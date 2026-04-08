Prevención del Delito desvincula a 21 funcionarios y reduce equipo clave en Ley de Seguridad Privada

Continúan los cambios al interior del Ministerio de Seguridad, pero esta vez la ola de desvinculaciones afecta a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). La repartición, encabezada por la subsecretaria Ana Victoria Quintana, durante las últimas horas concretó una serie de despedidos al interior del organismo que antes era liderado por Carolina Leitao.

Estos cambios se suman a los que recientemente concretó el propio Ministerio de Seguridad, del que depende la SPD, donde se despidió a todo el equipo de la Unidad Estratégica, un grupo de funcionarios técnicos que estaban encargados de concretar la creación del Sistema de Seguridad, el cual está estipulado en la ley que creó la cartera que actualmente está encabezada por la ministra Trinidad Steinert.

Al igual que Steinert, la también exfiscal Quintana movió las piezas al interior de la repartición , lo que ha generado cierto ruido al interior de la subsecretaría, entidad que cuenta con amplios desafíos tras la promulgación de importantes leyes previo al término de la administración del expresidente Gabriel Boric.

En particular, la SPD en manos de la subsecretaria Quintana debe implementar las leyes de seguridad privada, que regulan la operación de las empresas y guardias de seguridad, así como también la ley de seguridad municipal, la que estipula y norma el trabajo de inspectores municipales.

Los cambios de la subsecretaría

Los cambios al interior de Teatinos 220 se concretaron tras la comunicación de las desvinculaciones, específicamente, en tres áreas de Prevención del Delito. Según fuentes de La Tercera, en total, s e puso término al trabajo de 21 personas , quienes se desempeñaban en diferentes labores administrativas y técnicas.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Específicamente, los despedidos ocurrieron en la División de Desarrollo Territorial, Estudios y Tecnología y Seguridad Privada, siendo esta última la que -según conocedores- tendría mayor impacto en el trabajo de la SPD dado la implementación de la nueva normativa. De esta área se desvinculó a ocho personas.

De quienes se desprendió de su trabajo, 13 de ellos corresponden a las dos primeras divisiones. En el caso de Desarrollo Territorial, esta área es la encargada -entre otras cosas- de regular el Sistema Nacional de Seguridad Municipal y de llevar a cabo programas como el Somos Barrio, el que busca reducir la violencia en barrios prioritarios. La División de Estudios y Tecnología, por su parte, es la que lleva adelante análisis, encuestas, estudios estadísticos territoriales, la que tiene el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, entre otros trabajos.

El impacto en Seguridad Privada

A finales de noviembre del 2025, el entonces ministro de Seguridad, Luis Cordero, encabezó la promulgación y puesta en marcha de la nueva ley de seguridad privada, la que buscaba mejorar y regular el trabajo de guardias privados y del mundo de seguridad en rubros como bancos, eventos masivos, recintos comerciales, entre otros.

El trabajo de la puesta en marcha de dicha ley recayó sobre la SPD, la que a su vez asumiría las funciones que hasta entonces desarrollaba Carabineros en la regulación de empresas, guardias, certificación de compañías de seguridad y sus trabajadores, fiscalización de los planes de resguardo de eventos masivos, regulación a los planes de seguridad de empresas, entre una variedad de otras labores en la materia. Para eso, la administración de Leitao creó la División de Seguridad Privada, que estaba integrada por 30 personas

Por lo mismo, quienes conocen del trabajo de dicha división afirman que la desvinculación de los ocho funcionarios de la repartición generó gran impacto, dado que se da en medio de la puesta en marcha de la ley que estipuló plazos para concretar ciertos hitos que podrían afectar directamente a la seguridad privada.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

Según la propia ley, el 28 de mayo vence el plazo que se estableció como prórroga sobre las autorizaciones que actualmente tienen los vigilantes, guardias, rondines, entre otros, para trabajar antes de que se ponga en marcha el Sistema de Capacitación para los trabajadores de seguridad. En concreto, desde entonces serán más de 30 mil personas que trabajan como guardias quienes tendrán que renovar ese permiso, labor que recae en esta división.

Para la misma fecha, la misma repartición también debe recibir de parte de las empresas sus estudios de seguridad, entre los que se encuentran los bancos, empresas de transporte de valores, compañías que venden combustibles, entre otras. Dichas empresas tendrán que entregar un estudio por compañía y un plan por sucursal, los que sumarían más de 2.500 que deberán ser analizados por la SPD .

Consultados respecto a los despidos, desde la subsecretaría afirmaron que “el ajuste de dotación realizado en la Subsecretaría de Prevención del Delito s e enmarca en un proceso habitual asociado a los cambios de administración , que permite alinear equipos con las nuevas prioridades de gestión. Este proceso se ha llevado a cabo de manera responsable, resguardando en todo momento la continuidad de los servicios a la ciudadanía, así como la implementación de programas, estrategias y marcos normativos vigentes”.

“La subsecretaría mantiene plenamente operativas sus funciones críticas, incluyendo la ejecución de planes de prevención, coordinación con policías y municipios, y el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Asimismo, se ha priorizado asegurar la continuidad técnica de los equipos, de modo de no afectar el avance de iniciativas en curso ni el cumplimiento de compromisos institucionales”, concluyeron.

Cuestionamientos al nuevo encargado

Además de las desvinculaciones, la subsecretaria Quintana también concretó el fichaje del oficial en retiro de Carabineros Rodrigo Rojas, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de seguridad del club deportivo Colo-Colo.

La designación de Rojas, según dio a conocer The Clinic, podría abrir un flanco para Seguridad, dado que el carabinero en retiro no cumpliría con la obligación de contar con estudios superiores, según lo estipula la regulación del ministerio.

Además de eso, el nombre de Rojas también ha generado ruido, dado que se trata de un cargo que abarca la seguridad de los eventos deportivos y de la vinculación de los equipos de fútbol.