total sobre las personas, impidiéndoles tomar sus propias decisiones” en múltiples ámbitos.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU. Foto: archivo.

Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que el régimen de Kim Jong Un en Corea del Norte está implementando cada vez más la pena de muerte, por cargos que también incluyen ver o compartir películas y series de televisión extranjeras.

De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la dictadura norcoreana ha reforzado durante la última década el control sobre “todos los aspectos de la vida de los ciudadanos”.

“Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual”, asegura el informe del organismo.

Junto con ello, denuncia que el régimen somete a los norcoreanos a más trabajos forzados y medidas de represión, mientras que la vigilancia se ha vuelto “más generalizada”, en parte gracias a los avances tecnológicos.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró a través de un comunicado que, si continúa esta situación, quienes viven en Corea del Norte “se verán sometidos a un mayor sufrimiento, una represión brutal y al miedo que han enfrentado durante tanto tiempo”.

El nuevo reporte de la ONU fue publicado este viernes 12 de septiembre y se basa en más de 300 entrevistas con personas que escaparon de Corea del Norte en la última década.

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU. Foto: archivo.

Qué dice el nuevo informe de la ONU sobre la dictadura de Kim Jong Un en Corea del Norte

Según el informe, el régimen de Kim está utilizando la pena de muerte cada vez con mayor frecuencia, hasta el punto en que desde 2015 ha promulgado al menos seis nuevas leyes que facilitan imponer esta medida.

Entre los delitos que pueden castigarse con la pena capital se encuentra ver y compartir contenido de medios extranjeros, lo que también considera películas y series de televisión.

Las fuentes relataron a los investigadores de la ONU que, desde 2020, se han generado más ejecuciones por dicho motivo.

Aseguraron que dicha pena es implementada mediante fusilamientos en público, para así amedrentar a la población y disuadirla de desobedecer las órdenes del régimen.

Uno de los norcoreanos que pudo escapar del país en 2023, Kang Gyuri, declaró a la BBC que tres de sus amigos fueron asesinados por las autoridades, después de que fuesen descubiertos con contenido de Corea del Sur.

Precisó que vio cómo uno de ellos, de 23 años, fue condenado.

“Lo juzgaron junto con narcotraficantes. Ahora estos delitos reciben el mismo trato”, lamentó.

La mayoría de los entrevistados por la ONU aseguró que no tenían dinero suficiente para alimentarse, por lo que comer tres veces al día es considerado un “lujo”.

Agregaron que la agudización de la escasez de alimentos durante la pandemia del Covid-19 llevó a que ciudadanos de todo el país murieran de hambre.

Una joven norcoreana que escapó en 2018 de Corea del Norte, cuando tenía 17 años, dijo que el régimen de Kim ha impedido que las personas puedan ganarse la vida de forma independiente.

“El mero hecho de vivir se convirtió en un tormento diario”, enfatizó.

Según el informe de la ONU, “en los últimos 10 años el gobierno ha ejercido un control casi total sobre las personas, impidiéndoles tomar sus propias decisiones” tanto en el ámbito económico como en el político y el social.

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU. Foto: archivo.

Una de las personas que escapó afirmó que las medidas implementadas por la dictadura tienen el objetivo de “bloquear los ojos y los oídos de la gente”.

“Es una forma de control destinada a eliminar incluso las más mínimas expresiones de insatisfacción o queja”, añadió.

De acuerdo al informe, el régimen también está recurriendo más al trabajo forzoso en comparación a hace una década.

Los investigadores afirman que personas de familias pobres son reclutadas en “brigadas de choque” para efectuar tareas exigentes físicamente, tales como proyectos de construcción o minería.

En medio de esas operaciones, las muertes son frecuentes y las medidas de seguridad escasas, según las denuncias.

Frente a los fallecimientos en los lugares de trabajo, el régimen ha optado por glorificar las muertes, clasificándolas como sacrificios en favor de Kim.

Tales labores de reclutamiento incluso han incluido a miles de huérfanos y niños en situación de calle, según denuncia el informe de la ONU.

Desde el organismo también afirman que al menos cuatro campos de prisioneros políticos relacionados con violaciones a los derechos humanos siguen operativos. Por otro lado, aseguran, las torturas y los abusos también son frecuentes en las cárceles regulares.

Türk enfatizó que tomar medidas para enfrentar estas situaciones “daría a la gente cierta esperanza de que es posible un futuro de mayor libertad, igualdad y derechos”.

Asimismo, subrayó: “Los cientos de entrevistas realizadas durante este reporte muestran un claro y firme deseo de cambio, especialmente entre los jóvenes”.

Lee también:

Más sobre:Corea del NorteKim Jong UnCorea del SurCoreaONUNaciones UnidasDerechos HumanosPyongyangOrganización de las Naciones UnidasAsiaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

PDI desbarata taller de ropa falsificada en Cerrillos: avalúo de prendas y maquinarias supera los $18 millones

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Avioneta cae sobre vivienda en la Región de O’Higgins tras aterrizaje de emergencia

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

5.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus
Chile

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

PDI desbarata taller de ropa falsificada en Cerrillos: avalúo de prendas y maquinarias supera los $18 millones

Avioneta cae sobre vivienda en la Región de O’Higgins tras aterrizaje de emergencia

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU
Tendencias

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia
El Deportivo

En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia

María Ignacia Montt marca el inicio de la participación chilena en el Mundial de Tokio 2025

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin
Mundo

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

Las otras figuras controvertidas al estilo de Charlie Kirk en EE.UU.

Entrevista a Albert Ramdin: “EE.UU. quiere ver el valor que tiene para ellos la OEA y se lo vamos a demostrar”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté