Tomás Quiroz y Karla Vallejos se quedan con el Gran Fondo Curacaví 2026.

Tomás Quiroz y Karla Vallejos se adjudicaron la quinta edición del Gran Fondo Curacaví. La competencia reunió a más de 600 ciclistas.

En la categoría masculina, la victoria se resolvió en los metros finales. Quiroz se quedó con el primer lugar en varones con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 53 segundos. El segundo puesto fue para Ricardo Paredes, quien cruzó la meta seis segundos después (3h15:59), mientras que Raimundo Carvajal completó el podio con un registro de 3 horas, 20 minutos y 49 segundos.

Curacaví fue el escenario.

La definición quedó reducida a dos ciclistas después de que Tello perdiera contacto en el sector de Ibacache. Quiroz y Paredes mantuvieron el liderazgo hasta la recta final, donde el ganador resolvió la competencia. “Este es un circuito de primer nivel, difícil y muy técnico. Continué con Ricardo Paredes hasta la meta, donde después nos definimos en el sprint y yo ando en el triunfo. Así que súper contento”, dijo.

En la categoría femenina, Karla Vallejos se impuso con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 56 segundos. La segunda posición fue para Isadora Rosas Valdés, con un registro de 3 horas, 39 minutos y 5 segundos, mientras que Carolina Werner terminó tercera con 3 horas, 40 minutos y 1 segundo.

A diferencia de la competencia masculina, la prueba femenina se definió con mayor anticipación. Vallejos tomó ventaja en la subida a El Pangue, donde se produjo la principal fragmentación del grupo. Desde ese momento, mantuvo el liderato hasta la llegada, administrando su ritmo en los tramos finales del recorrido. “Después de esa subida, se desgranó totalmente el pelotón. Y después era sólo mantenerse, alimentándome e hidratándome bien”, señaló.

La quinta edición del Gran Fondo Curacaví mantuvo el formato de ruta larga y un trazado que combina ascensos prolongados con descensos técnicos. La organización informó que la carrera registró una alta participación de ciclistas amateur y competitivos, consolidando su continuidad dentro del calendario nacional de pruebas de fondo en ruta.