“Estado indolente, burocrático e incompetente”: qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

El presidente electo José Antonio Kast ya inició las coordinaciones con el actual gobierno para que en su administración se continúe con el trabajo de reconstrucción que viene tras los incendios forestales que han afectado la zona centro-sur del país, especialmente las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

Kast se reunió con parte de su equipo en la denominada Moneda chica para ver las medidas que podían tomar en el presente y en la futura administración. Entre los asistentes estuvo Iván Poduje, quien lo más probable es que asuma como ministro de Vivienda.

Poduje estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso y en 2018 ganó el Premio de la Ciudad Benjamín Vicuña Mackenna por lo que él señala sus “aportes a Santiago en materia de urbanismo”. Además, fue miembro del Consejo de Desarrollo Urbano del gobierno de Chile .

El máster en urbanismo de la Universidad Católica ha estado siempre en la discusión y búsqueda del bienestar en torno a las viviendas en el país, enfocándose en los últimos años en lo que fue la reconstrucción del megaincendio que afectó la Región de Valparaíso, el plan de emergencia habitacional y las soluciones en torno a los campamentos y la megatoma de San Antonio.

Y una vez asuma sus funciones, Poduje tendrá varias tareas: una meta de 500 mil nuevas soluciones habitacionales y la intervención de 184 barrios es parte del ambicioso itinerario.

Reconstrucción, campamentos y el encargo de Piñera

Tras el estallido social, Poduje expresó su condena a cómo quedaron los alrededores de la Plaza Baquedano, centro de las manifestaciones en la fecha.

“La gente te critica por lamentar la destrucción de la ciudad y no lamentar la pérdida de vida o de ojos. Eso es terrible y no son comparables. Yo nunca he querido comparar, pero la gente te dice ‘oye, podrías lamentar los ojos en lugar de los edificios que son materiales’”, indicó en una entrevista a La Tercera.

Luego añadió: “Yo no soy facho. Lo que yo defiendo es el espacio público y como arquitecto, los edificios también. Trabajo en la ciudad, he trabajado toda mi vida para que la ciudad sea mejor y me duele verla destruida, no creo que eso sea ser facho”.

En aquella ocasión fue crítico al apuntar la falta de presencia del Consejo de Monumentos, tras el daño de 30 monumentos y su cero pronunciación al respecto.

En 2024, mientras el megaincendio en la Región de Valparaíso se desarrollaba, el expresidente Sebastián Piñera -poco antes de su muerte- encargó a Poduje y a otros colaboradores la elaboración de una propuesta para la reconstrucción tras los siniestros. El plan fue entregado al actual gobierno, pero Poduje apuntó que resultó archivado.

En una columna de opinión en La Tercera titulada “La reconstrucción desastrosa”, el arquitecto señaló que “el Ministerio de Vivienda estaba en plena crisis del caso convenios. Quizás por ello se designa como coordinadora de la reconstrucción a la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro, que no tenía ni la experiencia ni las atribuciones para liderar esta complejísima tarea”.

Además, criticó la gestión del gobierno en la emergencia, mencionando que “el foco del gobierno debiera ser entregar todos los subsidios, eliminando este inhumano criterio de ser ‘inhábil’. Pero la verdadera reconstrucción será tarea del próximo gobierno que no solo deberá recuperar el tiempo perdido, sino que la empatía con las víctimas que pasaron del infierno del fuego a la pesadilla de lidiar con un Estado indolente, burocrático e incompetente”.

Poduje también ha sido crítico de la gestión de los campamentos y de su desescalamiento: “Ha habido protección por parte de los tribunales en algunos casos, de las autoridades en otros casos, y simplemente a veces imposibilidad física de echar a las personas que se han tomado muchísimos terrenos en nuestro país”.

Advirtió que “cuando tú le das el derecho a la vivienda a los que patean más fuerte o a los que se toman tierra, la señal que estás dando es muy mala para aquellos que cumplen las reglas”.