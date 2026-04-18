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    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    El embajador Bernie Navarro respondió a las declaraciones del presidente José María Balcázar de dejar la decisión de la compra de los aeronaves de combate al próximo gobierno, asegurando que usará "todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad" de la Administración Trump.

    Por 
    Lya Rosen
    El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el presidente interino peruano, José María Balcázar. Imagen @USAmbPeru en X.

    El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, respondió este viernes a las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre una eventual postergación en la compra de de aviones de combate F-16 para la modernización de la Fuerza Aérea peruana (FAP), advirtiendo sobre posibles consecuencias si las negociaciones no se desarrollan de manera adecuada.

    “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, escribió el diplomático estadounidense en redes sociales.

    Para más tarde, en un segundo mensaje en X, reiterar la misma posición de Washington ante cualquier acción que afecte sus intereses.

    Las declaraciones de Navarro se produjeron luego de que el jefe de Estado peruano señalara que su Ejecutivo, debido a su carácter transitorio, estaba evaluando dejar la decisión de compra de los aviones de combate a la próxima administración que asuma el 28 de julio.

    Balcázar sostuvo que la envergadura de la operación implica un fuerte endeudamiento para el país -se habían presupuestado US$3.500 millones para un total de 24 aeronaves-, por lo que consideró que sería más adecuado que la adquisición de los F-16 Block 70, a la compañía estadounidense Lockheed Martin, sea definida por un gobierno con legitimidad electoral.

    “Estoy evaluando esa situación porque estoy conversando con el premier (Luis) Arroyo (Sánchez) para ver la toma de una decisión sobre este tema que de suyo es muy importante y implica un endeudamiento para el país muy enorme”, le explicó esta mañana el presidente peruano a radio Exitosa.

    En la entrevista Balcázar además precisó que el proceso aún no está cerrado y que no se han realizado desembolsos ni firmado un contrato definitivo.

    “Sería ideal que sea el nuevo gobierno que tome esa decisión (...) Los grandes endeudamientos del país correspondería a un gobierno estable, producto de las elecciones. Nosotros venimos de una elección del Congreso, no tenemos la legitimidad auténtica como aquellos que reciben la votación popular”, sostuvo.

    Después de una reunión del gabinete ministerial, el Gobierno peruano prevé adoptar una decisión sobre la compra de los aviones en el corto plazo. Sobre esto, el mismo Balcázar afirmó que la definición podría darse “muy probablemente” la próxima semana, tras evaluar todos los factores involucrados.

    Según consignó el diario La República, fuentes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú habían informado que para este viernes estaba prevista la adjudicación del contrato a la compañía Lockheed Martin y la firma del mismo, en una ceremonia a la que la prensa no iba a tener acceso.

    Más sobre:Estados UnidosPerúBernie NavarroJosé María BalcázarAviones de combateLockheed MartinMundo

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