Zonas tomadas por el narco: Poduje se compromete a intervenir 50 barrios críticos en 2026

Hasta Valparaíso llegó este martes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para participar de la Comisión Vivienda y Urbanismo del Senado. Si bien el secretario de Estado ya había acudido a la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora correspondía el turno de que expusiera en la Cámara Alta. Y fue ahí donde el urbanista lanzó un anuncio relevante para su cartera: Intervendrán 50 “barrios críticos”, lo que comprende además algunas zonas dominadas por el narcotráfico .

Si bien en el programa de gobierno del Presidente José Antonio Kast se contemplaba intervenir 152 barrios críticos, en el Congreso Nacional Poduje dio más detalles sobre el plan, el que comenzó con la intervención del cerro Chuño en Arica . El ministro comprometió que este año se intervendrán 50 barrios críticos, lo que implica la demolición de viviendas y eventualmente una posterior reconstrucción. La situación se da porque algunas viviendas están en mal estado lo que pone en riesgo a la gente, y también porque algunas zonas son tomadas por el narcotráfico.

El cerro Chuño en Arica. Foto: Aton Chile.

“Este tema se viene arrastrando hace tiempo. La expresidenta Michelle Bachelet creó el programa ‘quiero mi barrio’ el 2014 que fue la primera aproximación a esto, reparar barrios con algunos problemas de segregación, abandono y deterioro. ¿Qué ocurrió? Esto empezó a aumentar su escala", partió diciendo.

Poduje detalló que hay departamentos en mal estado que se deben demoler para resguardar la situación de la gente. Así ejemplificó en zonas como la población Las Américas de Talca, en Vicuña Mackenna de Rancagua, Baltazar Castro, Marta Brunet en Puente Alto, la población Parinacota de Quilicura, entre otras.

“Son viviendas irrecuperables, pero que además están tomadas por el narcotráfico”, dijo. Parte del procedimiento, explicó, es que se compraron esas viviendas en el pasado, no se demolieron, y luego “se la tomaron narcotraficantes. Tenemos más de 600 viviendas Serviu tomadas en estos conjuntos. Entonces, todo lo vamos a hacer en conjunto con la ministra de Seguridad (Trinidad Steinert)”.

La ministra de Seguridad Ciudadana, Trinidad Steinert. FOTO: Dedvi Missene. Dedvi Missene

La primera operación, explicó, será en el cerro Chuño, donde se hará solo demolición sin reconstrucción, al ser un lugar con materiales tóxicos. Además afirmó que el lugar contaba con presencia de la pandilla Tren de Aragua y crimen organizado. “Es uno de los programas más complejos, pero urgentes”, sostuvo.

Parte del daño de las viviendas que deben ser demolidas se atribuye a material antiguo o a empresas constructoras “chantas”, como dijo el ministro. Además agregó que el trabajo ha estado en coordinación con los alcaldes. “Tenemos que sacar estos narcos que están ocupando las viviendas que hoy día tienen los vecinos aterrados” , dijo. Mencionó comunas como Copiapó que tienen este problema.

Otra complicación es de viviendas que presentan problemas por desagüe, lo que implica que deban ser intervenidas. Y otras situaciones como “1.000 o 2.000 casas construidas al margen de la ley” que carecen de acceso al agua potable.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andrés Morales Poll /La Tercera. Andres Morales Poll

Arremetida en Fiscalía

Dentro de otra de las novedades que anunció Poduje, está la arremetida contra lo que calificó como “operadores” que son gente que intercede para ayudar a otros a saltarse la fila y ganarse subsidios. Los senadores le hicieron ver el punto que no todos los intermediarios faltan a la ética al interceder, a lo que el ministro especificó que se refería a aquellos que hacían cobros abusivos a la gente.

Anunció que dará a conocer un listado con nombres de estas personas -algunas que están trabajando en el Minvu- y que los denunciará ante el Ministerio Público.

Poduje denunció que “me refiero a personas que lo que hacen es armar comité, o que son propietarios de comités antiguos que los reciclan, que cobran $3 millones de pesos por entrar a un comité, que cobran cuotas. Vamos a hacer un listado con ellos. Tenemos en la Región Metropolitana, en Valparaíso, ya están identificados”.

Añadió que “son personas que entran al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por sus contactos políticos en varios gobiernos, no solo en el anterior, pero el anterior también, y por los contactos que tiene en el Serviu. Y a esa gente las vamos a sacar y vamos a publicar un listado con todas las personas que están estafando a las familias sin casas, cobrando cuotas y comisiones abusivas. Además los vamos a llevar a Fiscalía”.