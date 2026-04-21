SII intensifica controles carreteros al traslado de mercancías y productos falsificados

Una de las principales prioridades establecidas por el Servicio de Impuestos Internos para 2026 apunta al fortalecimiento de diversas acciones de cumplimiento tributario, con el objetivo de combatir la evasión y la informalidad.

A través de un comunicado de prensa, el SII destacó los controles carreteros y móviles que se realizan a lo largo del país con “el objetivo fundamental de verificar que la carga que se transporta vaya acompañada de la respectiva factura o guía de despacho asociada, ya que de esa forma es posible realizar la trazabilidad de las mercaderías que circulan por nuestro país y así asegurar el pago de impuestos en toda la cadena productiva”.

SII y fiscalización en terreno

Según detalló el SII, este tipo de acciones de fiscalización se intensifican en fechas relevantes, cuando se prevé un aumento en la actividad comercial. “Un ejemplo es Semana Santa, oportunidad en la que el Servicio de Impuestos Internos, en coordinación con Sernapesca y Carabineros, desplegaron diversas acciones de control, especialmente en la Región Metropolitana, con el objeto de fiscalizar el traslado de mercaderías especialmente aquellas destinadas al terminal pesquero y así prevenir y detectar la posible evasión de impuestos asociada al comercio informal”.

El director del SII, Jorge Trujillo, enfatizó que “en periodos como el que está viviendo el país, se requiere de un trabajo coordinado y del esfuerzo de cada uno de los actores de la sociedad, para combatir la evasión de impuestos y el comercio informal, por los efectos negativos que tienen en la recaudación fiscal y en el financiamiento de diversas políticas públicas que van en beneficio de todos los habitantes de nuestro país”.

El director del SII recalcó que “los resultados obtenidos refuerzan la importancia de mantener este tipo de fiscalizaciones conjuntas como herramienta de control y prevención, tanto en accesos a la capital como en puntos estratégicos de distribución de todo el país”.

Los resultados informados: 255 vehículos requisados, 20 infracciones cursadas. Entre las principales infracciones está el traslado de mercancía sin la documentación correspondiente; detección de material de contrabando (cigarrillos); detección del traslado de albacoras de manera irregular; no otorgamiento de la documentación tributaria correspondiente.