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    Paola Muñoz y Francisco Kotsakis liderarán el pelotón del Gran Fondo Curacaví 2026

    La ciclista olímpica y ganadora de la edición 2024, junto al ex campeón nacional de ruta y podio en Curacaví, encabezarán la quinta versión de la carrera, una de las pruebas amateur más relevantes del calendario nacional. Estrenará nuevo recorrido de 130 kilómetros, con largada y meta en el Fundo El Molino.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Gran Fondo Curacaví se prepara con grandes figuras.

    Con Paola Muñoz y Francisco Kotsakis (Plus Performance–Zeo Sport) al frente de la nómina estelar, el Gran Fondo Curacaví 2026 está listo para arrancar este domingo en su quinta edición. La carrera, de 130 kilómetros, espera reunir a 600 corredores y volver a instalarse como una de las pruebas amateur más reconocidas y valoradas del calendario chileno, en una temporada marcada además por el estreno de su nueva sede en Fundo El Molino.

    Muñoz, ciclista olímpica, ya sabe lo que es ganar en Curacaví, tras imponerse en la edición 2024. Kotsakis, ex campeón nacional de ruta, llega en cambio con pergaminos de sobra y con antecedente directo en esta carrera, donde fue tercero ese mismo año. A ellos se suma Tomás Quiroz, campeón nacional Sub 23 de ruta en 2023 y segundo en la edición 2025, consolidando un lote masculino de gran nivel para esta nueva versión.

    A ellos se suman los corredores del Stamina Racing, Gonzalo Eguiguren, ganador del Tour de Los Ríos 2023; Cristóbal Mena, con experiencia internacional tras su paso por la Vuelta a Portugal del Futuro 2023, y el seleccionado nacional Diego Gutiérrez. Además, Matías Silva de Maipú Cycling (3° en el Nacional Sub 23 de Ruta 2022 y 2° en el Gran Fondo Matanzas 2025), cierran el grupo.

    En damas, junto a Muñoz destacan Paulina Chacón (Plus Performance), reciente subcampeona en el Giro del Lago 2025; y Francisca Garrido (Triatlón UC), campeona del Gran Fondo Nevados de Chillán 2025.

    “Llegar a una quinta versión con este nivel de corredores habla del crecimiento real que ha tenido la carrera. Curacaví hoy no solo convoca masivamente, sino que también atrae a deportistas de gran nivel, y eso confirma que el evento ya tiene un lugar ganado dentro del calendario”, señaló Fernando Almuna, CEO de Epic Rides, los organizadores de la competencia.

    El salto de esta edición no pasa sólo por los nombres. Desde la organización destacan que la carrera estrenará largada y meta en Fundo El Molino, nueva sede de una prueba que presentará un trazado renovado de 130 kilómetros. El circuito mantendrá, eso sí, los sectores que le han dado identidad a la carrera, como el ascenso a El Pangue, punto más alto del recorrido, y la siempre decisiva Cuesta Ibacache, dos zonas llamadas a seleccionar el lote y a marcar diferencias entre quienes lleguen con ambición de protagonismo.

    “Es un circuito que conserva el sello deportivo del Gran Fondo Curacaví, pero mejora la experiencia general desde la salida. La neutralización inicial permite ordenar el pelotón y el tramo competitivo mantiene los puntos donde la carrera realmente se rompe. El Pangue e Ibacache seguirán siendo los puntos clave”, explica Víctor Garrido, director de la carrera.

    Desde el pelotón femenino, Paola Muñoz valoró el crecimiento que ha mostrado la prueba. “Que una carrera amateur logre reunir a corredoras y corredores de este nivel habla muy bien de su organización y de lo que ha ido construyendo en el tiempo. Eso le hace bien al ciclismo, porque fortalece el calendario y le da valor competitivo a estas fechas”, sostuvo.

    Con el respaldo del Gobierno de Santiago, la Municipalidad de Curacaví, y auspiciadores como BMC, Corsa Bike & Service, SRAM, Elite Wheels, Kugan, Fundo El Molino, Garmin, Cachantún, Gatorade, Mall Sport y Kunstmann, el Gran Fondo Curacaví 2026 se prepara para una edición que quiere ratificar su madurez. Y, con nombres de este calibre en la largada, todo indica que la prueba volverá a estar a la altura.

    Más sobre:CiclismoGran Fondo CuracavíPaola MuñozFrancisco Kotsakis

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