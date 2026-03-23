El debut de Poduje en el Congreso tendrá como foco la reconstrucción y el impacto del ajuste en viviendas

Hasta Valparaíso llegará este miércoles el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para debutar en el Congreso Nacional en su calidad de secretario de Estado. El sucesor de Carlos Montes está citado para las 15 horas a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados .

Dentro de los temas a tratar por la instancia está en tabla abordar “con especial énfasis en la reconstrucción y en el impacto de los ajustes presupuestarios en la política de vivienda“, así como la proyección del proceso de reconstrucción, la situación de los proyectos habitacionales, el lineamiento en materia de vivienda incluyendo subsidios y los tiempos estimados de ejecución de soluciones habitacionales.

Su primera vez en el Parlamento se da en un contexto en que se verá las caras con integrantes de un Poder Legislativo con el que tiene un historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha. En medio de eso, Poduje busca aprobar ante el Congreso Nacional el Fondo Transitorio Especial que aportará con los dineros que hacen falta para los procesos de reconstrucción en la zona centro-sur (La Araucanía, Ñuble y Biobío) y también lo que está pendiente en Valparaíso.

De hecho, quienes conocen de su trabajo mencionan que su exposición versará sobre el plan de emergencia del Presidente José Antonio Kast, que implica continuar con la reconstrucción de Valparaíso -la cual han criticado por “lenta”- y continuar con la reconstrucción en la zona centro sur. Además abordarán lo que esperan sea una “política habitacional de verdad”, dado que en el ministerio critican el Plan de Emergencia Habitacional de Gabriel Boric, el cual dicen que en la práctica no incluyó metas y habría dejado una deuda de 20 mil subsidios.

De ahí que se espera que su exposición también tenga un tono tenso, especialmente respecto de la gestión anterior.

El Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La semana pasada, Poduje recalcó que “ todos saben que el Fondo Transitorio Especial es un fondo adicional que tienen que aprobar por Congreso, ya lo saben todos , porque ya lo tienen incluso en su nomenclatura, y esperan que los parlamentarios aprueben esos recursos”.

Se espera que en la comisión Poduje también aborde parte de sus proyecciones del proceso de la reconstrucción, el que ha hablado que tendrá un costo de US$ 648 millones y un plazo final de diciembre. También se espera que aborde algunas decisiones polémicas, como la petición de renuncia de la exdirectora del Serviu en el Biobío, un oficio en el que se cancelaban las nuevas adquisiciones y el anuncio de una investigación interna por la reconstrucción en Valparaíso, entre otros temas.

Con todo, otros están expectantes a algún enfrentamiento que pudiera tener con legisladores a quienes ha criticado públicamente como Guillermo Ramírez (UDI), Ximena Ossandón (RN), Diego Schalper (RN), Chiara Barchiesi (Republicanos), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS), quienes en todo caso no son integrantes de dicha comisión. De todas maneras, en el oficialismo se ha destacado durante el último tiempo que Poduje ha buscado un tono más conciliador y ha marcado su gestión por trabajo en terreno, más que cualquier confrontación política.

El exministro de Vivienda, Carlos Montes. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La comisión

El presidente de la comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), dice que “el debut del ministro Poduje es una instancia clave para conocer el rumbo de la política habitacional, en un contexto donde miles de familias siguen esperando soluciones. Esperamos una exposición con diagnósticos claros, pero sobre todo con medidas concretas, plazos definidos y capacidad real de ejecución, porque aquí no bastan las intenciones, se necesitan resultados. Esperamos que el ministro aclare el estado del Plan de Emergencia Habitacional, los problemas en la ejecución presupuestaria y cómo se destrabarán proyectos paralizados”.

Mientras que la opositora Daniela Serrano (PC) dice que “lo primero que esperamos es que asista, porque gran parte de diputados de su sector están dando excusas de inasistencia. Esperamos que no se remita solamente a los proyectos que van a impulsar en este gobierno, sino proyectos que también son de continuidad y de responsabilidad de Estado. Tenemos el Plan de Emergencia Habitacional. Esperamos ver cuál es la bajada de este gobierno, si lo van a implementar o no, entendiendo que ya hay proyectos de ley, y que puedan dar cuenta de cómo aplicarán los recortes fiscales”.

En tanto, la también integrante de la instancia, Tatiana Urrutia (Frente Amplio), dice que “esperamos que el ministro Poduje aclare qué medidas concretas está impulsando, porque hoy hay más dudas que certezas. Se ha hablado de liberar la densidad con efecto retroactivo y cambios en el uso de suelo, pero no sabemos si esos decretos están en trámite ni cuáles son sus alcances. Lo más importante: ¿están informados los alcaldes y alcaldesas? Porque no se pueden alterar los Planes Reguladores desde el nivel central sin coordinación con los municipios”.

Agrega que “lo otro es que nos puedan dar una exposición de por qué ellos instruyeron al Serviu a detener toda la documentación y también reordenar los proyectos que ya estaban postulando los comités de vivienda. Esperamos que entiendan que esto es una responsabilidad de Estado. No es una responsabilidad de una empresa privada donde ellos ven cómo reorganizan las prioridades”.

En tanto, el investigador de la fundación Piensa y de la London School of Economics and Political Science, Ignacio Aravena, dice que “al ministro Poduje le tocará discutir dos cosas principalmente. Primero, el estado real de la reconstrucción en Viña del Mar y Biobío; se necesita saber cuántas soluciones están terminadas, cuántas siguen en ejecución y cuánto falta para cerrar el proceso, además del plan para cumplir con los plazos que ya anunció. Segundo, la situación presupuestaria heredada, que es probablemente lo más preocupante. Ahí no solo importa la reducción de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda, sino también conocer el verdadero estado de caja del ministerio, cuánto gasto ya está comprometido, el tamaño de los préstamos heredados y qué espacio real queda para impulsar proyectos nuevos.