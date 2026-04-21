SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Senado aprueba por amplia mayoría nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

    Horas antes, la Cámara de Diputados había visado por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones la petición del Ejecutivo.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Joaquín Barrientos

    Tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, esta tarde de martes el Senado aceptó por 32 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones la prórroga del estado de excepción por otros 30 días en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

    Los rechazos corrieron por cuenta de Vanessa Kaiser (PNL) y la independiente Fabiola Campillai.

    En tanto, se abstuvieron los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, al igual que Rodolfo Carter (Ind.).

    Al igual que en la Cámara de Diputados, el debate estuvo marcado por críticas por la falta de una planificación por parte del Ejecutivo para dar fin a una situación que se ha extendido por casi cuatro años.

    Más temprano, los diputados habían visado por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones la petición del Ejecutivo. Los votos en contra y abstenciones estuvieron principalmente desde la oposición, además de los representantes del Partido Nacional Libertario.

    Debate

    Frente al Senado, el ministro de Defensa Fernando Barros afirmó que “pedimos la renovación porque se ha trabajado en una evaluación de la situación, y no puedo (...) dar números, pero se ha incrementado el contingente que está vinculado a esto”.

    ”La renovación del estado de excepción no es un tema de 30 días. La solución a esto, de la violencia, no es un problema que podamos resolver en 30, 60 o 90 días. Lo que se puede decir es que se entró en un trabajo de un plan con acciones concretas, donde están todas las unidades de inteligencia y demás para ir aislando a los violentistas y (...) en lo posible a volver a una normalidad en un tiempo razonable”, agregó al respecto.

    Por su parte, la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, sostuvo que hoy día su cartera “entiende que no es posible no renovar el estado de excepción en atención al número de carabineros que se encuentra en las zonas referidas y, además, la falta de elementos tecnológicos para enfrentar esta situación de retirarse el estado de excepción”.

    Más sobre:Estado de excepciónSenadoLa Araucanía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El crítico informe de exasesores del gobierno de Boric contra la reforma tributaria de Kast

    Hombre es baleado en Persa Estación: delincuentes le robaron más de $ 700 mil destinados a comprar ropa

    Contraloría abre sumario contra el Hospital Sótero del Río por millonario contrato con empresa ligada a médico del propio recinto

    Candidato a liderar la Fed responde cuestionamientos del Senado por su relación con Trump y su fortuna personal

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Gobierno reporta que despliegue de control fronterizo inhibió tránsito de contrabando de más de 30 camiones en Tarapacá

    Lo más leído

    1.
    La primera rendición de Boric como expresidente: los pagos a asesores y sus gastos de oficina

    La primera rendición de Boric como expresidente: los pagos a asesores y sus gastos de oficina

    2.
    Magdalena Vergara espera el visto bueno de Contraloría para asumir como primera encargada del Sistema Nacional de Cuidados

    Magdalena Vergara espera el visto bueno de Contraloría para asumir como primera encargada del Sistema Nacional de Cuidados

    3.
    Política de puertas abiertas de Chevesich enfrenta críticas tras reunión con familiares de condenados de ex Punta Peuco

    Política de puertas abiertas de Chevesich enfrenta críticas tras reunión con familiares de condenados de ex Punta Peuco

    4.
    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    5.
    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto de Escuelas Protegidas

    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto de Escuelas Protegidas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Hombre es baleado en Persa Estación: delincuentes le robaron más de $ 700 mil destinados a comprar ropa
    Chile

    Hombre es baleado en Persa Estación: delincuentes le robaron más de $ 700 mil destinados a comprar ropa

    Senado aprueba por amplia mayoría nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

    Contraloría abre sumario contra el Hospital Sótero del Río por millonario contrato con empresa ligada a médico del propio recinto

    El crítico informe de exasesores del gobierno de Boric contra la reforma tributaria de Kast
    Negocios

    El crítico informe de exasesores del gobierno de Boric contra la reforma tributaria de Kast

    Candidato a liderar la Fed responde cuestionamientos del Senado por su relación con Trump y su fortuna personal

    SII intensifica controles carreteros al traslado de mercancías y productos falsificados

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas
    Tendencias

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    Tomás Quiroz y Karla Vallejos se quedan con el Gran Fondo Curacaví 2026

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago
    Cultura y entretención

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

    Marta Jiménez Serrano, escritora española: “Yo no estaría viva si no fuera por los demás”

    Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones
    Mundo

    Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

    Rafael Mariano Grossi dice que la reforma a Naciones Unidas es buena y que se debía

    La Marea Plateada: La transformación demográfica de América Latina   

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago