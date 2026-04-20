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    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    Así lo proyecta un estudio de la consultora Qualimet, solicitado por el Consejo Consultivo Previsional. Estima que habrá “un crecimiento sostenido y acelerado del gasto fiscal” en la población migrante beneficiaria de la PGU, pasando de entre US$50 y US$60 millones en 2025 a más de US$1.600 millones hacia 2050. El número de beneficiarios superaría las 500 mil personas a esa fecha.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Estudio: migrantes beneficiarios de la PGU serán 30 veces superiores al 2050 y gasto llegará a US$1.600 millones JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Habrá “un crecimiento sostenido y acelerado del gasto fiscal” en la población migrante beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pasando de entre US$50 y US$60 millones en 2025 a más de US$1.600 millones hacia 2050. Esto es 29 veces superior.

    Eso es lo que proyecta un estudio titulado “Análisis de la migración en Chile: caracterización y desafíos para el Pilar Solidario”, que fue elaborado por la consultora Qualimet, por petición del Consejo Consultivo Previsional, y que realiza proyecciones demográficas y financieras hasta 2050 para dimensionar el impacto de largo plazo que tendrá la migración sobre el Pilar Solidario.

    “Venezuela lidera ampliamente la proyección de crecimiento desde mediados de los 2030, reflejando la maduración de las llegadas masivas de la década de 2010″, afirma el reporte. El gasto, además de estar concentrado en personas con nacionalidad venezolana, también tiene mayor foco en mujeres, dado que tienen mayor expectativa de vida y menores niveles de pensión autofinanciada.

    En tanto, “Perú y Colombia exhiben crecimientos sostenidos, pero más graduales, consistentes con los flujos de llegada más repartidos en el tiempo y con una estructura de edades algo más estable. Haití muestra un despegue tardío, coherente con llegadas más recientes y jóvenes; Argentina, Bolivia y el grupo ‘Otros’ mantienen niveles acotados”, detalla.

    Considerando lo anterior, plantea que “bajo el escenario base, el gasto proyectado asociado a migrantes se situaría entre el 0,35% y 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2050, dependiendo de la tasa de crecimiento del PIB (2,5% vs. 2%)”. Esto se compara con el actual gasto fiscal en PGU asociado a la población migrante, que se ubicó en 0,0184% del PIB de 2025.

    El documento se terminó a fines de diciembre pasado y fue realizado por Juan Luis Correa, Juan Díaz, César Ravinet, Pablo Gutiérrez y Christian Ferrada.

    Este da cuenta de la situación migratoria en Chile y su evolución, mostrando que, si bien entre 2017 y 2024 se ha duplicado la población migrante en Chile, llegando a más de 1,6 millones de personas según el Censo 2024 (8,7% de la población total), lo cierto es que hasta ahora el impacto sobre el Pilar Solidario ha sido limitado, porque la mayoría de ella está en edad activa y, además, la mayor parte no cumple con el requisito de 20 años de residencia exigidos para obtener pensiones solidarias.

    De acuerdo a las proyecciones de la consultora, el stock total de migrantes podría crecer hasta 2,4 millones de personas (11,7% de la población total) al año 2050.

    Para la estimación se utiliza como referencia principal las proyecciones de la World Population Prospects (WPP 2023) de Naciones Unidas, y entre otros supuestos considera que el país seguirá recibiendo un flujo de migrantes positivo (más ingreso que salida de migrantes) a un nivel moderado pero sostenido; y que no existirá una salida masiva de personas migrantes en el periodo de estudio.

    En tal contexto, “la conclusión más relevante es el crecimiento exponencial de la población potencialmente elegible para la PGU: el grupo de personas mayores de 65 años con 20 o más años de residencia aumentará de 13.464 personas en 2022 a más de 511.792 en 2050. Este hallazgo subraya la necesidad de una planificación fiscal y previsional a largo plazo”, advierte el estudio.

    Esto implicaría que el número de migrantes beneficiarios de la PGU será al menos 35 veces superior al año 2050. Es más, según las estimaciones de la consultora, este crecimiento no será gradual. Se empieza a notar con más ímpetu dentro de una década, allá por el año 2036, pero se acelera cada vez más a partir de la década de 2040.

    El Consejo Consultivo Previsional —cuya función es asesorar a los ministerios del Trabajo y de Hacienda en materias relacionadas con el sistema de pensiones solidarias y de la PGU— sintetizó las razones de lo anterior, en un resumen ejecutivo que hizo del estudio de Qualimet: el crecimiento acelerado ocurrirá desde la década de 2040, porque es ahí “cuando las grandes cohortes que ingresaron al país entre 2017 y 2024 alcancen simultáneamente la edad y la antigüedad de residencia requeridas por la normativa vigente”.

    Sobre las proyecciones de gasto fiscal, el Consejo Consultivo Previsional destaca en su reporte que “el análisis de sensibilidad de los parámetros indica que los resultados son altamente robustos. Suponiendo que no existen efectos de equilibrio general, es decir, que el cambio en un parámetro tiene solo impactos directos, se sensibiliza la tasa de reemplazo, la mortalidad, la productividad laboral y el crecimiento del PIB. En todos los casos, se observa que los resultados de gasto fiscal son estables ante cambios moderados, aunque la productividad laboral y el crecimiento del PIB son los parámetros con mayor incidencia sobre el gasto agregado”.

    Más sobre:PensionesPGUPilar SolidarioMigrantes

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