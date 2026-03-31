Steinert disuelve sorpresivamente la Unidad Estratégica y provoca la renuncia del jefe del sistema integrado de seguridad pública

Una serie de cambios se han suscitado durante las últimas semanas en el edificio de Teatinos 220, el inmueble que alberga al Ministerio de Seguridad. Más allá del cambio de gobierno, con la llegada de la nueva ministra Trinidad Steinert han ocurrido diversas modificaciones en la repartición de gobierno, incluso más de lo que esperaban los funcionarios de la cartera antes encabezada por el exministro Luis Cordero.

Desde que llegó al gobierno, la exfiscal regional de Taparacá no sólo ha realizado ajustes a sus equipos de confianza, afirman fuentes al tanto de lo ocurrido, sino que también ha reestructurado aquellas áreas técnicas en las que -inicialmente- se esperaba que se mantuvieran intactas dado el trabajo especializado que desarrollan.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Recientemente, según pudo confirmar La Tercera, la administración de Steinert disolvió la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, una de las áreas fundamentales planteadas por la administración anterior para la implementación del denominado “Sistema de Seguridad Pública”, el cual permite relacionar a las instituciones que actúan en la materia, algo que formaba parte de uno de los principales objetivos de la nueva repartición ministerial.

Este cambio fundamental se suma a la remoción de parte del equipo jurídico. Según dio a conocer 24 Horas la semana pasada, Steinert removió al equipo de 10 abogados que asumía la representación de las causas del ministerio cuando se querellaban en causas de crimen organizado o diferentes materias delictuales. La desvinculación de dichos funcionarios impactó en la repartición, dado el número de causas que representan y el reducido número de abogados que tendrán que repartirse dichos casos.

La unidad que desapareció

Uno de los principales objetivos del Ministerio de Seguridad, según el artículo 8 de la ley que lo creó, es propiciar la creación del “Sistema de Seguridad Pública”, la entidad que agruparía y coordinaría a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, entre otras instituciones relacionadas a la seguridad que suelen estar disgradas y sin coordinación entre ellas.

Quien estaría a cargo de instaurar ese sistema sería la Unidad Estratégica, la que debía constituir mecanismos que agruparan los datos de seguridad, estadísticas y números que hasta ahora están disgregados en cada institución. Ejemplo de aquello, es que Carabineros maneja cifras distintas a las de la PDI, Fiscalía y otros organismos lo que muchas veces generaba información oficial contradictoria entre las mismas instituciones. Así fue como la Unidad Estratégica tenía el propósito, entre otras cosas, de “hacer conversar” todos los datos para tener información fidedigna y útil para enfrentar la estrategia policial.

Para esa misión, en 2025 la administración de Cordero conformó la Unidad Estratégica y fichó al psicológo y experto en materia criminal, Fabián Gil. Su llegada fue bien vista en el organismo, dado el perfil técnico con el que contaba. El profesional, quien arribó en abril del año pasado a Seguridad, contaba con siete años de experiencia en políticas públicas de seguridad en la Fundación Paz Ciudadana, una organización que referente en el campo de seguridad. De hecho el mismo Cordero, en las reuniones de traspaso, recomendó la permanencia de Gil dada su posición técnica con buenos resultados en el área.

Gil, a su vez, fichó a tres ingenieros, expertos en materia informática que desarrollaron las plataformas necesarias para unificar los datos de seguridad en el país , un trabajo que se hizo en conjunto al Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile. La misión era desarrollar algo así como lo que ocurrió con las estadísticas de homicidios, las que desde 2023 son entregadas oficialmente en un sólo informe unificado.

Fabián Gil explicando el trabajo de la Unidad Estratégica.

En octubre de 2025, en el seminario Foro Seguridad Pública de IdeaPaís, Gil fue uno de los invitados. En esa ocasión el entonces jefe de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad explicó el trabajo que realizaban y detalló cómo buscaban crear un “nodo de seguridad” al cual “las distintas instituciones deberían entregar datos e información”. En esa ocasión, señaló que “el destino es construir un sistema integrado de información”.

El desarme del equipo

El proyecto de dicha repartición del Ministerio de Seguridad, que era una de las cuatro unidades que dependían directamente del ministerio, llegó a su fin. Durante los últimos días el nuevo equipo de Steinert desvinculó al equipo de ingenieros que integraban la repartición encabezada por Gil.

Sin embargo, señalan conocedores de lo ocurrido, dicha desvinculación se concretó sin el aviso previo al psicólogo a cargo de la unidad, lo que habría derivado, a su vez, en la renuncia del profesional dado la forma en la que sucedió el fin de su repartición . La Tercera intentó contactarse con Gil, sin embargo hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Desde el Ministerio de Seguridad, por su parte, confirmaron la disolución de la Unidad Estratégica. Consultados por este medio, señalaron que ese espacio “se instaló en el gobierno anterior” y “replicaba información que ya se generaba a través de la Unidad del Departamento de Análisis Criminal y la División de Crimen Organizado Terrorismo y Frontera”.

Junto con eso, explicaron que dado “el ajuste solicitado del 15% a los gabinetes de todos los ministerios, se redujo aquello a las divisiones que ya procesaban dicha información”.