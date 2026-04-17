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    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”

    “Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe", escribió Trump en sus redes sociales.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano en medio del delicado acuerdo alto el fuego en vigor.

    “Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Basta significa basta”, ha manifestado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, tan solo un día después del acuerdo anunciado por el propio mandatario por el que el acordaron el cese de hostilidades, en principio de diez días de duración.

    Líbano e Israel han emprendido conversaciones directas para consolidar la tregua que implica que, bajo las garantías de Estados Unidos, Israel suspende sus ataques contra el país y las milicias chiíes libanesas de Hezbolá también dejan de disparar contra territorio israelí.

    Las conversaciones tratarán también la presencia militar de Israel en el sur de Líbano, el retorno de prisioneros libaneses y el complicado desarme de Hezbolá, que se ha negado a dejar las armas hasta que el Ejército israelí no abandone por completo el país.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIsraelLíbano

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