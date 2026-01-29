Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

A un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) acudió este jueves el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en el que entregó cuáles serán los principios que tendrá su cartera, en el marco de los desafíos sobre la reconstrucción de la zona centro-sur que cuenta con 21 víctimas y más de 50 mil hectáreas quemadas.

En su exposición abordó lo que será ese proceso de reconstrucción. “Es un drama crítico”, partió diciendo. En esa línea, comentó que el mandato del presidente electo, José Antonio Kast, es de desplegarse antes del 11 de marzo. “Hemos hecho cuatro visitas a la región, hemos trabajado con el alcalde de Penco, con el de Tomé, con el gobernador, tomando sus ideas y haciendo un trabajo propio para tener un dimensionamiento (sic) del daño para poder comenzar a financiar esto”, sostuvo.

Afirmó que la estimación del daño es un paso clave, lo que involucra detectar cuántas viviendas hay destruidas y cuántos damnificados. El primer paso -señaló- será presentar la estimación del daño y sus costos, y luego vendrá la estrategia. “ Tenemos como contraejemplo, como lo que no hay que hacer, siempre es bueno tener lo que no hay que hacer, Viña del Mar, donde se hizo todo lo que no hay que hacer, equivocado . Se tomaron todas las decisiones equivocadas. Es un ejemplo muy relevante, porque la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti fue a exponer, una exposición bastante surrealista donde ella cuenta cómo hacer las cosas. Lo pueden ver como un dato freak”, dijo.

IVAN PODUJE MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Luego prosiguió con un mapa que indicaba cuáles eran las zonas afectadas, entre ellas la comuna con más fallecidos, Penco. En las diapositivas indicó que se catastraban 5.000 viviendas destruidas, cuantificado en US$ 498 millones, mientras que el daño a la infraestructura y nuevos terrenos estaba monetizado en US$ 149 millones. “En suma, estamos estimando que este plan, como fondo especial, nos va a costar US$648 millones. Para que tengan una idea, el de Viña del Mar costó US$ 800 millones”, dijo.

Luego agregó que “el problema no es el monto, el problema es que se los gasten. Como ejemplo, el ministro de Hacienda Mario Marcel dispuso US$ 800 millones en Viña del Mar, y se gastaron el 1% . No se gastaron la plata, quedó ahí. Tanto que Marcel la retiró. Viña del Mar es lo que no tenemos que hacer, por eso siempre hago los paralelos con Viña y el 27F es lo que tenemos que hacer”.

Parte de los principios de estrategia que abordó son “reconstrucción universal” que beneficiará a los damnificados propietarios, allegados y arrendadores. “Ninguna víctima queda fuera” , planteó como principio.

Además sostuvo que otros principios serán hacer una reconstrucción “acelerada y secuencial”, con la idea de usar decretos para saltarse la burocracia de permisos. “No podemos trancar la marcha por la burocracia interna del ministerio”, dijo, agregando que por ello “vamos a renovar los equipos. En la región tenemos muy buen equipo, pero en las jefaturas va a asumir jefatura que haya estado en el 27F. Y en Viña del Mar vamos a cambiarlas a todas (las jefaturas) partiendo por la seremi”, dijo lo que fue recibido con aplausos.

Otra parte relevante fue cuando se autoimpuso plazos. “Esto me dijeron que no lo hiciera desde la oficina del presidente, no muestre plazos. Pero yo aprendí del Presidente Piñera que cuando uno pone plazos se pone metas y empuja la fuerza hacia las metas, si yo no cumplo me pueden echar. Acá les hablo de plazos generales, son para que ustedes los anoten y los graben y puedan difundir y así yo pongo la cabeza en mi guillotina y si no cumplo me la cortan y pongan a otro que haga la pega“, dijo.

Así los plazos son: Las fichas básica de emergencia (Fibe) para enero, el apoyo en gestión de nuevos terrenos para febrero, acompañamiento para febrero, reforzamiento de equipos para marzo y asignación de subsidios hábiles para abril. El inicio de obras vivienda tipo para marzo, y el inicio de obras vivienda autoconstrucción asistida para mayo.

El inicio de obras barrios definitivos para junio y el inicio de obras de construcción nuevos terrenos para damnificados quedó para diciembre. “Vamos a partir este año los nuevos terrenos de los nuevos proyectos”, dijo. El inicio de obras de infraestructura y servicios será en abril, junio y diciembre. En abril será el COSAM (Centro Comunitario de Salud Mental) y luego en junio y diciembre otras obras .

Además dijo que se declararán hábiles a las personas que no acrediten títulos para postular a soluciones.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Encontrón con asistente

Fue más tarde cuando tuvo un encontrón con una persona del público - que se idenficó como un académico-comenzó a gritarle, y el futuro ministro, fiel a su estilo, le respondió.

Todo partió cuando en su exposición dio el ejemplo de que habían viviendas de reconstrucción de Viña del Mar paralizadas por la Conaf por un belloto del norte. “Están paralizadas por el activismo ambiental, fanáticos ambientales en el gobierno, que tienen paradas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un Hospital del Cáncer parado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas”, dijo, añadiendo que habrá una reforma “sustantiva” al Consejo de Monumentos Nacionales . “Y si los señores del Consejo quieren ser Indiana Jones, y sacar hallazgos que nos cuestan 80 mil millones, que benefician enormemente a los arqueólogos del consejo y a sus amigos arqueólogos de afuera van a tener que tener un lugar para disponer los hallazgos, porque lo que no vamos a aceptar es que nos tranquen hospitales o viviendas para tener hallazgos en bodegas”, dijo.

Luego, en una de las láminas de su exposición se veía escrito: “ No vamos a aceptar que las víctimas de la catástrofe pasen inviernos sin casa por un árbol protegido, un roedor protegido o un posible hallazgo arqueológico”.

De esta manera, el ministro -que advirtió “me dicen que tengo mecha corta”- daba cuenta de su postura de priorizar a las familias que se encuentran afectadas por el incendio para así construir viviendas y darles una solución.

En ese contexto es que uno de los asistentes del grupo comenzó a fustigarlo y gritarle argumentando que los proyectos atentaban contra especies protegidas.

Así quedó registrado en un video del seminario que fue difundido por la propia ACHM.

Fue ahí cuando Poduje replicó al asistente: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”.

Pero no se quedó ahí, y mientras era recriminado por el asistente Poduje prosiguió: “Yo lo voy a invitar a usted a que converse con 500 familias que están paralizadas porque personas, no como usted, parecidas a usted, quieren proteger siete palmeras que ni siquiera vamos a mover. 500 personas hacinadas. A esas personas, no como usted, que nos paralizan proyectos por una palmera que ni siquiera vamos a sacar o por un belloto las vamos a derivar a la justicia, y nosotros vamos a seguir adelante con nuestros proyectos”.

Lo cierto es que su postura es compartida en el sector que ha enfatizado que es más relevante la solución habitacional a las personas, y que ha criticado la llamada “permisología” que muchas veces por trabas administrativas o burocráticas demora los proyectos.

Fue ahí cuando la persona comenzó a levantar la voz, a lo que Poduje dijo: “¿Se fija la violencia de este señor? Muchas veces por la violencia de estos sujetos se paralizan los proyectos. Yo le digo a este señor que nosotros tenemos abogados para irnos contra usted. Si usted quiere paralizar un proyecto contra Ley de Catástrofe se va a tener que ir a juicio, pero no más paralización de proyectos. Se acabó. Se acabó“.

Tras esa frase recibió aplausos del público. Además, algunos le gritaron: “¡¡Groso!!“. Y luego prosiguió con la postura de también darle importancia al medio ambiente y no descuidarlo.

“El pájaro carpintero a mí me encanta, yo lo veía, lo tendríamos que localizar, el alerce lo vamos a localizar. No vamos a talar nada, pero las familias tienen prioridad antes que los árboles. ¿Estamos claros? Gracias. Es una reconstrucción que da esperanza", dijo.

Otros de los principios entregados fueron crear bonos de materiales y barrios transitorios en zonas afectadas. Además de crear subsidios de arriendo, autoconstrucción asistida.

Tras la cita, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, anfitrión del encuentro, sostuvo que “la burocracia no puede ser la excusa para que una familia pase un invierno en una carpa”.

Encuentro con subsecretaria

Durante su recorrido por las zonas afectadas por el incendio en el centro sur, Poduje aprovechó de sostener un encuentro en que coincidió con la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta. Ello se dio en un contexto en que aún no se produce la reunión bilatera para fijar el traspaso de la cartera entre Carlos Montes y el futuro ministro.

El propio Poduje ha sido un crítico de la gestión de Montes apuntando particularmente contra la reconstrucción por los incendios que afectaron a la región de Valparaíso.

Según conocedores del diálogo que ambos tuvieron, se habló del proceso de reconstrucción de las comunas afectadas, el despliegue de los equipos de Seremis y el Serviu, la aplicación de fichas sociales y lo que se encuentra haciendo el Minvu actualmente para enfrentar la emergencia.

Las mismas fuentes sostienen que fue un encuentro ameno y cordial.