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    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    El portavoz en árabe de la milicia, Avichai Adrai, además afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se mantienen en alerta y seguirán “eliminando amenazas en toda la zona comprendida entre la frontera y la línea establecida en virtud de los acuerdos de alto el fuego”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Tropas israelíes en la frontera con Líbano. Foto: Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo.

    El Ejército israelí informó este viernes sobre una operación emprendida en el sudeste de Líbano “minutos antes” de que entrara en vigor la tregua de diez días, que fue anunciada el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La denominada Operación Castigo tuvo lugar “minutos antes de la entrada en vigor del alto el fuego” con Beirut, fijada a las 00.00 horas del viernes local (17.00 horas del jueves en Chile) y supuso el “despliegue de fuerzas especiales en la sierra de Christofini”, situada en la gobernación libanesa de Nabatiyé.

    Así lo anunció el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en sus redes sociales, donde precisó que “la operación fue aprobada por el jefe del Estado Mayor”, Eyal Zamir.

    En su publicación en X, Adrai aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se mantienen “en alerta máxima” y seguirán “eliminando amenazas en toda la zona comprendida entre la frontera y la línea establecida en virtud de los acuerdos de alto el fuego”.

    Por su parte, las autoridades libanesas confirmaron que al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas por ataques de Israel contra Líbano en la tarde de este viernes, en plena tregua.

    El Ejército del país además denunció durante la madrugada “varias violaciones del acuerdo” de alto al fuego tras el registro de “varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos”.

    Más sobre:IsraelEjércitoOperaciónLíbanoTreguaAvichai AdraiMundo

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