SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha abre flanco delicado a Poduje en el Congreso

    Su designación como futuro ministro de Vivienda generó una evidente incomodidad en distintos sectores políticos, debido a sus ácidas críticas como panelista y columnista. Al no tener un partido que lo defienda, según anticipan parlamentarios, es un ministro vulnerable frente a eventuales acciones fiscalizadoras, incluyendo acusaciones constitucionales.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones
    Iván Poduje.

    Un unicornio de peluche que él definió como “un pony extremadamente flaite”, que adquirió en el barrio Meiggs, lo transformó en una suerte de galardón para relevar episodios cuestionables de la política y a sus protagonistas en el programa Sin filtros.

    En ese espacio, donde era un panelista estable, el arquitecto y recién designado ministro de Vivienda, Iván Poduje (independiente), se convirtió en un implacable y locuaz francotirador, no solo contra personalidades de la izquierda, sino también contra quienes son parte de su mismo sector político: la derecha.

    De hecho, cuando instaló esta distinción -de situaciones que él repudiaba- estaba presente el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, con quien tuvo un duro entrevero, en ese capítulo, debido a los viajes que realizaban al exterior ciertos parlamentarios en semanas distritales.

    En aquella ocasión también apuntó contra la diputada Ximena Ossandón (RN), a quien le reprochó “pegarse en el pecho” e irse a Europa. (N del R: en realidad, solía visitar a su hija que vive en EE.UU. y acababa de ser madre).

    Los diputados Gonzalo Winter (Frente Amplio), Daniel Manouchehri (PS), Diego Schalper (RN) y la diputada Chiara Barchiesi (republicana) fueron algunos de sus blancos.

    Incluso a la legisladora y a su hermano Antonio Barchiesi, actual colaborador del presidente electo José Antonio Kast, los apodó como “los hermanitos veneno” y los acusó de incurrir en “prácticas propias de la mafia gangsteril”.

    Sin embargo, el episodio más recordado es un capítulo del programa Sin filtros en el que protagonizó una disputa verbal con el senador Javier Macaya (UDI), que casi termina a combos, según el testimonio de algunos presentes.

    “Estos ministros no van a durar mucho”

    Su designación como futuro ministro de Vivienda generó una evidente incomodidad en distintos sectores políticos, debido a la virulencia de Poduje como panelista y columnista.

    Si bien algunos entienden que en un juego mediático algunos exageran sus personajes, tras bambalinas él tampoco cultivaba buenas relaciones personales con dirigentes políticos, relatan parlamentarios.

    Al ser independiente y no tener un partido político que lo defienda, Poduje se transforma en un ministro vulnerable, según admiten legisladores de izquierda y de derecha, frente a eventuales acciones fiscalizadoras, incluyendo acusaciones constitucionales, debido a las enemistades que ha ido creando en su actividad pública.

    Algunos de los aludidos por Poduje en sus columnas de opinión, programas de radio y de televisión, prefirieron no opinar, a pesar de que admitían sus resquemores con el arquitecto. Otros, en tanto, señalaban que les gustaría tener una disculpa pública, o incluso privada del futuro ministro de Vivienda, para poder desarrollar una buena relación política y profesional.

    “No lo conozco personalmente y no entiendo por qué me ha dedicado tantos mensajes a lo largo del tiempo. Solo puedo sugerirle mejorar las formas en que se refiere a las personas, especialmente considerando que encabezará un ministerio con desafíos importantes”, dijo el diputado Winter (FA), a quien Poduje lo trató de “pije, cuico y progre abajista... insufrible”, debido a su postura en el estallido social de 2019.

    “El señor Poduje ha insultado a muchos miembros de este Congreso. Por tanto, ahora él va a tener que venir a este Congreso a, justamente, construir políticas públicas con aquellos que ha insultado con un nivel de agresividad y descontrol que, evidentemente, esperamos que no se repita como ministro. Si estos ministros tienen esa actitud de descontrol, esa actitud de violencia, la verdad es que no van a durar mucho”, advirtió el diputado Manouchehri, a quien el recién designado titular de Vivienda lo trató de “idiota” por una controversia entre el legislador y presuntos trabajadores del proyecto minero Dominga.

    “Cada persona tiene que hacerse cargo de sus palabras. Él va a tener que llegar a este Congreso, vamos a tener que trabajar en conjunto... No tenemos ningún plano de amistad, creo que no va a existir, pero sí vamos a tener que tratar en el plano técnico. En eso yo no me pierdo y no pido ningún tipo de explicaciones, ni que me pida perdón”, dijo la diputada Ossandón (RN).

    “Como jefe del comité de RN, tenemos una posición tomada respecto de todos los ministros de Estado, que es cooperar con que saquen adelante sus agendas”, comentó Schalper (RN), quien ha sido mencionado varias veces en redes sociales por el independiente.

    “En política es fundamental saber superar rápidamente las tensiones y entender que las diferencias circunstanciales no pueden anteponerse al deber de ponernos al servicio del país... Las polémicas con Iván Poduje son un capítulo cerrado... Hoy lo relevante es el enorme desafío que viene: la reconstrucción. Desde el Congreso, contará con una aliada para empujar con decisión esa tarea”, dijo Barchiesi (republicana).

    Garabatos y casi golpes

    El round con el senador Macaya (UDI) ocurrió en un programa de Sin filtros, en diciembre de 2022, y terminó con garabatos y expresiones subidas de tono.

    “Un político que suele victimizarse por ataques hoy me insultó y me ofreció combos por una crítica política”, posteó el arquitecto en X después del episodio.

    El debate comenzó porque Poduje acusó a Macaya de dar prioridad al proceso constituyente en vez de otros temas, como el control del orden público, lo que fue rebatido por el senador, dando paso a un largo ir y venir de afirmaciones y negaciones.

    Tras el tenso capítulo, desde la oficina de Macaya señalaron que fue Poduje quien le ofreció “ir afuera” a pelear y que el senador tuvo que aguantar provocaciones durante todo el programa.

    Testigos señalan que en medio de una pausa, el conductor, Gonzalo Feito, y el panelista Pablo Maltés (PDG) debieron frenar que ambos no escalaran la pelea.

    Más sobre:PolíticaIván PodujeJosé Antonio KastJavier MacayaXimena OssandónDaniel ManouchehriGonzalo WinterDiego SchalperGuillermo RamírezChiara Barchiesi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Gobierno inicia instalación de viviendas de emergencia en Biobío y Ñuble tras incendios forestales

    Tres cúpulas desarticuladas y la captura del brazo económico: los exitosos casos de Steinert que acorralaron al Tren de Aragua

    Lo más leído

    1.
    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    2.
    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    3.
    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    4.
    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    5.
    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado
    Chile

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche
    El Deportivo

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU
    Mundo

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer