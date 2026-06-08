Trump termina antes de tiempo una entrevista con NBC e insulta a la presentadora

Tensión en el programa “Meet the Press” del canal estadounidense NBC. Donald Trump puso un fin imprevisto y adelantado a una entrevista con la presentadora Kristen Welker, tras enfrentarse con ella en varios temas e insultarla.

La disputa entre el presidente republicano y la periodista se produjo mientras la entrevista, organizada en una granja y emitida el domingo 7 de junio, fue marcada por varias interrupciones causadas por fuertes lluvias. Se organizó en el marco de la visita del presidente a Wisconsin antes de las elecciones de mitad de mandato, un estado decisivo para ambos partidos.

Mientras ambos hablaban de las elecciones primarias en California, y, en especial, del proceso de recuento de votos criticado por los republicanos, Donald Trump señaló que se “están haciendo trampa en las elecciones”.

La presentadora le preguntó al mandatario si tenía pruebas que respaldaran sus afirmaciones de fraude electoral, y el presidente respondió que “todo lo que uno tiene que hacer es mirar” y “escuchar a la gente”.

Sin embargo, no fue suficiente para convencer a la presentadora, que volvió a pedir pruebas del supuesto fraude y repitió que el proceso de conteo de votos que dura varios días es habitual en California.

Donald Trump rechazó que fuera normal contar los votos cinco días después del día de las elecciones, y contestó a Kristen Welker que “son deshonestos, igual que tú eres deshonesta, tu prensa es deshonesta y ‘Meet the Press’ es deshonesto”.

El presidente estadounidense también tildó a la presentadora de “deshonesta y estúpida” y extendió estas acusaciones a otros canales de noticias como CNN o ABC.

A pesar de los llamados de la periodista a continuar la entrevista, el presidente la interrumpió definitivamente.

“Lo siento. Demos por terminada la entrevista porque ya he tenido suficiente. Gracias, querida. Que la pases bien”, dijo Trump antes de salir.

Disputa con respecto al “fondo contra la politización”

Antes de este final prematuro, el tono fue escalando a propósito del llamado “fondo contra la politización” (“Anti-Weaponization Fund”, en inglés), de 1.700 millones de dólares, que los demócratas han denunciado como un “fondo opaco” destinado a recompensar con dinero de los contribuyentes a personas leales al presidente republicano.

El fiscal general en funciones Todd Blanche aseguró a los congresistas el pasado 2 de junio que la administración Trump “no iba a seguir adelante con el fondo”, pero en la entrevista con NBC, Trump defendió la validez del fondo.

Incluso afirmó que los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 fueron objeto de un trato injusto por parte de la justicia y merecen una indemnización.

“Si fuera por mí, les pagaría el dinero que se merecen”, insistió Trump. “Personalmente, creo que el fondo contra la politización es una gran idea, y muchos otros republicanos también lo creen. Hay que conseguir que se apruebe”, agregó.

Cuando la presentadora le preguntó si los que atacaron a las fuerzas del orden ese día deberían recibir una indemnización con fondos de los contribuyentes estadounidenses, el presidente Trump contestó: “No me inclinaría a decir que sí, pero tendría que considerarlo”.

Trump aboga por ataques “quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano

El presidente y la periodista tuvieron tiempo de abordar la situación en Medio Oriente. Al respecto, Donald Trump se declaró favorable a que se llevaran a cabo más ataques “quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano.

“Me gustaría que Líbano tuviera una vida mejor. Me gustaría que se llevara a cabo un ataque más quirúrgico contra Hezbolá. Creo que debería ser más quirúrgico”, afirmó el presidente republicano.

Estas declaraciones parecen debilitar aún más el frágil cese al fuego pactado entre los gobiernos de Israel y Líbano el miércoles 3 de junio, pero que no incluye al grupo armado chiita.

Estas declaraciones también llegan días después de que Donald Trump se hubiera disputado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reprochándole su accionar agresivo en Líbano.

Trump says Iran has not agreed to a deal to end the war because ‘they’re strong, they’re proud’ https://t.co/kiJzMnGXbM pic.twitter.com/mw8c3MzPVW — Meet the Press (@MeetThePress) June 7, 2026

Además, el presidente estadounidense evocó la situación con Irán, país con el que mantiene una guerra desde hace más de cuatro meses. Mientras alterna entre declaraciones agresivas contra Teherán y promesas de un fin negociado de este conflicto, Donald Trump aseguró que los líderes iraníes aún no han llegado a un acuerdo con Estados Unidos porque son “fuertes” y “orgullosos”, a pesar de que “no tienen otra opción” que llegar a un acuerdo.

El presidente estadounidense incluso comparó su accionar contra Irán a la guerra en Vietnam (1954-1975). “Voy a toda velocidad. Ya llevo tres meses. Ya sabes, la guerra de Vietnam duró 19 años”, se defendió.

Sin embargo, el intervencionismo de la Casa Blanca en Medio Oriente –que contradice las promesas de campaña de Trump– junto al aumento de los precios de la gasolina como consecuencia de la misma guerra, alimentan el descontento por parte de diferentes sectores de la sociedad estadounidense.