El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

Una meta de 500 mil nuevas soluciones habitacionales y la intervención de 184 barrios es parte del ambicioso itinerario que Iván Poduje tiene en caso de llegar al gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Hoy por hoy, es el favorito para ocupar el cargo de ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El arquitecto -conocido por sus intervenciones en el programa “Sin Filtros” y por una fallida candidatura a alcalde en Viña del Mar- despierta tensiones en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) por su estilo confrontacional, pero su trayectoria ha estado marcada por el abordaje técnico en temas de vivienda.

Cuenta con un máster en urbanismo de la Universidad Católica y ha sido docente en esa misma casa de estudios. Fue ganador del premio de urbanismo Benjamín Vicuña Mackenna en 2018 y ya ha asesorado al ministerio que lideraría durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera en temas como la regeneración de barrios históricos .

Su mirada durante el último tiempo ha estado plasmada en temas como erradicar los campamenos y una dura crítica hacia la decisión del gobierno de expropiar el terreno de la megatoma de San Antonio. Parte de esas definiciones han sido plasmadas en columnas en La Tercera y también en diversas intervenciones públicas.

Su historia política, en todo caso, ha estado marcada por una transición. En ese mundo se le conoce como un “converso” -como se les llama en política a quienes transitan de un lado a otro- pasando desde la centro izquierda, siendo un declarado “viudo” del gobierno de Ricardo Lagos, hacia ser colaborador de un gobierno del Partido Republicano, más a la derecha que Chile Vamos.

El arquitecto Iván Poduje. Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Sus ideas fuerza

Una de sus últimas intervenciones fue en referencia a la decisión de La Moneda de expropiar el terreno de la megatoma de San Antonio para dárselo a las familias que están ahí asentadas. En ese tema ha promovido la existencia de una única “fila” para quienes esperan una solución habitacional, criticando que la decisión del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, genera la idea de que hay varias filas, y por ende se provoca un desincentivo a la gente a seguir el camino regular. La idea del gobierno de Kast es que si la expropiación ocurre antes del cambio de mando del 11 de marzo, los terrenos se asignen priorizando a los comités de allegados que “respetaron” la fila .

Sobre los campamentos, Poduje ha alertado el riesgo de una “favelización” -aludiendo a las favelas en Brasil- lo que implica que el desarrollo de los campamentos termine siendo una cuna para el desarrollo del narcotráfico y el crimen organizado. En la proliferación de esos campamentos, ha dicho, tuvo un rol tanto el estallido social de octubre de 2019 como la pandemia, reconociendo a su vez la dificultad del Estado para erradicar los grandes asentamientos.

La megatoma de San Antonio. Juan Gonzalez/Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

También ha promovido cambiar la llamada permisología referida a la construcción de viviendas, y proyectos y subsidios para autoconstrucción asistida. Ha cuestionado, por ejemplo, que haya autoridades y abogados que hacen “negocio” de la permisología.

Respecto de las contribuciones que pagan los propietarios por su vivienda, Kast ha propuesto eliminarlas para el primer inmueble. Sobre ese punto, Poduje ha valorado la propuesta. Por ejemplo, ha desestimado la crítica que sacarlas desfinanciaría a los municipios, argumentando que el gasto municipal ha crecido desmesuradamente y se debería recortar, pero también afirmando que la propuesta republicana solamente cubriría el 4% del gasto municipal, lo que en la práctica no terminaría afectando mucho.

Además, ha abordado planteamientos en seguridad urbana. Por ejemplo, respecto de los “toldos azules” ha planteado la importancia de la “inteligencia predial” para investigar qué inmuebles se usan como bodegas para almacenar los toldos.

Otras ideas fuerza las ha plasmado en sus dos libros: “Chile Tomado”, que aborda cómo la “ley del más fuerte” se toma los territorios con secuestros, crimen organizado y homicidios, y “Siete Kabezas”, que a través de una crónica urbana plantea que la segregación de las periferias motivó el estallido social.

De hecho, lo acontecimientos de octubre de 2019 han marcado gran parte de sus posturas, que le valieron incluso enfrentarse a parte de su antiguo sector en la centroizquierda que validaba a la llamada “primera línea”.