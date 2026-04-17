OTIC advierte sobre impacto de la eliminación de la franquicia tributaria Sence

Una de las aristas en la megarreforma que generó mayor sorpresa fue la eliminación de la franquicia tributaria para capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Ante esto, el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (OTIC CCHC) señaló que “la medida representa un riesgo de factibilidad para el Plan de Reconstrucción debido a la escasez de capital humano calificado”.

El organismo destacó que contar con un sistema de formación robusto es esencial para evitar un cuello de botella estructural, dado que el país proyecta inversiones de gran envergadura en todas las industrias, en particular en minería y construcción, y carece de mano de obra especializada para su ejecución.

Según el OTIC CChC, la falta de un mecanismo de formación robusto, el crecimiento proyectado por la reforma tributaria sería inalcanzable.

Desde Hacienda, el ministro Jorge Quiroz afirmó que “Nadie que la haya analizado (la franquicia) tiene una opinión positiva de su efecto”, y que a pesar de que era una buena oportunidad “sus resultados no son positivos y a veces se ha prestado para abusos. No a veces, sino que muchas veces”.

Según el comunicado enviado por el OTIC CChC, Chile enfrenta una brecha de 50 puntos en competencias adultas respecto al promedio OCDE, donde solo el 2% de la población posee niveles altos de habilidades , según la encuesta PIAAC.

“Esta situación es determinante frente a los US$51 mil millones de inversión minera a 2034 y los US$40 mil millones anuales que, se proyecta, lleguen a la construcción hacia 2027, sectores que demandarán más de 90 mil y 37 mil nuevos empleos especializados para esos periodos, respectivamente. Sin un mecanismo de formación técnica acelerada, el costo de los proyectos se disparará por la escasez de mano de obra, mermando la rentabilidad de las inversiones que el gobierno busca impulsar”, afirman.

José Esteban Garay, gerente general del OTIC CChC, declaró que en el organismo “no estamos de acuerdo en la eliminación total, sí en la mejora y revisión del sistema”.

“Proponemos transicionar hacia una mejora del modelo, basado en datos, resultados de empleabilidad y flexibilidad técnica, garantizando que cada peso invertido en capacitación impacte directamente en la productividad del trabajador”, recalcó el gerente general.

El OTIC CChC recordó que la estructura de formación actual posee una capilaridad fundamental, que permite capacitar anualmente a casi un millón de trabajadores desde 10 mil empresas. En el sector construcción, 600 compañías financian hoy la formación de más de 56 mil trabajadores cada año, una capacidad instalada que resulta vital para habilitar rápidamente las inversiones proyectadas.