Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

El presidente Donald Trump en evento de Turning Point en Arizona. Captura de pantalla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que tomar el control del material nuclear iraní es esencial para poder un lograr un acuerdo de paz, horas después de que diera a conocer que Washington trabajará con Teherán para recuperar su uranio enriquecido.

Durante un mitin en Arizona de la organización conservadora Turning Point, Trump expuso los puntos principales del posible acuerdo con Irán, apuntando que “este proceso debería ser muy rápido ahora que la mayoría de los puntos ya están negociados y acordados. Estarán muy contentos”.

Para luego asegurar, como consignó CNN, que el convenio implicaría que EE.UU. tome el control del material nuclear iraní, un punto que los funcionarios de Teherán refutaron.

“Estados Unidos se quedará con todo el polvo nuclear. ¿Saben qué es el polvo nuclear? Esa sustancia blanca en polvo creada por nuestros bombarderos B2… Íbamos a tomarlo de todos modos” , dijo, agregando: “pero tomarlo, tomarlo de esa manera, es un poco más peligroso”.

Cabe mencionar que el “polvo nuclear” al que hizo referencia es lo que supone que quedó después de que su país e Israel bombardearan las instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025.

🚨 JUST IN: President Trump describes HOW the United States is going to extract enriched uranium from Iran



"Somebody said, 'how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators because... obliteration!"



"We need the… pic.twitter.com/riYzJNvwcm — Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2026

En su discurso en Phoenix, Trump también garantizó que Irán, “con la ayuda de Estados Unidos”, está retirando “todas las minas marinas”, para posteriormente enfatizar que Teherán había acordado “lo más importante”: no tener nunca armas nucleares. “Jamás las tendrán”, sentenció .

Unas horas antes, en una entrevista telefónica con Reuters, el inquilino de la Casa Blanca ya había detallado que su administración trabajará con Irán para recuperar su uranio enriquecido y llevarlo a suelo estadounidense.

“Lo vamos a solucionar. Vamos a entrar a Irán, a un ritmo tranquilo, y empezaremos a excavar con maquinaria pesada... Lo traeremos de vuelta a Estados Unidos ”, puntualizó.

Sin embargo, poco después Irán negó haber acordado transferir su uranio enriquecido a territorio norteamericano.

“El uranio enriquecido de Irán no se transferirá a ningún lugar. Transferir uranio a Estados Unidos no ha sido una opción para nosotros ”, declaró durante ese viernes a la televisión estatal el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

Otro alto funcionario iraní, en conversación con CNN, declaró que algunas de las afirmaciones de Trump son “hechos alternativos”, rechazando sus afirmaciones de que Teherán enviaría sus reservas de uranio altamente enriquecido al extranjero o que detendría el enriquecimiento indefinidamente.

Además, advirtió que tales declaraciones públicas podrían complicar los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr un acuerdo de paz definitivo.

Hasta hoy, el tema del programa nuclear iraní ha sido uno de los puntos más complicados en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ya que se cree que este último país posee más de 400 kilos de uranio enriquecido con hasta un 60% de pureza.