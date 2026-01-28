SUSCRÍBETE POR $1100
    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    La esposa del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien fue condenado a mediados de este mes a cinco años de prisión en uno de sus procesos judiciales, recibió una condena de un año y ocho meses de cárcel. La pena corresponde a solo uno de los tres juicios penales en su contra.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur. Foto: archivo.

    La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, fue condenada este miércoles 28 de enero a un año y ocho meses de prisión.

    Se trata de la esposa del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien fue condenado a mediados de este mes a cinco años de prisión, por cargos relacionados a su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, lo que le costó la destitución.

    El exmandatario aún podría recibir más condenas, ya que todavía enfrenta ocho juicios penales por otros cargos, incluido el de rebelión.

    La condena que Kim Keon Hee recibió este miércoles corresponde a solo uno de los tres juicios penales en su contra. Sin embargo, tanto la fiscalía como el equipo legal de la ex primera dama pueden apelar la sentencia.

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur. Foto: archivo.

    Por qué condenaron a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    El tribunal declaró a Kim culpable de aceptar sobornos de la secta religiosa Iglesia de la Unificación, incluido un bolso Chanel y un collar de diamantes Graff.

    No obstante, la declaró inocente de manipulación bursátil y de conspiración con su esposo para recibir encuestas de opinión pública gratuitas, bajo los argumentos de que no había pruebas suficientes y de que el presunto delito había prescrito.

    Asimismo, la absolvió de recibir un segundo bolso Chanel.

    Según rescata CNN, la fiscalía había estimado que el valor total de las acciones, los sobornos y las encuestas ascendía a 1.150 millones de wones coreanos, lo que se traduce en alrededor de unos 813.000 dólares estadounidenses.

    El juez del Tribunal de Distrito de Seúl, Woo In-seong, afirmó en el fallo que Kim “abusó de su estatus para obtener beneficios”.

    “La acusada no pudo rechazar los costosos artículos de lujo que le proporcionaron en relación con un favor especial, y ansiaba recibirlos y adornarse con ellos”.

    Pese a lo anterior, el juez precisó que Kim no solicitó los regalos y no transmitió ninguna petición de la iglesia a su esposo.

    Tanto la ex primera dama como el expresidente han negado reiteradamente cualquier irregularidad, aunque Kim ha admitido haber recibido bolsos Chanel de la Iglesia de la Unificación.

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur. Foto: archivo.

    En el pasado, Kim también fue acusada de manipulación de acciones relacionadas con un concesionario de automóviles hace más de una década, según rescata el citado medio.

    Tras su arresto en agosto de 2025, la fiscalía solicitó 15 años de prisión por los diversos delitos que el tribunal dictaminó esta semana.

    A finales del año pasado, el encargado de dirigir el equipo del fiscal especial, Min Joong-ki, aseguró que Kim “aprovechó su condición de esposa del presidente para obtener dinero y bienes costosos con facilidad, e intervino ampliamente en varios nombramientos y nominaciones de personal”.

    La investigación que lideró se extendió por 180 días.

    La líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak-ja, y el exjefe de la sede global de la iglesia, Yun Yeong-ho, también enfrentan procesos judiciales.

    Dicha organización religiosa de origen surcoreano, apodada popularmente como “secta Moon”, es conocida por sus multitudinarios matrimonios y sus nexos políticos y económicos alrededor del globo.

