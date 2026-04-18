Roland Garros deberá esperar: Matías Soto cae en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

Matías Soto (304°) se jugaba bastante en las semifinales del Challenger 75 de Santa Cruz de la Sierra. Luego de un mes muy prolífico, el oriundo de Copiapó busca su paso a la lucha por el título frente al boliviano Juan Carlos Prado (197°). Sin embargo, en una muy irregular presentación, terminó inclinándose por 6-2 y 7-5.

El partido comenzó de manera bastante auspiciosa para el chileno, quien se puso 2-0 con un quiebre en el segundo juego. Sin embargo, tras ceder su saque en el siguiente game, desapareció a punta de errores no forzados. Dos rupturas consecutivas más le bastaron al exnúmero uno del mundo junior para quedarse con la primera manga.

En el segundo parcial, Soto estuvo más cerca de su mejor versión. Sin embargo, un quiebre en el undécimo juego terminó sentenciando sus opciones. De todos modos, firmó una excelente semana que le permitió regresar al top 300 y ubicarse alrededor del puesto 284.

El sueño que aguarda

Si bien sus posibilidades eran complejas, Matías Soto dejó ir la posibilidad de avanzar en busca de la qualy de Roland Garros, cuya lista cierra el lunes. Para ello, necesitaba ganar el torneo, ya que eso le hubiera permitido escalar hasta el puesto 231 y haber quedado en zona de clasificación por primera vez en su carrera.

A pesar de este traspié, la quinta raqueta del país saca cuentas alegres, pues no tiene una defensa de puntos tan amplia, lo que le permitiría aspirar a la qualy de Wimbledon o a la del US Open, si se le van dando ciertos resultados.