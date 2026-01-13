SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    El arquitecto está en la pole position para asumir la cartera de Vivienda en reemplazo de Carlos Montes. Más allá de su exposición pública en TV y redes sociales, su carrera también ha estado marcada por un perfil técnico y de transición política.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Iván Poduje. Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Una meta de 500 mil nuevas soluciones habitacionales y la intervención de 184 barrios es parte del ambicioso itinerario que Iván Poduje tiene en caso de llegar al gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Hoy por hoy, es el favorito para ocupar el cargo de ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

    El arquitecto -conocido por sus intervenciones en el programa “Sin Filtros” y por una fallida candidatura a alcalde en Viña del Mar- despierta tensiones en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) por su estilo confrontacional, pero su trayectoria ha estado marcada por el abordaje técnico en temas de vivienda.

    Cuenta con un máster en urbanismo de la Universidad Católica y ha sido docente en esa misma casa de estudios. Fue ganador del premio de urbanismo Benjamín Vicuña Mackenna en 2018 y ya ha asesorado al ministerio que lideraría durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera en temas como la regeneración de barrios históricos.

    Su mirada durante el último tiempo ha estado plasmada en temas como erradicar los campamenos y una dura crítica hacia la decisión del gobierno de expropiar el terreno de la megatoma de San Antonio. Parte de esas definiciones han sido plasmadas en columnas en La Tercera y también en diversas intervenciones públicas.

    Su historia política, en todo caso, ha estado marcada por una transición. En ese mundo se le conoce como un “converso” -como se les llama en política a quienes transitan de un lado a otro- pasando desde la centro izquierda, siendo un declarado “viudo” del gobierno de Ricardo Lagos, hacia ser colaborador de un gobierno del Partido Republicano, más a la derecha que Chile Vamos.

    El arquitecto Iván Poduje. Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Sus ideas fuerza

    Una de sus últimas intervenciones fue en referencia a la decisión de La Moneda de expropiar el terreno de la megatoma de San Antonio para dárselo a las familias que están ahí asentadas. En ese tema ha promovido la existencia de una única “fila” para quienes esperan una solución habitacional, criticando que la decisión del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, genera la idea de que hay varias filas, y por ende se provoca un desincentivo a la gente a seguir el camino regular. La idea del gobierno de Kast es que si la expropiación ocurre antes del cambio de mando del 11 de marzo, los terrenos se asignen priorizando a los comités de allegados que “respetaron” la fila.

    Sobre los campamentos, Poduje ha alertado el riesgo de una “favelización” -aludiendo a las favelas en Brasil- lo que implica que el desarrollo de los campamentos termine siendo una cuna para el desarrollo del narcotráfico y el crimen organizado. En la proliferación de esos campamentos, ha dicho, tuvo un rol tanto el estallido social de octubre de 2019 como la pandemia, reconociendo a su vez la dificultad del Estado para erradicar los grandes asentamientos.

    La megatoma de San Antonio. Juan Gonzalez/Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    También ha promovido cambiar la llamada permisología referida a la construcción de viviendas, y proyectos y subsidios para autoconstrucción asistida. Ha cuestionado, por ejemplo, que haya autoridades y abogados que hacen “negocio” de la permisología.

    Respecto de las contribuciones que pagan los propietarios por su vivienda, Kast ha propuesto eliminarlas para el primer inmueble. Sobre ese punto, Poduje ha valorado la propuesta. Por ejemplo, ha desestimado la crítica que sacarlas desfinanciaría a los municipios, argumentando que el gasto municipal ha crecido desmesuradamente y se debería recortar, pero también afirmando que la propuesta republicana solamente cubriría el 4% del gasto municipal, lo que en la práctica no terminaría afectando mucho.

    Además, ha abordado planteamientos en seguridad urbana. Por ejemplo, respecto de los “toldos azules” ha planteado la importancia de la “inteligencia predial” para investigar qué inmuebles se usan como bodegas para almacenar los toldos.

    Otras ideas fuerza las ha plasmado en sus dos libros: “Chile Tomado”, que aborda cómo la “ley del más fuerte” se toma los territorios con secuestros, crimen organizado y homicidios, y “Siete Kabezas”, que a través de una crónica urbana plantea que la segregación de las periferias motivó el estallido social.

    De hecho, lo acontecimientos de octubre de 2019 han marcado gran parte de sus posturas, que le valieron incluso enfrentarse a parte de su antiguo sector en la centroizquierda que validaba a la llamada “primera línea”.

    Al respecto, su postura es que dicho hito comenzó a favorecer la decadencia de la ciudad. En octubre de 2020 en una entrevista con La Tercera hablaba sobre las demandas sociales en vivienda durante el estallido. A su juicio, lo más urgente era “el acceso a la vivienda, el hacinamiento, por lejos. Hoy los campamentos se han duplicado, tenemos tomas que no veíamos desde los 70, tomas con mil familias en Batuco, Puente Alto, La Florida, Maipú, y nada de eso es tema. Cuando partió el Covid, los temas de ciudad eran el teletrabajo y puras cosas futuristas, y nadie hablaba del hacinamiento. Lo que está haciendo crisis es la falta de vivienda“.

    Más sobre:Iván PodujeMinisterio de Vivienda y UrbanismoViviendaCampamentosJosé Antonio KastLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Inédito acuerdo contra el espionaje político: desde republicanos al PC aprueban duras sanciones en ley de inteligencia

    Operativo en Puerto Montt: siete funcionarios de Gendarmería son detenidos y serán formalizados por cohecho

    Equipo de Kast desdramatiza negativa de Jerí al corredor humanitario: “No hay ningún fracaso”

    Caso Gustavo Gatica: tribunal absuelve a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos

    Lo más leído

    1.
    Un carabinero baleado y otro lesionado en desalojo de la megatoma de San Antonio

    Un carabinero baleado y otro lesionado en desalojo de la megatoma de San Antonio

    2.
    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    3.
    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica
    Chile

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Inédito acuerdo contra el espionaje político: desde republicanos al PC aprueban duras sanciones en ley de inteligencia

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026
    Negocios

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

    FNE extiende investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    El estudio que ha citado Codelco para defender alianza con SQM prevé ganancias para la estatal por US$ 603 millones a 2030

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club
    El Deportivo

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club

    Cristiano Ronaldo arriesga dura sanción tras polémico gesto en la derrota de Al Nassr de Arabia Saudita

    El día en que Jaime Pizarro se le plantó al presidente del Barcelona ecuatoriano y terminó en el aeropuerto

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán

    BTS: las grandes estrellas del k-pop anuncian su regreso a Chile

    Dream Theater vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis
    Mundo

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Dinamarca confirma una reunión en la Casa Blanca para tratar el tema de Groenlandia

    Sondeo global muestra señales de optimismo económico y de alerta en programas sociales en Chile

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender