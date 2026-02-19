SUSCRÍBETE
    Por qué Corea del Sur condenó a su expresidente, Yoon Suk Yeol, a cadena perpetua

    Un tribunal de Seúl lo consideró culpable de los cargos de insurrección y conspiración con oficiales militares, en relación con su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. La sentencia llega en un momento en que ya cumple una condena de cinco años por cargos separados.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué Corea del Sur condenó a su expresidente, Yoon Suk Yeol, a cadena perpetua. Foto: archivo.

    El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenado a cadena perpetua.

    La decisión fue confirmada por un tribunal de Seúl este jueves 19 de febrero, a raíz de su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, lo que le costó la destitución.

    El exmandatario fue considerado culpable de los cargos de insurrección y conspiración con oficiales militares para movilizar tropas en ese periodo.

    La sentencia llega en un momento en que el hombre de 65 años ya cumple una condena de cinco años por cargos separados, que incluyen abuso de poder, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, en relación con su intento de imponer la ley marcial.

    Cabe recordar que, el 3 de diciembre de 2024, Yoon decretó la ley bajo el argumento de que buscaba “salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte”, así como “eliminar los elementos antiestatales”.

    También acusó al principal partido de oposición, el Partido Democrático, de simpatizar con el régimen de Pyongyang.

    Sin embargo, no entregó pruebas que sostuvieran esa afirmación.

    La ley marcial contempla que las autoridades militares puedan asumir funciones extraordinarias, y que ciertas libertades y derechos se vean limitados.

    El anuncio de Yoon desencadenó protestas entre la población, mientras que miles de manifestantes fueron a expresar su descontento en las afueras de la Asamblea Nacional.

    De acuerdo a la ley surcoreana, el gobierno debe levantar la ley marcial si una mayoría legislativa lo exige en una votación, lo que llevó a que finalmente fuese revocada.

    Cómo fue el juicio que terminó con cadena perpetua para Yoon Suk Yeol, expresidente de Corea del Sur

    Luego de que un tribunal de Seúl confirmara la cadena perpetua para Yoon, su abogado declaró que no había pruebas de insurrección y que discutiría con el expresidente si apelarían a la decisión.

    Previamente, la fiscalía había solicitado pena de muerte para el exmandatario, bajo el argumento de que había planeado declarar la ley marcial con hasta un año de antelación.

    Sin embargo, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para corroborarlo.

    Cuando el juez Ji Gwi-yeon leyó la decisión el jueves, manifestó que Yoon había socavado los valores democráticos y dañado la credibilidad del país.

    También afirmó que pese a los “inmensos costos sociales”, no se ha disculpado.

    El expresidente surcoreano ha rechazado haber cometido irregularidades.

    Yoon, quien fue destituido en abril de 2025, ha permanecido en prisión desde julio.

    De acuerdo al tribunal, las acciones del exmandatario —como dar órdenes de arrestar a líderes parlamentarios y tomar el control de los medios de comunicación— no fueron actos presidenciales, sino un intento criminal de subvertir la Constitución.

    Si Yoon decide apelar la decisión judicial, los procedimientos legales podrían extenderse por meses o, incluso, años, según rescata el Wall Street Journal.

