Poduje vs Macaya: La discusión que casi termina a las manos

A garabatos y subidas de tono terminó ayer el programa de TV “Sin Filtros” luego de una discusión entre el arquitecto Iván Poduje y el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Tras un duro debate sobre el proceso constituyente en curso, una vez que se apagaron las cámaras, la tensión aumentó a tal punto, que, según relatan varios de los testigos a La Tercera PM, pudo haber terminado en una pelea física.

Si bien las versiones son diferentes respecto de quién de los dos amenazó con irse a los golpes-anoche Poduje puso en un tuit que Macaya “me ofreció combos”, mientras que en el entorno de este último desmintieron esa aseveración y dicen que fue al revés- los testigos consultados coinciden en otros aspectos.

Lo primero que se comenta es que todo partió porque Poduje acusó a Macaya de dar prioridad al proceso constituyente, en vez de a otros temas como el control del orden público, lo que fue rebatido por el senador.

“Lo que uno ve es un grupo de parlamentarios y partidos políticos (...) que le dedican un tiempo exageradamente alto respecto de las otras prioridades (...), y eso no es sostenible en un país que está en crisis (...). Vlado Mirosevic dijo que estamos con una hoja en blanco, el PC ya ha cuestionado el acuerdo (...) y hemos visto al Frente Amplio tampoco muy contento, entonces la idea de que esto va a ser como miel sobre hojuelas… no por los que somos críticos, sino por los propios integrantes, es falso”, acusó el arquitecto en el programa.

–No, no es falso- respondió el senador.

–Es falso, porque hay gente de la misma coalición de Apruebo Dignidad que está cuestionando el proceso (...).

–Firmaron.

–Pero están criticándolo hoy día.

–Firmaron- enfatizó Macaya.

Luego, Poduje fue más allá y señaló que tanto la UDI como RN “se han dedicado a denostar a aquellos que criticamos la excesiva importancia que le han dado a este acuerdo”.

“Es que es falso eso”, repitió Macaya. “Tú asumes que porque una persona está en una mesa de negociación no puede estar haciendo otras cuestiones en el Parlamento. Me parece que es absurda tu explicación. Me parece, de hecho, ridícula”, explicó.

–Si tú me quieres tratar de ridículo, yo te voy a decir que las prioridades de las personas, que son delincuencia, inflación y salud, que ustedes no las han pescado... contraatacó Poduje.

–Te demuestro que estamos sentados en la mesa de seguridad para tratar de…

–No llegaron a acuerdo.

–¿Pero quién te dijo que no han llegado acuerdo?

–¿Dónde está el acuerdo?

–¿Tú crees que se firma un acuerdo y se soluciona la delincuencia en este país?

–¡No!

Las diferencias entre ambos se mantuvieron a lo largo del programa. De hecho, en un momento para el conductor del programa, Gonzalo Feito, fue complejo pedirles silencio cuando era tiempo de presentar a los patrocinadores. Además, según cuentan cercanos a Macaya, él estuvo a punto de abandonar el programa. Sin embargo, se quedó hasta el final.

Cuando las cámaras se apagaron, ambos siguieron discutiendo. Los testigos coinciden en que ambos se dijeron garabatos y que la tensión fue tan alta, al punto que varios de los panelistas -y el moderador- tuvieron que ir a separarlos para evitar un enfrentamiento físico.

Luego, las versiones son contradictorias. Uno de los dos dijo “vamos para afuera”, haciendo alusión a una posible pelea. Mientras en el entorno de Poduje acusan que fue el senador quien dijo esto, desde el lado de Macaya sostienen que fue al revés. Otros dos testigos, en tanto, señalan que el timonel gremialista habría sido quien sugirió salir del set.

Todo esto ocurría ante la presencia del excandidato a gobernador Pablo Maltés, la historiadora Magdalena Merbilhaa y Francisco Orrego, el exconvencional Renato Garín, la consejera regional de Valparaíso Nataly Campusano y el abogado Gustavo Lorca (Convergencia Social), además del equipo de producción de “Sin Filtros” y Feito. De acuerdo a quienes estuvieron presentes, fueron Orrego y Merbilhaa quienes se pusieron entre ambos para evitar una pelea.

Una vez terminado el programa, Poduje escribió en Twitter: “Un político que suele victimizarse por ataques hoy me insultó y me ofreció combos. Por una crítica política. Ese es el nivel de estos tipos”. En un segundo tuit afirmó que “la próxima vez que insulte y ofrezca combos - como lo hizo hoy conmigo, discúlpese. Las ideas se debaten con argumentos. No con violencia. Usted debiera saberlo mejor que nadie”.

En el entorno de Macaya sostienen que la versión de Poduje es falsa y que fue el arquitecto quien ofreció “ir afuera” a pelear. En ese sentido, afirman que el senador tuvo que aguantar durante todo el programa que Poduje lo interpelara mientras el micrófono estaba en silencio. Las mismas fuentes sostienen que el arquitecto lo habría molestado diciéndole a Macaya que es amigo de Boric, que debería estar sentado en la mesa de los panelistas de izquierda e incluso que debería ir al psicólogo.

Consultado por La Tercera PM, Poduje se limitó a decir que espera que el senador se disculpe con él, aunque desde el entorno de Macaya desestiman que responda públicamente “para no darle tribuna”.

Por su parte, Merbilhaa comentó que “lo que pasó ayer es muy humano. Hay dos posturas políticas que son distintas, estando en el mismo lado en muchos aspectos, pero que tienen matices distintos. Se enfrentan porque un sector se llevó la pelota para la casa y al otro lado no le preguntaron. Eso es muy humano. Más allá de la rabia, que pudo haber terminado como muchas veces terminan los hombres, no escaló”.

No es primera vez que Macaya es increpado por algunos sectores críticos del acuerdo constitucional. El senador -y otros autores del acuerdo- también han tenido funas y presiones en redes sociales por impulsar un proceso constituyente 2.0.