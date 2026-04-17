Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

El economista Klaus Schmidt-Hebbel asistió esta mañana al programa Hablemos en Off de Radio Duna, donde discutió especialmente las expectativas ante la Megarreforma del gobierno.

Consultado sobre la presunta falta de margen para la discusión del proyecto, Schmidt-Hebbel consideró que el margen podría estar en el aumento de presupuesto a los programas bien evaluados y los plazos de implementación de las reformas. Pero especialmente considera flexibilizar la medida de reducir las contribuciones a los mayores de edad a su primer vivienda.

“Yo creo que hay instrumentos que son muy superiores, que tienen un gasto fiscal muy menor y cero sacrificio de ingresos tributarios porque se mantendrían las contribuciones”, declaró.

Como alternativa, el economista propuso una rebaja efectiva a las contribuciones actuales a los dueños mayores de edad a su primera vivienda, pero imponerles “una obligación de cuando ellos fallezcan o cuando vendan dicha vivienda todavía en vida, de la herencia se descuenta el valor y se emite un cheque al fisco, quizás con una cierta tasa de interés de 1% anual”.

Sobre la posibilidad de que el gobierno alcance su meta del balance fiscal durante la administración, Schmidt-Hebbel considera que esto depende tanto de la disminución del gasto como “el aumento de algunos impuestos a los males” que no están contemplados en el paquete de medidas presentadas por el ejecutivo.

“Si hay 700 programas mal evaluados por la dirección de presupuestos de todos los gobiernos, es la hora de realmente hincarle el diente y reestructurar esos programas de gastos, reducirlos, reenfocarlos, o eventualmente eliminarlos”.

Impuesto corporativo

Sobre la reducción del Impuesto Corporativo, Schmidt-Hebbel advierte que a pesar del estímulo para la inversión que genera, esto no significa una mayor recaudación fiscal.