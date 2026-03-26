Iván Poduje allana su arribo al Congreso y advierte en comisión de “desorden gigantesco” en Vivienda

Hasta el tercer piso de la Cámara de Diputadas y Diputados se trasladó este miércoles el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para participar y debutar como secretario de Estado ante el Congreso Nacional a través de su primera exposición ante la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales .

Hasta hace poco, Poduje tenía un flanco abierto en el Parlamento debido a un historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha. Pero tras diversos acercamientos llegó este miércoles con un clima más alivianado debido a que desde que fue nombrado, el arquitecto ha hecho un trabajo previo con los legisladores, buscando mejorar -aparentemente con éxito- algunas relaciones.

Así por ejemplo ha dialogado con algunos de aquellos con los que se enfrentó en el pasado. Debido a su participación en el programa de televisión “Sin Filtros” era habitual que hubiera confrontación, muy en línea con el formato del programa.

De ahí que durante el último tiempo Poduje ha tenido algunos contactos con distintos parlamentarios para trabajar en las relaciones del Congreso. Por ejemplo, se juntó con algunos de la Región de Valparaíso el pasado 18 de marzo en el contexto de la reconstrucción de Valparaíso.

La fachada del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Uno con quien se “abuenó”, por ejemplo, es el senador Javier Macaya (UDI), con quien a finales de 2022 tuvo una discusión en la televisión que casi terminó a los golpes. El legislador gremialista lo apoyó en su fallida candidatura a alcalde por Viña del Mar y lo ha ido a visitar a esa región donde se ha encontrado con él. Hoy la relación es normal.

Quienes han conocido de esos acercamientos dicen que también ha hablado durante el último tiempo con el diputado Diego Schalper (RN), a quien también había criticado en televisión.

En todo caso, el propio ministro dijo en una entrevista con el Diario Financiero el 14 de marzo que “yo no voy a cambiar mi carácter, lo voy a canalizar distinto” .

También se abuenó con los hermanos Antonio y Chiara Barchiesi, quienes tienen fuerte presencia en la región de Valparaíso y el Partido Republicano. A ellos también los criticó durante la campaña a alcalde por Viña del Mar, pero quienes han conocido de esa relación dicen que ya se da en buenos términos y que hoy tienen una buena relación que se forjó aún más en el trabajo en la antigua OPE (Oficina Presidente Electo).

La cita de este miércoles en la Cámara Baja tenía como objetivo hablar sobre el estado de la reconstrucción en Valparaíso y en la zona centro-sur (Biobío, La Araucanía y Ñuble), además de la disponibilidad presupuestaria de la cartera aquejada por las deudas.

En tal sentido, el gobierno tiene identificados algunos referentes de la oposición que serán más duros que otros con Poduje, como por ejemplo la diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio).

La relación de Poduje con el Congreso será clave debido a que el ministro debe gestionar la aprobación de las platas para el proceso de la reconstrucción . De todas formas, en el Ejecutivo creen que se apruebe todo, debido a que corresponde un tema humanitario.

Al Congreso acudió junto a su subsecretaria, su directora de comunicaciones y los jefes de división.

El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

El debate por presupuesto

Durante la comisión tomó fuerza en el debate el estado de las arcas fiscales del ministerio. Poduje llegó con un oficio del 6 de febrero firmado por el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el que se establece que el Programa Habitacional de 2026 presentará una rebaja de 20.413 unidades del Subsidio Habitacional DS 49, “equivalentes a un total de UF 23.703.696″. En su intervención afirmó que hubo 20.400 personas que “quedaron en la calle”.

Sin embargo la parte de mayor tensión llegó cuando Poduje se refirió al presupuesto del Minvu aludiendo a una “compleja situación”, la cual “se agravó por recortes en el último año”.

Por ejemplo dijo que “el 97% del presupuesto está comprometido por deudas de arrastre del periodo anterior. Nos parece gravísimo”. En cifras, dijo que son $ 6.105 billones de deuda de arrastre del total de $ 6.132 billones disponibles.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Afirmó que “es un desorden gigantesco lo que ha ocurrido acá. Lo más grave es que si quisiéramos pagar todos los compromisos, no podríamos ejecutar ningún proyecto nuevo de la lista de espera que tenemos”.

Dentro de sus planes dijo que está pensando cortar algunas expropiaciones -como de terrenos del Club Hípico- otras las pondrá en pausa, y disputará el precio de la expropiación en San Antonio. También fue especialmente crítico con el exdirector del Serviu en Valparaíso, Rodrigo Uribe, a quien acusó de echar a funcionarios competentes y contratar a “operadores políticos”.

En cuanto a la reconstrucción de Valparaíso, aseveró que solicitarán una comisión investigadora en la Cámara para indagar a una empresa con atrasos y que trabajaba con materiales irregulares, y que el proceso liderado por el exministro Carlos Montes “es la peor reconstrucción en la historia moderna. No hay nada más malo que esto”. Añadió que después de dos años la reconstrucción tiene un 2% de grado de avance.

Respecto de metas habló de que en abril del 2027 estén listos algunas poblaciones en Valparaíso. Mientras que de Ñuble y Biobío dijo que hay un 40% de personas con viviendas entregadas (5), en ejecución (27) o con subsidios entregados (1.576).