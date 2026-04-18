CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, profundizó la tarde de este viernes en las solicitudes formuladas al gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de entregar una carta al Ejecutivo en la que el gremio pide medidas para contener el alza del diésel por seis meses.

En conversación con 24 Horas, Pérez explicó que el objetivo es “morigerar” el aumento de los combustibles y entregar certidumbre al sector en medio del alza internacional del petróleo.

El petitorio presentado contempla tres puntos: evitar nuevas alzas en el valor del diésel durante un semestre, dar urgencia a la Ley de Transporte para combatir la informalidad en el rubro y avanzar en ajustes tarifarios y gestión regional, de manera que el mayor costo sea absorbido por los generadores de carga.

La confederación otorgó un plazo de 20 días para recibir una respuesta del Ejecutivo, período durante el cual descartó convocar a paralizaciones, tras reunirse con el Ministerio de Transportes y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.

Pérez sostuvo que “hoy entregamos una carta al Presidente Kast, pidiendo tres cosas fundamentales”, entre ellas que autoridades del Ministerio de Economía y delegados presidenciales dialoguen con los generadores de carga frente al alza del combustible.

Añadió que el litro de petróleo ha experimentado un incremento acumulado de $580, al que se sumó un alza adicional de $36,4 esta semana.

Aclaran uso del concepto “congelamiento”

Respecto de la petición sobre el precio del diésel, el dirigente descartó que se trate de un congelamiento en términos estrictos.

“Es probable y reconozco que pueda haber un error en la redacción (...) es un absurdo”, señaló.

En esa línea, precisó que el gremio no está pidiendo fijar el precio, sino que el gobierno adopte medidas para evitar nuevas alzas durante los próximos seis meses.

“Nosotros no hemos pedido congelar el precio”, insistió Pérez, agregando que la solicitud apunta a que, si el mercado internacional obliga a un nuevo incremento, el Estado utilice herramientas para impedir que el impacto recaiga sobre la industria del transporte de carga.

El dirigente afirmó además que comprenden el escenario internacional marcado por la guerra en Irán y su efecto en el valor de los combustibles, así como la situación fiscal del país.

Sin embargo, cuestionó el fuerte incremento reciente. “El Estado chileno nos subió de rompe y porrazo a los camioneros de Chile $580 el combustible”, sostuvo.

Ley de Transporte e informalidad

Sobre el segundo punto del petitorio, Pérez explicó que la tramitación de la Ley de Transporte busca avanzar en la formalización del sector.

Según indicó, actualmente existe cerca de un 30% de informalidad, situación que afecta la competencia y la seguridad de la operación.

“Esto haría que un emprendedor que compra un camión para entrar a la industria lo haga en forma legal”, afirmó, agregando que la normativa permitiría regular el pago de tributos, los tiempos de descanso y las horas de conducción, con el fin de evitar accidentes y mejorar los estándares del rubro.