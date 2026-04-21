Candidato a liderar la Fed responde cuestionamientos del Senado por su relación con Trump y su fortuna personal

Kevin Warsh, el nominado de Donald Trump para presidir el Banco Central de Estados Unidos en reemplazo de Jerome Powell, respondió las preguntas del Comité Bancario del Senado de la superpotencia. La instancia estuvo marcada por tres temas centrales: los vínculos de Warsh con la Casa Blanca, sus finanzas personales y su plan para abordar la inflación.

El presidente Trump lleva meses intentando destituir y presionando a Jerome Powell, actual presidente de la entidad financiera que fue designado por él mismo en 2017. Esto debido a que Powell se rehúsa a cumplir la petición de Trump de rebajar la tasa de interés.

La independencia política de Warsh ha sido duramente cuestionada después de que, según un reportaje publicado por The Wall Street Journal el 12 de diciembre, Trump habría sostenido una reunión con Warsh donde lo presionó para saber si “podía confiar en que apoyaría los recortes de las tasas de interés si era elegido para dirigir el banco central”.

Pese a que la información del reportaje fue confirmada meses después por el propio Donald Trump, Warsh desconoció esta información asegurando que los reporteros del WSJ “necesitan mejores fuentes o mejores estándares periodísticos”, según consignó CNBC en la cobertura de todos los dichos del candidato ante el Senado de Estados Unidos.

En esta línea, afirmó que no acataría órdenes de Trump en materia de política monetaria y que nunca ha recibido peticiones de bajar los tipos de interés.

“El presidente nunca me pidió que predeterminara, me comprometiera, fijara o decidiera sobre ninguna tasa de interés en ninguna de nuestras conversaciones. Ni yo aceptaría hacerlo jamás. (...) Bajo ningún concepto sería el “títere” de Trump" , declaró.

También sobre su independencia política, la senadora Elizabeth Warren consultó al nominado para la Fed sobre las elecciones presidenciales de 2020.

“La independencia requiere valentía; veamos su independencia y su valentía. Empecemos con algo sencillo, señor Warsh, ¿perdió Donald Trump las elecciones de 2020?”, preguntó Warren.

A pesar de que Warsh declaró que los resultados electorales habían sido certificados, en ningún momento afirmó de forma explícita que Trump hubiera perdido las elecciones de 2020. En su lugar, respondió que intenta mantener la política al margen de la Reserva Federal.

Finanzas prersonales

Con respecto a sus declaraciones financieras, los demócratas consultaron especialmente sobre sus activos.

En su declaración figuran más de US$ 100 millones en activos vinculados a su trabajo para el inversor Stanley Druckenmiller. Aunque Warsh afirma en los documentos presentados que está sujeto a un acuerdo de confidencialidad que le impide revelar el contenido exacto de dichos activos, los cuales, en su mayor parte, se denominan simplemente “Juggernaut Fund”.

A pesar de que la Oficina de Ética Gubernamental declaró que su declaración de que Warsh no cumple con la normativa respecto a esas participaciones, Warsh se negó a revelar más información al respecto.

“Lo que he revelado, senador, es toda la información que me corresponde revelar”, dijo Warsh al senador Jack Reed. “Acepté desprenderme de prácticamente todos mis activos financieros, la gran mayoría de los cuales serán vendidos antes de que jure el cargo ante este organismo”.

Abordar la inflación de Estados Unidos

Otro momento controversial fue cuando Warsh responsabilizó a la Fed por permitir que la inflación se disparara después de la pandemia.

“Tras la pandemia de COVID-19, cuando los precios subieron entre un 25 % y un 35 % para prácticamente todos los estratos socioeconómicos de la población estadounidense, quedó claro que la Reserva Federal no acertó”, declaró Warsh. “Seguimos lidiando con las consecuencias de esos errores de política monetaria en 2021 y 2022”.