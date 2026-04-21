El tenso cruce entre Jorge Quiroz y Máximo Pacheco en la junta anual de accionistas de Codelco
En medio de su alocución el ministro de Hacienda le preguntó directamente al Presidente de Codelco si existía alguna autocrítica en su gestión, advirtiendo que más bien él percibía un “autoelogio”. El presidente de la estatal no tardó en realizar una firme defensa de su gestión, señalando al ministro de Hacienda que “no es una buena idea ser soberbio”.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.