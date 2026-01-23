Historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha abre flanco delicado a Poduje en el Congreso

Un unicornio de peluche que él definió como “un pony extremadamente flaite”, que adquirió en el barrio Meiggs, lo transformó en una suerte de galardón para relevar episodios cuestionables de la política y a sus protagonistas en el programa Sin filtros.

En ese espacio, donde era un panelista estable, el arquitecto y recién designado ministro de Vivienda, Iván Poduje (independiente), se convirtió en un implacable y locuaz francotirador, no solo contra personalidades de la izquierda, sino también contra quienes son parte de su mismo sector político: la derecha.

De hecho, cuando instaló esta distinción -de situaciones que él repudiaba- estaba presente el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, con quien tuvo un duro entrevero, en ese capítulo, debido a los viajes que realizaban al exterior ciertos parlamentarios en semanas distritales.

En aquella ocasión también apuntó contra la diputada Ximena Ossandón (RN), a quien le reprochó “pegarse en el pecho” e irse a Europa. (N del R: en realidad, solía visitar a su hija que vive en EE.UU. y acababa de ser madre).

Los diputados Gonzalo Winter (Frente Amplio), Daniel Manouchehri (PS), Diego Schalper (RN) y la diputada Chiara Barchiesi (republicana) fueron algunos de sus blancos.

Incluso a la legisladora y a su hermano Antonio Barchiesi, actual colaborador del presidente electo José Antonio Kast, los apodó como “los hermanitos veneno” y los acusó de incurrir en “prácticas propias de la mafia gangsteril”.

Sin embargo, el episodio más recordado es un capítulo del programa Sin filtros en el que protagonizó una disputa verbal con el senador Javier Macaya (UDI), que casi termina a combos, según el testimonio de algunos presentes.

“Estos ministros no van a durar mucho”

Su designación como futuro ministro de Vivienda generó una evidente incomodidad en distintos sectores políticos, debido a la virulencia de Poduje como panelista y columnista.

Si bien algunos entienden que en un juego mediático algunos exageran sus personajes, tras bambalinas él tampoco cultivaba buenas relaciones personales con dirigentes políticos, relatan parlamentarios.

Al ser independiente y no tener un partido político que lo defienda, Poduje se transforma en un ministro vulnerable, según admiten legisladores de izquierda y de derecha, frente a eventuales acciones fiscalizadoras, incluyendo acusaciones constitucionales, debido a las enemistades que ha ido creando en su actividad pública.

Algunos de los aludidos por Poduje en sus columnas de opinión, programas de radio y de televisión, prefirieron no opinar, a pesar de que admitían sus resquemores con el arquitecto. Otros, en tanto, señalaban que les gustaría tener una disculpa pública, o incluso privada del futuro ministro de Vivienda, para poder desarrollar una buena relación política y profesional.

“No lo conozco personalmente y no entiendo por qué me ha dedicado tantos mensajes a lo largo del tiempo. Solo puedo sugerirle mejorar las formas en que se refiere a las personas, especialmente considerando que encabezará un ministerio con desafíos importantes”, dijo el diputado Winter (FA), a quien Poduje lo trató de “pije, cuico y progre abajista... insufrible”, debido a su postura en el estallido social de 2019.

“El señor Poduje ha insultado a muchos miembros de este Congreso. Por tanto, ahora él va a tener que venir a este Congreso a, justamente, construir políticas públicas con aquellos que ha insultado con un nivel de agresividad y descontrol que, evidentemente, esperamos que no se repita como ministro. Si estos ministros tienen esa actitud de descontrol, esa actitud de violencia, la verdad es que no van a durar mucho”, advirtió el diputado Manouchehri, a quien el recién designado titular de Vivienda lo trató de “idiota” por una controversia entre el legislador y presuntos trabajadores del proyecto minero Dominga.

“Cada persona tiene que hacerse cargo de sus palabras. Él va a tener que llegar a este Congreso, vamos a tener que trabajar en conjunto... No tenemos ningún plano de amistad, creo que no va a existir, pero sí vamos a tener que tratar en el plano técnico. En eso yo no me pierdo y no pido ningún tipo de explicaciones, ni que me pida perdón”, dijo la diputada Ossandón (RN).

“Como jefe del comité de RN, tenemos una posición tomada respecto de todos los ministros de Estado, que es cooperar con que saquen adelante sus agendas”, comentó Schalper (RN), quien ha sido mencionado varias veces en redes sociales por el independiente.

“En política es fundamental saber superar rápidamente las tensiones y entender que las diferencias circunstanciales no pueden anteponerse al deber de ponernos al servicio del país... Las polémicas con Iván Poduje son un capítulo cerrado... Hoy lo relevante es el enorme desafío que viene: la reconstrucción. Desde el Congreso, contará con una aliada para empujar con decisión esa tarea”, dijo Barchiesi (republicana).

Garabatos y casi golpes

El round con el senador Macaya (UDI) ocurrió en un programa de Sin filtros, en diciembre de 2022, y terminó con garabatos y expresiones subidas de tono.

“Un político que suele victimizarse por ataques hoy me insultó y me ofreció combos por una crítica política”, posteó el arquitecto en X después del episodio.

El debate comenzó porque Poduje acusó a Macaya de dar prioridad al proceso constituyente en vez de otros temas, como el control del orden público, lo que fue rebatido por el senador, dando paso a un largo ir y venir de afirmaciones y negaciones.

Tras el tenso capítulo, desde la oficina de Macaya señalaron que fue Poduje quien le ofreció “ir afuera” a pelear y que el senador tuvo que aguantar provocaciones durante todo el programa.

Testigos señalan que en medio de una pausa, el conductor, Gonzalo Feito, y el panelista Pablo Maltés (PDG) debieron frenar que ambos no escalaran la pelea.