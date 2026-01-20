SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Estado indolente, burocrático e incompetente”: qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    El más seguro ministro de Vivienda del presidente electo José Antonio Kast deberá enfrentar los estragos de los incendios forestales, un plan de soluciones habitacionales y la intervención de barrios.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    El arquitecto Iván Poduje. MARIO TELLEZ

    El presidente electo José Antonio Kast ya inició las coordinaciones con el actual gobierno para que en su administración se continúe con el trabajo de reconstrucción que viene tras los incendios forestales que han afectado la zona centro-sur del país, especialmente las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    Kast se reunió con parte de su equipo en la denominada Moneda chica para ver las medidas que podían tomar en el presente y en la futura administración. Entre los asistentes estuvo Iván Poduje, quien lo más probable es que asuma como ministro de Vivienda.

    Poduje estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso y en 2018 ganó el Premio de la Ciudad Benjamín Vicuña Mackenna por lo que él señala sus “aportes a Santiago en materia de urbanismo”. Además, fue miembro del Consejo de Desarrollo Urbano del gobierno de Chile.

    El máster en urbanismo de la Universidad Católica ha estado siempre en la discusión y búsqueda del bienestar en torno a las viviendas en el país, enfocándose en los últimos años en lo que fue la reconstrucción del megaincendio que afectó la Región de Valparaíso, el plan de emergencia habitacional y las soluciones en torno a los campamentos y la megatoma de San Antonio.

    Y una vez asuma sus funciones, Poduje tendrá varias tareas: una meta de 500 mil nuevas soluciones habitacionales y la intervención de 184 barrios es parte del ambicioso itinerario.

    Reconstrucción, campamentos y el encargo de Piñera

    Tras el estallido social, Poduje expresó su condena a cómo quedaron los alrededores de la Plaza Baquedano, centro de las manifestaciones en la fecha.

    “La gente te critica por lamentar la destrucción de la ciudad y no lamentar la pérdida de vida o de ojos. Eso es terrible y no son comparables. Yo nunca he querido comparar, pero la gente te dice ‘oye, podrías lamentar los ojos en lugar de los edificios que son materiales’”, indicó en una entrevista a La Tercera.

    Luego añadió: “Yo no soy facho. Lo que yo defiendo es el espacio público y como arquitecto, los edificios también. Trabajo en la ciudad, he trabajado toda mi vida para que la ciudad sea mejor y me duele verla destruida, no creo que eso sea ser facho”.

    En aquella ocasión fue crítico al apuntar la falta de presencia del Consejo de Monumentos, tras el daño de 30 monumentos y su cero pronunciación al respecto.

    En 2024, mientras el megaincendio en la Región de Valparaíso se desarrollaba, el expresidente Sebastián Piñera -poco antes de su muerte- encargó a Poduje y a otros colaboradores la elaboración de una propuesta para la reconstrucción tras los siniestros. El plan fue entregado al actual gobierno, pero Poduje apuntó que resultó archivado.

    En una columna de opinión en La Tercera titulada “La reconstrucción desastrosa”, el arquitecto señaló que “el Ministerio de Vivienda estaba en plena crisis del caso convenios. Quizás por ello se designa como coordinadora de la reconstrucción a la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro, que no tenía ni la experiencia ni las atribuciones para liderar esta complejísima tarea”.

    Además, criticó la gestión del gobierno en la emergencia, mencionando que “el foco del gobierno debiera ser entregar todos los subsidios, eliminando este inhumano criterio de ser ‘inhábil’. Pero la verdadera reconstrucción será tarea del próximo gobierno que no solo deberá recuperar el tiempo perdido, sino que la empatía con las víctimas que pasaron del infierno del fuego a la pesadilla de lidiar con un Estado indolente, burocrático e incompetente”.

    Poduje también ha sido crítico de la gestión de los campamentos y de su desescalamiento: “Ha habido protección por parte de los tribunales en algunos casos, de las autoridades en otros casos, y simplemente a veces imposibilidad física de echar a las personas que se han tomado muchísimos terrenos en nuestro país”.

    Advirtió que “cuando tú le das el derecho a la vivienda a los que patean más fuerte o a los que se toman tierra, la señal que estás dando es muy mala para aquellos que cumplen las reglas”.

    Más sobre:Iván PodujeGabinete KastJosé Antonio KastReconstrucciónMinvuMinisterio de ViviendaGabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    “Diagnóstico favorable”: actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras en Lirquén

    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    Comisión de Seguridad aprobó proyecto de ley que impulsa agravantes contra personal de Gendarmería

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Lo más leído

    1.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    2.
    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    3.
    Partidos en alerta: alegan tardía invitación al anuncio del gabinete de Kast y persiste malestar por los independientes

    Partidos en alerta: alegan tardía invitación al anuncio del gabinete de Kast y persiste malestar por los independientes

    4.
    José Antonio Kast presentará su gabinete para su futuro gobierno

    José Antonio Kast presentará su gabinete para su futuro gobierno

    5.
    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos
    Chile

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus abuelos de incendio en Lirquén

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”
    Negocios

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions
    El Deportivo

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?