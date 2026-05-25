Hombre muere tras recibir un disparo en la ribera del río Mapocho

Un hombre, el cual viviría en situación de calle, falleció en horas de la noche tras recibir un impacto balístico en la ribera del río Mapocho, en la comuna de Renca.

Los hechos, se habrían registrado alrededor de las 23:00 horas, cuando por causas que se desconocen, la víctima habría recibido el disparo en una de sus piernas.

Según detalló el fiscal ECOH, Christian Toledo, “personas que también están en situación de calle habrían dado cuenta de esta situación a Carabineros, que esta persona estaría lesionada. Cuando llega personal policial, la persona todavía estaba con vida o con signos vitales“.

Al lugar se trasladó personal del SAMU, quienes posteriormente constataron el fallecimiento de la persona.

“Los primeros datos dan cuenta de que esta persona vive en situación de calle. Hace un tiempo atrás habría tenido algunos problemas en el sector, pero no tenemos más antecedentes por el momento”, agregó el fiscal.

En el lugar, se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios y la Lacrim de la Policía de Investigaciones, con el fin de esclarecer los hechos.