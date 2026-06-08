El nuevo llamado de Kast para que el Senado apruebe la idea de legislar la megarreforma: “La ciudadanía quiere un cambio”

El llamado llamado de Kast para que el Senado apruebe la idea de legislar la megarreforma: “La ciudadanía quiere un cambio”

El Presidente José Antonio Kast realizó este lunes a los senadores que discutirán el proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta un llamado a aprobar la idea de legislar la iniciativa .

En el contexto de la gira del mandatario por la región de Arica abordó la continuación del trámite del proyecto de ley en una entrevista con radio Cappissima. Primeramente, enfatizó en la necesidad de mejorar la gestión para atraer la inversión y permitir el crecimiento del empleo.

“Esto no es de nuevo responsabilidad de un solo gobierno, pero sí hay medidas que se tomaron en el pasado como una reforma tributaria, una reforma educacional, algunas reformas laborales que terminaron no protegiendo a la ciudadanía, sino desprotegiéndolos y dejándolos abandonados a casi un millón de personas sin trabajo y a más de dos millones de personas en la informalidad”, comenzó explicando.

A lo que continuó: “¿Eso se puede revertir? Sí, pero de nuevo, necesitamos el acuerdo de todos y hay un llamado a los parlamentarios que esta semana van a tener que votar en el Senado el plan de reconstrucción, que es un proyecto grande que modifica normas tributarias relevantes, pero que son absolutamente necesarias para que haya inversiones y haya trabajo".

En ese sentido, Kast también llamó a que se presenten fórmulas para generar trabajo e inversión, ya que aquello no ha ocurrido durante los últimos diez años.

“En los últimos 10 años estamos viviendo las consecuencias de una política que con buena intención se plantea por un sector político. Creo que fracasó. Nosotros estamos planteando una opción distinta que ha mostrado en distintos países del mundo ser exitosa porque genera más inversión, genera más trabajo y ese es el desafío que tienen en estos días los senadores”, señaló el Presidente.

“Y ese es el desafío que tienen en estos días los senadores, si aprueban o no la idea de legislar, después tendrán que votar artículo por artículo. Pero nosotros el llamado que hacemos es que se apruebe la ley de legislar y que después artículo por artículo vayamos votando y también se reconozca que una mayoría de la nación votó por este proyecto político que me toca encabezar ”, prosiguió el mandatario.

Para finalizar sobre el asunto: “La gente confió en esa propuesta y esperamos que los parlamentarios más allá de si piensan igual o no a nosotros, reconozcan que la ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión y sobre todo en cambios de seguridad, que es lo que estamos abarcando y el tema de trabajo, empleo que es la primera necesidad que tiene hoy día la familia chilena”.

Por el momento, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta continúa la discusión del proyecto desde las 10:00 horas de este lunes.

Mientras tanto, el mandatario continuará durante este martes en el norte del país con una serie de reuniones con empresas y proveedores mineros en Antofagasta. Además, estará en la inauguración del proyecto energético Elena y del Complejo Energético Tocopilla, para posteriormente regresar a Santiago durante esta misma jornada.