Senado aprueba por amplia mayoría nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

Tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, esta tarde de martes el Senado aceptó por 32 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones la prórroga del estado de excepción por otros 30 días en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

Los rechazos corrieron por cuenta de Vanessa Kaiser (PNL) y la independiente Fabiola Campillai.

En tanto, se abstuvieron los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, al igual que Rodolfo Carter (Ind.).

Al igual que en la Cámara de Diputados, el debate estuvo marcado por críticas por la falta de una planificación por parte del Ejecutivo para dar fin a una situación que se ha extendido por casi cuatro años.

Más temprano, los diputados habían visado por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones la petición del Ejecutivo. Los votos en contra y abstenciones estuvieron principalmente desde la oposición, además de los representantes del Partido Nacional Libertario.

Debate

Frente al Senado, el ministro de Defensa Fernando Barros afirmó que “pedimos la renovación porque se ha trabajado en una evaluación de la situación, y no puedo (...) dar números, pero se ha incrementado el contingente que está vinculado a esto”.

”La renovación del estado de excepción no es un tema de 30 días. La solución a esto, de la violencia, no es un problema que podamos resolver en 30, 60 o 90 días. Lo que se puede decir es que se entró en un trabajo de un plan con acciones concretas, donde están todas las unidades de inteligencia y demás para ir aislando a los violentistas y (...) en lo posible a volver a una normalidad en un tiempo razonable”, agregó al respecto.

Por su parte, la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, sostuvo que hoy día su cartera “entiende que no es posible no renovar el estado de excepción en atención al número de carabineros que se encuentra en las zonas referidas y, además, la falta de elementos tecnológicos para enfrentar esta situación de retirarse el estado de excepción”.