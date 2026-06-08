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    El dólar se toma un respiro luego de dispararse el viernes pasado

    La moneda de Estados en Chile luego del salto de casi $20 que registró el viernes pasado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 8 de junio del 2025. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar empieza la semana a la baja y luego de saltar casi $20 el viernes pasado. La divisa retrocede en medio de las nuevas señales de Medio Oriente, donde Irán e Israel suspendieron los ataques de forma momentánea, y el avance del cobre, uno de los principales soportes del cobre.

    La moneda de Estados Unidos caía $2,70 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $911,75 la unidad, cerca de mínimos del día.

    “El movimiento se explica principalmente por un mejor desempeño del cobre y una pausa en la fortaleza global del dólar", dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Los futuros del cobre subían a 1,63% a US$6,36 la libra. “Recuperando parte del terreno perdido tras la fuerte corrección desde los máximos recientes cercanos a US$6,6″, dijo Spúlvedad.

    “El rebote del metal entrega soporte al peso chileno, especialmente en un contexto donde las tensiones en Medio Oriente han aumentado los riesgos de oferta para insumos clave como azufre y ácido sulfúrico, relevantes para la capacidad de refinación de cobre”, añadió.

    Por su parte, el índice del dólar cae 0,41% hasta 99,64 puntos tras subir más de 1% la semana pasada.

    Sin embargo, en el plano internacional, pesaba la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva con su política monetaria.

    “El aumento de las expectativas del mercado con respecto a posibles subidas por parte de la Fed empezó a pesar sobre el peso chileno la semana pasada ante la posibilidad de que se establezca el diferencial de tipos entre ambos países”, dijo Diego Barnuevo, analista de mercados Ebury.

    Barnuevo agregó que el principal catalizador positivo que podría recibir el peso chileno es una caída sustancial de los precios del petróleo, pero la reanudación de las hostilidades entre Irán e Israel ha enturbiado estas perspectivas puntualmente.

    Más sobre:MonedasDólarMedio Oriente

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