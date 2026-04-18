SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Roland Garros deberá esperar: Matías Soto cae en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

    El tenista nacional perdió en dos sets frente al boliviano Juan Carlos Prado y perdió la opción de seguir en la lucha por acceder a las clasificaciones del Grand Slam francés.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Matías Soto cayó en Bolivia.

    Matías Soto (304°) se jugaba bastante en las semifinales del Challenger 75 de Santa Cruz de la Sierra. Luego de un mes muy prolífico, el oriundo de Copiapó busca su paso a la lucha por el título frente al boliviano Juan Carlos Prado (197°). Sin embargo, en una muy irregular presentación, terminó inclinándose por 6-2 y 7-5.

    El partido comenzó de manera bastante auspiciosa para el chileno, quien se puso 2-0 con un quiebre en el segundo juego. Sin embargo, tras ceder su saque en el siguiente game, desapareció a punta de errores no forzados. Dos rupturas consecutivas más le bastaron al exnúmero uno del mundo junior para quedarse con la primera manga.

    En el segundo parcial, Soto estuvo más cerca de su mejor versión. Sin embargo, un quiebre en el undécimo juego terminó sentenciando sus opciones. De todos modos, firmó una excelente semana que le permitió regresar al top 300 y ubicarse alrededor del puesto 284.

    El sueño que aguarda

    Si bien sus posibilidades eran complejas, Matías Soto dejó ir la posibilidad de avanzar en busca de la qualy de Roland Garros, cuya lista cierra el lunes. Para ello, necesitaba ganar el torneo, ya que eso le hubiera permitido escalar hasta el puesto 231 y haber quedado en zona de clasificación por primera vez en su carrera.

    A pesar de este traspié, la quinta raqueta del país saca cuentas alegres, pues no tiene una defensa de puntos tan amplia, lo que le permitiría aspirar a la qualy de Wimbledon o a la del US Open, si se le van dando ciertos resultados.

    Más sobre:TenisChallenger de Santa CruzMatías SotoJuan Carlos Prado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    El presidente libanés promete que no habrá un acuerdo con Israel que implique la cesión de territorio

    Lo más leído

    1.
    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    2.
    ¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que recibió el plantel masculino y femenino de Colo Colo

    ¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que recibió el plantel masculino y femenino de Colo Colo

    3.
    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    4.
    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    5.
    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales
    Chile

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Ya suman 17 las salidas: Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio
    Negocios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    OTIC advierte sobre impacto de la eliminación de la franquicia tributaria Sence

    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo
    El Deportivo

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Roland Garros deberá esperar: Matías Soto cae en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

    Joaquín Niemann tiene una difícil segunda ronda en el LIV Golf México y se aleja de los líderes

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García
    Cultura y entretención

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua
    Mundo

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    El presidente libanés promete que no habrá un acuerdo con Israel que implique la cesión de territorio

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico